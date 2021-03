Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac rekao je kako je pomogao Milanoviću da postane predsjednik Hrvatske, a da nakon toga doživljava ponižavanja i poruke od "najcrnjih fašista u Hrvatskoj" koji bi ga, kako je ustvrdio, "likvidirali, a sad su s njim".

"Čovjeka poštujem i pomogao sam mu da postane predsjednik, a nakon toga doživljavam ponižavanja i poruke od najcrnjih fašista u Hrvatskoj koji bi me likvidirali, a koji su sad s njim", izjavio je Pupovac u emisiji HRT-a "U mreži prvog". Odgovorio je da ne treba Milanovićevu ispriku, nego da samo treba odgovornost.

Ja samo tražim da ovo prestane, ovo je vulgarnost i trampizam, rekao je Pupovac, ocijenivši da je to razarajući jezik. "Između lopovluka i toga, ja kažem - ne. Niti lopovluk niti vulgarizam", poručio je.

"Predsjednik mora biti čuvar institucija, čak i onda kada se s time ne slaže. Trebamo sistemski pristup, "ne trebamo Čarugu reformatora, trebamo čovjeka s idejom, a ne s grubim riječima. Agresivnost nije stil", rekao je Pupovac.

"Dosta je sramoćenja"

Pupovac je rekao da nije imao o čemu obmanuti javnost, kao što je to utvrdio predsjednik Zoran Milanović, kada je pokazao SMS poruke koje mu je Predsjednik slao, kaže da je pokazao najrelevantnije poruke, a rado će zamoliti i ostale ljude kojima je Milanović slao poruke zamoliti da ih objave.

Ali, dodao je, mislim da je "dosta sramoćenja".

Predsjednik "polazi od pretpostavke da je svatko tko slobodno glasa i glasa protiv njegovog stava lopov, ali ja znam zašto sam to napravio, i da je imao strpljenja da razgovara sa svim akterima u procesu, možda je moglo biti kako je on predložio, ali njemu je bilo do kavge, a ne do rješenja", izjavio je Pupovac dodavši da se treba vratiti razgovoru.

Ne želi samo on reformu pravosuđa, svi znamo u kojem je stanju i čije je naslijeđe, kojih politika i ljudi, rekao je, uz ostalo, Pupovac. Odgovorio je da mu Milanović više ne šalje SMS poruke, ali da ih šalje preko medija.

Pupovac je podsjetio na zaključak Hrvatskog sabora kojim je izražena svijest o potrebi reforme pravosuđa. Brine ga, kako je rekao, neka vrsta sinergije između toga kako predsjednik govori i kako Zdravko Mamić govori.

"Javni poziv je kompromitiran"

"To ne zvuči dobro, naš interes nije da stvaramo atmosferu u kojoj je moguća devastacija ozbiljne rasprave o tome što je potrebno u pravosuđu. Vrijeme je da Sabor, Vlada i predsjednik to uzmu u svoje ruke", rekao je.

Pupovac kaže da ne optužuje Milanovića za slučaj Mamić, već govori o tome kako se te stvari istovremeno događaju.

Treba ohrabriti najbolje ljude da se jave na javni poziv. Komunikacija Milanovića sigurno je nanijela štetu profesorici Zlati Đurđević, koja je čestita žena. Javni poziv je kompromitiran za visoke pravosudne institucije i moramo taj institut obnoviti, istaknuo je Pupovac.