Helikopter koji je dostavljao srce za transplantaciju u bolnicu na istoku Los Angelesa srušio se na krov bolnice, a zatim je, nakon što je spašeno iz ostataka helikoptera, doktoru ispalo na pod prije nego što je uspješno presađeno pacijentu, prenosi Daily mail.

Nasreću, troje ljudi koji su se nalazili u helikopteru preživjeli su, pilot s lakšim ozljedama, a ostalih dvoje bez posljedica usprkos užasnom sudaru. U dramatičnom videu koji je snimio građanin vidi se kako se medicinski avion nekontrolirano vrti trenutak prije nego što je trebao sletjeti na krov.

