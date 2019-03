Radnici Uljanika i dalje su u štrajku iza zavarenih vrata brodogradilišta. U krug Uljanika dopušteno je ulaziti samo radnicima i žurnim službama, a tako će, kažu, ostati do daljnjega.

Za to vrijeme očajni radnici Trećeg maja u svom škveru čekaju kraj agonije. Za njih su organizirane brojne humanitarne akcije riječkog Crvenog križa kojima se prikupljaju osnovne prehrambene namirnice, kao i novčana pomoć. ''Donijela sam najviše slatkiša za dječicu, a potaklo me to što su ljudi puno mjeseci bez plaća, pa da im se nekako pomogne'', rekla je donatorica Neda Benas.

Predsjednica komisije za socijalna pitanja i pomoći Crvenog križa Ljiljana Manola kazala je da su ljudi senzibilizirani, a vjeruje da će akcija pomoći radnicima biti vrlo uspješna.

