U Banski dvorima jedno je mjesto, barem zasad, ostalo prazno nakon što je premijer Andrej Plenković smijenio Darka Horvata s dužnosti ministra prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Na tom mjestu Plenkoviću treba neki buldožer, poput Radimira Čačića, smatra reporter Dnevnika Nove TV. No, ima li on za to interesa?

Sada već bivši ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Darko Horvat umjesto u Banskim dvorima idućih mjesec dana provest će u Remetincu. Osim ako sud ne prihvati njegovu žalbu.



Njegov osobni zahtjev za razriješenjem s dužnosti u Vladi prihvatio je ranije večeras premijer Andrej Plenković, pred kojim su sada teški dani, kako je u svojoj analizi upozorio reporter Dnevnika Nove TV Mislav Bago, koji je predložio i moguće rješenje (barem jednoga) premijerovog problema.



Mislav Bago u studiju Dnevnika Nove TV - 2 Foto: DNEVNIK.hr



''Plenković mora nekog operativca naći pod hitno, nekog buldožera, nekoga poput Radimira Čačića, koji će sve pokrenuti što je stajalo tako dugo, čak bi mu bilo pametno da Čačića uzme u Vladu jer je on na taj način neće stalno kritizirati'', kazao je, između ostalog, Bago u Dnevniku Nove TV.



Čačić je, podsjetimo, početkom 2000-ih u Vladi Ivice Račana bio ministar za javne radove, obnovu i graditeljstvo, a kasnije u Vladi Zorana Milanovića jedno vrijeme ministar gospodarstva.



No, je li Čačić, danas šef Reformista, koji se iako je koalicijski partner Plenkovićeva HDZ-a, ne libi česte kritike Vlade i pojedinih premijerovih poteza, uopće zainteresiran za nešto takvo?



Andrej Plenković i Radimir Čačić Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL



''Ne'', kazao je odmah kratko, jasno i odlučno dobro raspoloženi Čačić za DNEVNIK.hr, a potom i malo detaljnije obrazložio zašto ga, ako bi ga premijer uopće i pozvao da uđe u Vladu na Horvatovo mjesto, takva ponuda ne bi zanimala.



''''Ovoga trenutka dosegnuta razina pripreme i prolongacija koju smo dobili što se tiče rokova za Zagreb i Petrinju u vezi trošenje i realizacije po pitanju Fonda solidarnosti za pomoć takva je da je svaki pristojan profesionalac u stanju realizirati potrebno u zadanim okvirima i omogućiti da ne trebamo vratiti pomoć, s jedne strane, a s druge da ljudi na Baniji sljedeću zimu dočekaju u svojim objektima '', kazao nam je Čačić, ali i potvrdio da se unatoč svemu kritike Vlade ni u budućnosti ne kani odreći.



''Ispada da je Plenković iznenađen i uvrijeđen. Teški su dani pred njim jer ne zna kome će policija u pola šest pokucati na vrata''

Andrej Plenković razriješio Darka Horvata: Vlada ostala bez jednog ministra



Podsjetimo, bivšem ministru Darku Horvatu, koji tvrdi da nije kriv, na teret se stavlja zlouporaba položaja i ovlasti u doba dok je bio ministar u prvoj Plenkovićevoj Vladi kada je njegov resor bio gospodarstvo, odnosno da su određene tvrtke koje su se javile na natječaj mimo natječajne dokumentacije dobile pravo prvenstva.