Proizvodi koje nudi tvrtka koja zarađuje milijune ne mogu se kupiti u ljekarni ili trgovini, već samo putem interneta ili pozivom u call centar. No kako tvrde kupci, prilikom razgovora proizvodni predstavnici im navode kako će ih njihovi proizvodi izliječiti proizvoda. Što po zakonu ne smiju.

"To je slovenska firma koja se bavi prodajom lijekova na biljnoj bazi i mi to na taj način komuniciramo ljudima. Nekad se kaže da je dodatak prehrani, a u većini slučajeva da ne. Nego da su to proizvodi koji će ih izliječiti", govori za Provjereno jedan od svjedoka.

Kupci govore da kada se požale – dočekaju ih psovke i vrijeđanje. Reporterka Provjerenog Ana Malbaša i sama je nazvala i naručila proizvode te ih odnijela na analizu. I to kako bi saznala – sadrže li ti proizvodi uistinu ono što im piše na pakiranjima. Sa svime ovime suočila je i vlasnika tvrtke koji ovim poslom zarađuje milijune. Što na sve kaže pogledajte u Provjerenom večeras u 23:30 na Novoj TV!