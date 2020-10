Psihologinja Mirjana Nazor za DNEVNIK.hr komentirala je današnji napad na Markovu trgu u kojem je teško ozlijeđen policajac (31), a nakon kojeg si je napadač (22) oduzeo život. A s pročelnikom Zavoda za hitna i krizna stanja KBC Zagreb Špirom Janovićem razgovarao je reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić.

"Slična je situacija viđena u Splitu, kada su se ljudi solidarizirali s Filipom Zavadlavom. Ponašanje nije ni u kom slučaju prihvatljivo, ali ga donekle možemo razumjeti", kazala je ugledna psihologinja za portal DNEVNIK.hr. Jutros u 8:06 ispred zgrade Vlade 22-godišnji mladić iz Kutine pucao je iz automatske puške i izrešetao policajca koji je napad preživio te se nalazi u bolnici u stabilnom stanju. Napadačevo tijelo pronađeno je na Jabukovcu, a nekoliko minuta nakon napada na društvenim mrežama objavio je jezivu poruku: "Dosta je bilo prevara i bezonzirnog gazenja ljuckih vrijednosti bez odgovornosti".

"Nažalost, sve veći broj ljudi misli da društveno prihvatljivim ponašanjem ne mogu ostvariti svoja prava te da im preostaje jedino nasilje kao put do željenog cilja ili kao kazna onima koji toleriraju nepravdu i korupciju. Što se dogodilo ovom mladom čovjeku, ne znam, ali čini se da ga mnogi doživljavaju kao žrtvu neke nepravde", kaže Mirjana Nazor.

Motivi napada još nisu poznati, no društvenim mrežama šire se zabrinjavajući komentari podrške i suosjećanja s napadačem, kao i u slučaju trostrukog ubojstva u Splitu. Psihologinja ističe da to može biti opasno.

"Slaviti agresivnog, destruktivnog pojedinca pokazatelj je urušenih vrijednosti i gubitka ideala. Budu li takvi pojedinci uzor mladima kaos je neminovan", zaključila je Nazor.

A s pročelnikom Zavoda za hitna i krizna stanja KBC Zagreb Špirom Janovićem razgovarao je reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić.

Na pitanje je li se moglo predvidjeti da će mladić ovako postupiti psihijatar kaže da je teško govoriti o tome kao i o razlogu napada. "To mogu biti nepovoljni uvjeti odrastanja, razvoj psihičke bolesti, klima tjeskobe koja vlada. Vjerojatno je kombinacija svih faktora, kod nekoga to probudi najbolje, a nekoga najgore".

"Vukovi samotnjaci"

Janović objašnjava da se takvi napadači u forenzičkoj praksi nazivaju "vukovi samotnjaci". "Karakterizirani su time da nemaju podršku organizacija, ideologija im nije primarna", kaže te dodaje kako se radi o dubokoj osobnoj problematici.

Poruka koju je napadač poslao na društvenim mrežama ne govori nam puno, kaže stručnjak. "Iracionalni akt i poruka koju je napisao ne govori puno. Može nam govoriti o poklonicima takvih ljudi, a to je jedno iracionalno i generalizirano doživljavanje nepovoljnih događaja u okolini na koje se reagira agresijom".

"Poruka predstavlja svašta i ništa, veliku generalizaciju, ne možemo ništa iščitati i to je čini opasnom jer svaka druga osoba koja ima loše doživljaje i agresiju može se pronaći u elementima poruke i doživjeti je kao vodilju", upozorava psihijatar.

Janović smartra da je 22-godišnjak djelovao iracionalno, bez pravog plana.

Obitelj rijetko može na vrijeme prepoznati problem jer su prebliski, a u ovom slučaju obitelj je velika žrtva. No "u 80 posto slučajeva usamljeni vukovi ostave neki trag, pismo ili manifest ili nekome bliskome kažu o namjerama", kaže Janović.

Poruke podrške napadaču na društvenim mrežama govore o tome koliko je društvo pod pritiskom.

"Moramo se sjetiti slučaja u Splitu. Isto su na društvenim mrežama slavili taj čin. Zašto je tome tako? Živimo u složenom vremenu koje na ljude čine pritisak, a to stvara napetost i tjeskobu, a na to se odgovara bijegom ili borbom. Porast agresivnih činova - to može biti agresija u obitelji, ali i ovakvi sumanuti činovi", zaključuje Janović.



Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr