Policija je objavila snimku napada na Banske dvore u kojem je u ponedjeljak teško ranjen policajac koji je čuvao ulaz u zgradu Vlade.

Na snimci se vidi dolazak 22-godišnjeg napadača koji s maskom na licu pred Vladu dolazi držeći automatsku pušku, propušta dostavljača koji u tim trenucima izlazi iz Vlade i potom puca prema policajcu na ulazu u Banske dvore, te na dvojicu policajaca koji dolaze iz smjera Sabora i bježi.

Snimku je policija odlučila objaviti kako bi izbjegla brojna nagađanja i kako bi pokazali što se uistinu dogodilo tog kobnog jutra.

Intervenirano je u tu snimku iz sigurnosnih razloga, a snimka je puštena iz tri različita kuta.

Policija je vodila računa da zaštiti identitet ranjenog policajca. Bit će tu puno materijala za analizu, jer se u jednom trenutku vidi da je napadač pokušao ući u zgradu Vlade, pa se vide pucnjevi drugog policajca i da se nakon toga napadač udaljava s Markova trga.

Ovo djelo još nije okarakterizirano kao terorizam već kao teško ubojstvo u pokušaju. Policija je upitana zašto je to tako jer prema zakonu, čin terorizma je i napad na javne i državne objekte, pa bi prema tome, to trebalo biti dovoljno, no glavni ravnatelj policije rekao je da još uvijek prikupljaju sve podatke i da je moguće da se na kraju sve to ipak prekvalificira u čin terorizma.

Snimka koju je policija pustila u javnost traje nešto malo manje od dvije minute.

