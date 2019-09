Ozlijeđeni dječak završio je na operaciji noge s teškom ozlijedom i od travnja ne ide na nastavu. Inspekcija je u školu dr. Franje Tuđmana došla tek nakon poziva majke ozlijeđenog dječaka.

Još u travnju ove godine u Osnovnoj školi dr. Franje Tuđmana u Kninu prvašić je napao drugoga i teško ga ozlijedio. Udario ga je nogom u u mišić natkoljenice koji je pukao, a dječak je završio na operaciji zbog 'okoštavanja' tkiva, o čemu je izvještavala ekipa Provjerenog kojoj se javila majka ozlijeđenog dječaka.

Dječak se još se oporavlja i od tad ne ide na nastavu, piše Feral News.

Problem je i to što škola to nije prijavila nadležnim institucijama, već je to učinila majka ozlijeđenog dječaka i to večer prije njegove operacije u svibnju pa je u školu poslana inspekcija.

Kako je inspekcijski nadzor obavljen u srpnju, jasno je kako škola najmanje tri mjeseca nije obavijestila nadležna tijela iako je to bila dužna napraviti. Tek nakon naređenja inspekcije Škola je obavila svoju zakonsku dužnost, piše spomenuti portal.

"Inspekcijskim nadzorom utvrđeno je da Škola nije poduzela sve radnje, odnosno da nije izvijestila sva nadležna tijela u slučaju utvrđenog nasilja, pa je stoga Školi rješenjem naređeno otklanjanje navedenih nepravilnosti“, stoji u izvješću o provedenom inspekcijskom nadzoru.

"Ako se pokažu propusti spremna sam snositi odgovornosti, ako treba i podnijeti ostavku“, rekla je ravnateljica Marija Mijač za Feral News.

Napadač je i prije bio nasilan

Uznemirena majka nazvala je novinare Provjerenog u lipnju jer je njezin prvašić zadobio teške tjelesne ozljede u školi. Tvrdi kako nitko nije poduzeo ništa te joj je muka od pomisli na sljedeću školsku godinu.

"Dijete je krenulo u prvi razred, normalno, radovalo se, međutim problemi su krenuli odmah. S njima u razredu ide jedan dječak kojem je odgođena jedna godina. On ima osam i pol godina sada, moje dijete je tek sad napunilo sedam", kaže majka ozlijeđenog djeteta.

Nitko ne zna zašto mu je odgođen odlazak u prvi razred govori nam mama pa čak ni učiteljica. Zapravo ni to nije problem nego to što to dijete stalno tuče druge u razredu.

"Odmah su počeli problemi, dječak tuče sve u razredu maltretira ih, fizička sila od početka postoji. Mi roditelji smo svi skupa s učiteljicom pisali anketu gdje smo naveli, netko anonimno, netko se potpisao, što se događa. Mom je djetetu prvo razbijen nos pa je dobio šaku u glavu, pa potom nogom u stomak, a stručna služba uopšte nije regirala", upozorava majke ozlijeđenog djeteta.