Stručnjak za sigurnost Gordan Akrap analizirao je snimku napada na Trgu sv. Marka.

Policija je na konferenciji za novinare prikazala snimke nadzornih kamera u vrijeme napada na zgradu Vlade na Trgu sv. Marka u ponedjeljak. Stručnjak za sigurnost Gordan Akrap analizirao je snimku napada i odgovorio tko je bio meta napada.

"Ako nekome do sada nije bilo jasno, kad pogleda snimke, jasno je. Meta nije bila zgrada, štićeni objekt, već vrlo vjerojatno da je ovo bio pokušaj likvidacije, bilo premijera ili nekoga od njegovih najbližih suradnika", napomenuo je Akrap.

Napadač jako vješto barata oružjem, a Akrap podsjeća da istraga treba utvrditi detalje njegova ponašanja, odnosno što je radio i kako je dugo to radio. "Način na koji on upravlja oružjem, kako se kreće, kako se ponaša, ukazuje na to da on ne drži prvi puta takvu vrstu oružja u svojoj ruci", uvjeren je Akrap.

Odgovorio je i na pitanje misli li da je napad zapravo bio pokušaj ulaska u Vladu? "Koliko sam uspio vidjeti na snimci, vidi se dva puta pokušaj ulaska u Vladu, međutim reakcija službenika je pokazala da on nije uspio u toj namjeri. Jedna od najuspješnijih stvari u ovakvim krizama je uspješnost u komuniciranju.

Ja bih volio da ubuduće policija bude ta koja će objavljivati prva takve podatke da se spriječe manipulacije i da se spriječi konfuzija".

Akrap je upozorio i da trenutno, prema njegovu mišljenju, imamo snažan proces radikalizacije medija.

"Spriječiti daljnju radikalizaciju"

"Treba deradikalizirati javnu scenu, deradikalizirati ono što se govori javnosti", smatra. Komentirao je i prepucavanja na relaciji Milanović - Plenković.

"To nikome ne koristi i može samo štetiti i posložniti situaciju. Državni vrh treba zajednički sjesti za stol i pronaći način kako spriječiti daljnje pokušaje radikalizacije pojedinaca ili grupa, jer ono što čitamo zadnjih dana u medijima, po grupama ili po raznim forumima nikako društvu ne ide u prilog", uvjeren je.

Odgovorio je i na pitanje je li napadač vuk samotnjak ili je dio grupe.

"Mislim da je vuk samotnjak, s obzirom na izvedbu. No istraga treba odgovoriti na pitanje tko je sve sudjelovao u njegovoj radikalizaciji ili, ako je, tko je sve sudjelovao u pripremi te aktivnosti", kazao je Akrap.

Stručnjak za sigurnost smatra kako u Hrvatskoj ipak postoje određene organizirane skupine, no on ih ne naziva radikalnim skupinama već "skupinama ekstremističko-političkog razmišljanja". Smatra da postoje i s lijevog i s desnog političkog spektra.

"Jesu li one na takav način da prijeđu Rubikon, to je pitanje, no mislim da oni trebaju jedni druge i zato trebamo deradikalizirati sve ono što se govori u javnosti", kazao je.

Pogledajte snimku napada

