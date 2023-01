Nema osobe u Hrvatskoj na koju velika promjena poput uvođenja nove valute neće utjecati. Dio građana ipak je ugroženiji. O kome je riječ i kako se nose sa situacijom otkriva reporter Dnevnika Nove TV Ivan Kaštelan.

Posebno su na udaru oni najosjetljiviji, umirovljenici i siromašniji građani, koji moraju paziti na svaki euro. Dok se ne naviknemo na niže iznose oprezno će se pristupati svakom trošku.

Psihologinja Dubravka Pešorda kaže kako rekacije ljudi odgovaraju skupinama u koje ih možemo smjestiti, a ona prvenstveno ističe dvije.

"Bilo koja promjena u životu donosi stres. Svaka promjena donosi barem malu dozu neizvjesnosti hoće li se sve promijeniti, hoće li biti gore? Trenutno imamo dvije skupine građana. One kojima je ovo prva promjena valute, barem ona koje se sjećaju, i kojima to donosi veliku neizvjesnost, nikad im se to nije dogodilo, što sad? Imamo tu i drugu skupinu građana kojoj je ovo već treća ili četvrta promjena valute, ali dosadašnje promjene nisu bile povezane s ničim dobrim i korisnim za njih osobno. Više-manje su bile povezane s velikom inflacijom, raspadom države i sl."

Zdravlja nema bez jedne ključne stvari na koju se često zaboravlja: Za mlade je ona posebno važna

Pešorda kaže kako je neizvjesnost jako teška, pa vjeruje da se puno ljudi trenutno osjeća zbunjeno. "Odjednom su nam cijene čudne, odjednom ne znamo koliko nešto košta jer nemamo više orijentir."

Ono što svima savjetuje je da si daju vremena za prilagodbu i navikavanje jer će nam ga sigurno trebati. "Također bih preporučila izbjegavanje impulzivnih kupnji. Puno se stvari odjednom čini jeftino, ali kad bih to preračunali u kune bilo bi drugačije."

Nakon korone, dio Hrvatske još živi i s posljedicama potresa. Sada mijenjamo valutu, čini se da smo kao nacija u stanju stalnog stresa.

Tko brine o nevidljivoj djeci? ''Bolest roditelja nije tabu tema, bolest nitko nije svjesno odabrao''

"Za razliku od potresa i koronavirusa promjena valute nije životno opasna, pa bih rekla da na taj način ipak nešto manje stresna. Ipak, imamo jako puno promjena u jako malo vremena i naravno da to dovodi do pogoršanja mentalnoga zdravlja", kaže psihologinja.

Dodala je i da joj se kroz proteklu godinu nije činilo da se ljudi osobito brinu oko uvođenja eura dok su ih opća ekonomska pitanja i te kako zabrinjavala.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.