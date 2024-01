U okolicu Sinja vratila se voda, još nije bistra, ali građani odahnuli: "Moje dijete, ne može se živjeti bez vode"

Nakon što je u nedjelju eksplodirao magistralni cjevovod, dvadesetak tisuća stanovnika okolice Sinja tijekom ponedjeljka je ponovno dobilo vodu. Ipak, zbog zamućenja još uvijek se ne preporučuje za piće onima slabijeg imuniteta.

"Ružna je. Ima ono... nije bistra", rekla je Anđa.

Na pitanje reportera Dnevnika Nove TV Ivana Kaštelana je li lakše sad kad je voda stigla, Anđa je odgovorila: "Moje dijete, ne može se živjeti bez vode, dakako da je lakše".

Nedjeljno šok buđenje još uvijek je top tema.

"Nosilo je sve pred sobom, to je strašno. Ja sam se digao točno tad kad je pukla cijev. To je rijeka. Cijela cesta je bila praktički, jedno trideset centimetara. Tako da je to bilo strašno", poručio je Ivan.

Izravna šteta zbog puknuća cjevovoda penje se i do pedeset tisuća eura, a u idućim danima ubrojit će se i šteta koju građani imaju na svojoj imovini.

