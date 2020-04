Nakon prve faze popuštanja mjera neki su odmah krenuli van, drugima izlazak iz kuće stvara tjeskobu, treći razmišljaju hoće li poslati djecu u škole i vrtiće. Kako se nositi s izazovnim vremenima, pitali smo stručnjakinju.

''Nova normala'' fraza je koju slušamo ovih dana nakon što je počela prva faza popuštanja mjera.

Stvara li nam i ona sama stres i kako se nositi s tjeskobom, razgovarali smo s dr. Danicom Romac, voditeljicom Službe za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti Nastavnog zavoda za javno zdravstvo ''dr. Andrija Štampar''.

"Život i u uobičajenim okolnostima svaki dan nosi nešto novo. Drugačiji smo iza svakog novog iskustva. Tako će i ovo iskustvo sigurno promijeniti naše živote na neki način. Kako to prebroditi? Ja bih rekla, prihvatiti da nam se događa to što nam se događa. Staviti u prvi plan svoje snage i prednosti, možda ne slabosti", objašnjava dr. Romac.

Kaže kako je bitno ne dopustiti strahu da nadvlada, ali naglašava da i dalje postoje određena pravila. Epidemiološke mjere i dalje vrijede i valja ih se pridržavati. Priznaje kako im se u Zavod javljaju brojni ljudi koji strahuju od izlaska iz kuća.

"Dosta je ljudi tjeskobno zbog toga. No ako se pridržavate mjera zaštite i ako planirate izlazak i ako imate oko sebe ljude koji se također pridržavaju mjera, praktički svedete rizik na minimum. To je važno za osjećaj sigurnosti. Stručnjaci koji su donijeli te mjere pokazali su da možemo imati povjerenja u njih. Ako je preporuka da idemo van, možemo biti sigurni da su preporuke utemeljene na znanstvenim činjenicama i iskustvu te dobrim procjenama. Ne bismo trebali dopustiti strahu da upravlja nama, nego bismo mi trebali upravljati njime", kaže Romac. Ipak, za one kojima treba pomoć, tu su ona i ostali stručnjaci zavoda kojima se mogu obratiti.

"Može se nazvati i naše telefone za psihološku pomoć. Ako zapne, ako treba", naglašava doktorica.

Roditelje ovih dana muči trebaju li poslati djecu u škole i kako im uopće objasniti da se pravila i za njih mijenjaju. Dr. Romac kaže da je s djecom dobro biti iskren.

"Djeca su sjajna. Vrlo je važno s djecom razgovarati o svemu, pogotovo o ovim ozbiljnim stvarima. Treba im na razumljiv način objasniti, dati im dobru informaciju na način koji je njima razumljiv i prihvatljiv. Treba im dati i osjećaj sigurnosti, objasniti nova pravila. Djeca su ustvari vrlo prilagodljiva. Kad oni razumiju zašto to nešto tako treba, onda nije ni problem da to poštuju. S njima treba biti iskren, otvoren, jasan, razumljiv", kaže dr. Romac.