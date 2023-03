Vlada se pokazala široke ruke prema radnicama požeške tekstilne tvrtke Orljava u stečaju. Kao većinski vlasnik tvrtke odlučila je na sebe preuzeti isplatu preostalih otpremnina.

Radnicama Orljave je prema zakonu isplaćena otpremnina u visini tri prosječne plaće, no kolektivni ugovor jamčio im je iznos od osam plaća.

Ostatak će im biti podmiren po potpisivanju ugovora o prijenosu tražbine, a novac će biti osiguran preraspodjelom u državnom proračunu. Riječ je o 237 bivših radnika i ukupnom iznosu do 491.100 eura.

Reporterka Dnevnika Marina Bešić Đukarić bila je u Požegi po reakcije bivših radnica.

Agoniji je došao kraj? Država obećala radnicima Orljave isplatiti nepodmirene otpremnine

Prije mjesec dana najavile su prosvjed, a u međuvremenu su ipak dobile odluku o ispunjenju svojih zahtjeva.

"Zadovoljna sam odlukom Vlade što je ipak usvojila naš cilj. Sada se mogu samo zahvaliti vama, Novoj TV što ste nas uvijek pratili, ministarstvu, Vladi i našem sindikatu koji je stalno bio uz nas", rekla je Mirela Bonić.

Mandica Bek je rekla kako se nada da će isplata biti obavljena što prije.

Puno žena ne dobiva potporu s biroa tako da će im ovaj novac i te kako značiti. "Nemamo nikakve financijske potpore, ostajemo bez ikakvih primanja", rekla je Mirjana Pavić.

Jad, bijeda i sramota. Sve to osjećaju ogorčene radnice Orljave koje su bez novca, a država ih zavlači: "Osjećaš se jadno"

Ipak, da ne bi bilo zabune, ne radi se o nekom velikom iznosu.

"To je pet naših prosječnih plaća, znači radi se o nekih 22.000 kuna. S tim da je sad došao euro i većinu tog novca je pojela inflacija. Ali eto, mi smo sretni, zadovoljni što smo to dobili. Još jednom hvala svima i nama i vama koji smo se borili da to dobijemo", poručila je za kraj Anica Jerković.