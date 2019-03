Kako riješiti vrući krumpir hrvatskog gospodarstva - brodogradnju, u srijedu bi trebala usuglasiti Vlada s koalicijskim partnerima.

I dok je većina na strani stečaja, ministar gospodarstva, maloga i srednjega poduzetništva i obrta Darko Horvat brodogradilištima želi dati još jednu priliku. Velika očekivanja od sastanka imaju radnici koji preživljavaju zahvaljujući - donacijama.

Trećemajci su Vladi poslali pismo. Traže plaće te opstanak škvera. I još jednom upozoravaju.

"Smatramo da nitko u Hrvatskoj ne može i ne smije zanemariti činjenicu da je 3.maj u kontekstu svojeg restrukturiranja bio grubo izigran, oštećen i prevaren od strane svog vlasnika Uljanika i svih onih koji su istoga trebali kontrolirati te da je umjesto restrukturiranja u 3.maju provedeno uništenje kadrovskih, proizvodnih i financijskih resursa, za što nitko do sada još nije odgovarao", kazao je Juraj Šoljić iz Sindikalnog odbora 3.maja.

Odgovor očekuju u srijedu, na sastanku koalicije. "Nema smisla, do kad ćemo odugovlačiti? Dok bude zadnji čovjek u 3.maju ili Uljaniku, znači zadnji? Dok direktor bude sam sjedio u kancelariji, do tad će se odugovlačiti stečaj ili do tad se nešto neće događati?", pita se Dalibor Čupković iz Sindikalnog odbora riječkog brodogradilišta.

Čekalo se u redu za hranu

Humanitarne donacije i u utorak su stizale u 3. maj. Za brašno, šećer, tjesteninu i higijenske potrepštine čekalo se u redu. Podijeljeno je više od 12 tona hrane.

"Jako je teško ovdje stati u red poslije mojih 38 godina u 3.maju i 57 godina života", kazao je Ešef Hajdarević, radnik 3.maja. "U ovim godinama se oslanjam na svoje roditelje. Da nije njih, praktički bih bio gladan ja i moja obitelj i šestogodišnji sin", dodaje Dalibor Knežević. "Teško je, izbjegavao sam ovo jer mislim da ima potrebitijih od mene al evo, mi smo sad došli do kraja", povjerava Rino Blečić, radnik.

Jer iza njih su mjeseci neizvjesnosti bez kune na računu. "Ljudi preživljavaju na svakakve načine, radili smo, zaradili smo tu svoju plaću, nismo ju dobili, kad ćemo ju dobiti - ne zna se", kazao je Mitar Vrsalović. "Oni koji su mogli su otišli, ostali su ovi najranjivije skupine", dodaje Vrsalović.

I čekaju samo jedno - pozitivan dogovor u Zagrebu. Je li rješenje odlazak u stečaj, što zagovara većina vladajućih ili restrukturiranje za što se zalaže ministar Horvat - znat će se u srijedu. Tjedan dana prije još jednog u nizu ročišta o sudbini riječkog, ali i pulskog škvera.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr