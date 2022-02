Branko Bačić sigurno je treća najvažnija osoba u zemlji, kazao je šef Reformista Radimir Čačić, koji je za nesuđenog ministra graditeljstva Stjepana Čuraja poručio da za taj resor nema nikakve reference.

"Čuraj je simpatičan mlađi čovjek koji u tom sektoru nema nikakve reference. Mi smo, prije nego što je itko sanjao o Čuraju, rekli da očekujemo kompetentnog menadžera koji poznaje područje graditeljstva", kazao je šef reformista Radimir Čačić u srijedu na novinarsko pitanje je li on "presudio Stjepanu Čuraju".

Čačić je u svom gostovanju na N1 izjavio i kako mu je dosta ljudi reklo da bi on trebao biti taj koji će preuzeti Ministarstvo graditeljstva, među njima i sam premijer.

"Premijerov stav je bio da sam ja to javno odbio i rekao zašto to javno odbijam. Mi smo dugo razgovarali u prisustvu Jandrokovića, pitao me bih li to preuzeo, rekao sam ne jer nije takav trenutak. Može se dogoditi da ulazim u ozbiljan posao koji ja znam raditi i da za mjesec dana zbog tog posla izlazim iz tog posla i Vlade. Jedino je rješenje da HDZ da svog čovjeka jer te ljude imaju", ispričao je šef Reformista te dodao kako je na tom sastanku bio i Branko Bačić.

Za Bačića je kazao kako je bio vrlo dobar ministar i ozbiljan i odgovoran čovjek.

"Jasno mi je da ga premijer ne bi dao ni pod prijetnjom pištolja. On je sigurno treća najvažnija osoba u zemlji", izjavio je za Bačića.