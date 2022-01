U ovotjednoj emisiji Provjereno donosi slučaj uglednog psihijatra koji je svoju 40 godina mlađu pacijenticu šokirao neprimjerenim porukama i otvorenim pozivima na seks.

Djevojka koja se ekipi Provjerenog obratila za pomoć od depresije je oboljela u srednjoškolskim danima, a nakon višegodišnjeg liječenja u svog psihijatra polagala je puno povjerenje, sve dok je u više navrata nije užasnuo porukama u kojima je, između ostalog, pisao o problemima s erekcijom i masturbacijom.

"Bit ću iskren, imam problema s erekcijom. Nije to od danas, dijabetes je učinio svoje. No uz malo dodataka neke tabletice ide. Jako dugo nisam bio u nikakvom seksualnom kontaktu. Bio bih sretan već da sam pored nekog u masturbaciju", napisao je psihijatar u jednoj od spornih poruka pacijentici kojoj se stanje od tada pogoršalo.

No strah i razočaranje pacijentice koja dolazi iz male sredine u kojoj je on moćan i ugledan, nisu je odgovorili od hrabrog istupa.

Opovrgnuo navode

Ekipa Provjerenog kontaktirala je pohotnog psihijatra koji je sve opovrgnuo, tvrdeći da mu je hakiran profil na društvenim mrežama. No sporne poruke u više navrata poslane su ne samo s jedne, već najmanje dvije aplikacije.

"Mi smo se znali čuti preko messengera, javljao mi se uglavnom da vidi kako sam, jel' sve u redu. Znao mi je reći da me voli, i to je meni bilo čisto prijateljski i ok. Nikada ja nisam uzvratila s – 'i ja vas' ili nešto tako. Znao mi je kao savjet dati da se našminkam kući i da stavim neke šarene boje na sebe i da mu pošaljem sliku da vidi", otkriva pacijentica koja je na vlastitoj koži iskusila brutalno narušavanje granice između liječnika i pacijenta.

Čak i u neformalnim razgovorima, kao što su društvene mreže, ovakva komunikacija liječnika prema pacijentu apsolutno je nedopuštena, a sugovornica ovotjedne emisije suočavala se ne samo s njegovim intimnim problemima, već i nabacivanjima.

O cijelom slučaju obaviješteni su Hrvatska liječnička komora, policija i bolnica u kojoj psihijatar radi, a što o tome kažu stručnjaci ne propustite pogledati u večerašnjem Provjerenom u 23:00 na Novoj TV.

