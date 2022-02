Predsjednik Reformista Radimir Čačić izjavio je kako je ministar obrane Mario Banožić potkapacitiran i da može "otići već sutra". Nakon što je premijer Andrej Plenković kazao da mu se Čačić zbog toga ispričao, on sada tvrdi da baš i nije bilo tako.

Predsjednik Reformista Radimir Čačić u ponedjeljak je izjavio kako je ministar obrane Mario Banožić potkapacitiran te, što se njega tiče, već sutra može otići. Na tu njegovu izjavu osvrnuo se premijer Andrej Plenković, koji je kazao kako mu se Čačić ispričao.

"Razgovarali smo danas o tome na koaliciji. Rekao je da se ispričava i da neće više. Direktno sam mu rekao da ako je netko partner, ponaša se kao partner. Ako je netko kao oporba, ponaša se kao oporba. To je vrlo jasno", izjavio je premijer za N1.

Čelnik Reformista odmah je reagirao na Plenkovićevu tvrdnju, uz pojašnjenje kako je on malo duže u polici i nije nikada porekao svoje riječi. Kako je kazao, Plenković je, za razliku od njega, čovjek iz diplomacije.

"O čemu mi govorimo, kakve lojalnosti? Mi smo lojalni interesima građana Hrvatske", kazao je Čačić te pojasnio svoje mišljenje o ministru obrane:

"To je jedna posebno osjetljiva i izazovna funkcija i smatram da on nije odgovorio tom izazovu. Bilo bi bolje i za njega, njega, i za Plenkovića i za Milanovića i za sve nas da to radi netko drugi. Nema tu ništa sporno, može se to reći i drugačije. On ne odgovara toj funkciji", naglasio je.