O ovoj temi kao da vlada zavjet šutnje! Što se promijenilo nakon tragedije koja je potresla cijelu Hrvatsku? Malena Nikoll preminula je od ozljeda prije dvije godine

Stručni nalaz pokazao je da je sve odrađeno po pravilima struke. A potom je uslijedio upravni nadzor Ministarstva rada i socijalne skrbi i potpuni preokret. Na 53 duge i potresne stranice detaljno opisan mučan život djece u obitelji teško poremećenih odnosa, punoj nebrige, alkohola i nasilja.

Ali i svi propusti stručnog tima Centra za socijalnu skrb zbog kojih je isto ministarstvo podignulo sedam kaznenih prijava, navodi se u prilogu reporterke Provjerenog Barbare Majstorović Ivezić.

Dvoipolgodišnja djevojčica je od teških ozljeda preminula na Uskrs 2021. godine. "Najradije bih da me nema. Imala sam punu kuću, a sad imam mrtvačnicu od kuće", kazala je Remiza Dedić.



Nikoll nije preživjela ozljede koje joj je nanijela majka. Majka je osuđena na 13, otac na 7 godina. Kaznu je potvrdio Visoki kazneni sud. "Ja proklinjem sebe radi sina", dodaje Dedić.

I dok se pokušavamo utješiti kako je sada na boljem mjestu, njezin nesretan život pokazao je da su institucije ponovno zakazale. Nataša Božić, novinarka N1 televizije ističe još jedan važan segment.

"Dakle, u ovoj priči, nažalost, postoji još jedna podrazina koja je grozna, a to je da ni tu, kako bih rekla minimalnu razinu socijalnih prava, vrlo često ne mogu dobiti u određenim sredinama pripadnici romske nacionalne manjine. Ja se zaista pitam bi li stvari bile malo drukčije za Nikoll da nije bila Romkinja", navodi.

Popisani svi propusti CZSS-a u Novoj Gradiški

Nalaz Ministarstva u kojem su popisani svi propusti Centra za socijalnu skrb u Novoj Gradiški, ali i nadzora Komore socijalnih radnika i Hrvatske psihološke komore jasno kaže - CZSS je odgovoran za smrt djevojčice Nikoll.

Socijalna radnica i psihologinje Centra postupale su nezakonito, nepravovremeno i nestručno, donosile su površne odluke, ne mareći o emocijama i interesima dvoipolgodišnje djevojčice.

Ministarstvo rada i socijalne skrbi podignulo je sedam kaznenih prijava - tri su podnesene protiv stručnih radnica Centra Nova Gradiška, dvije protiv provoditelja stručnog nadzora Hrvatske psihološke komore te još dvije protiv provoditelja stručnog nadzora Hrvatske komore socijalnih radnika.

Sve ovo utvrdio je Samostalni sektor za upravni i financijski nadzor u socijalnoj skrbi. No i dalje nitko iz Ministarstva nije htio pred kameru Provjerenog.

Baka dojavila zlostavljanje, ali...

O svemu što je primjećivala na djevojčici, Centar je obavještavala i baka pokojne djevojčice.

"Nikoll je zlostavljana, Nikoll kosa opada. Nikoll sama sebi čupa kožu. Neumjereno jede. Nju majka zlostavlja. Molim vas, spašavajte dok nije kasno. Sad sam vam došla, više neću", rekla je Dedić.

Na ova upozorenja Centar nije reagirao. Stoji to u Kontrolnom upravnom nadzoru Ministarstva rada, koji je na 53 duge i potresne stranice detaljno opisao mučan život djece u obitelji teško poremećenih odnosa, punoj nebrige, alkohola i nasilja. Ali i sve propuste stručnog tima Centra za socijalnu skrb.

No, najvažniji propust odnosi se na pogrešnu stručnu procjenu stručnih radnika Centra prilikom donošenja odluke o vraćanju djeteta u biološku obitelj. Naime, obitelj je dobrovoljno prepustila djevojčicu na brigu Centru koji ju je smjestio u udomiteljsku obitelj.

Kod udomitelja vesela i zdrava

Djevojčica je kod udomiteljice bila vesela, zdrava, bujne kovrčave i plave kose i okruglih obraza. Nakon povratka u biološku obitelj bila je povučena, mršave građe, iznimno rijetke kose, velikih crnih podočnjaka i oboljela od svraba, pokazujući autodestruktivno ponašanje.

Što se onda dogodilo? Isti je Centar djevojčicu vratio roditeljima. "Za Sisvete su je odveli i gotovo. Čuli smo se odmah nakon 2-3 dana, je malo kaže plakala, malo je bilo ovoga i onoga, ali kao smirilo se i stalno su govorili 'smirilo se'", kazao je udomitelj.

Vraćena je u biološku obitelj iako roditelji nisu pokazali nikakvu brigu i trud. Nisu je posjećivali kod udomitelja, nisu ih ni zvali, čak ni za njezine rođendane. U izvješću se navodi da se biološki roditelji okreću djetetu kao izvoru prihoda.

Baka navodi da su je vratili roditeljima na osnovi vjenčanog lista roditelja. "Vjenčani list ne čini ništa. Papir, to je jedan papir, ali da nisu pogledali uvjete... otimaju djecu gdje imaju uvjete, gdje imaju sve i koji se bore za svoju djecu, a one koji nemaju, njima vraćaju", dodaje.

Biološke roditelje nije ni poznavala

Nije izvršena postupna prilagodba djeteta na biološku obitelj od strane Centra kako propisuje zakon nego je dijete samo odvedeno od udomitelja, uz jedan posjet roditelja.

"Ja sam se sakrio, nisam ju mogao gledati kad su je odvodili, oni su rekli da ona mora ići i gotovo", prisjeća se udomitelj. Djevojčica u trenutku povratka u obitelj svoje biološke roditelje nije ni poznavala.

"Normalno da ih nije poznavala, kako će ih poznavati? Ni uvjete nisu imali. Dvije sobe, one su opremljene za život, dnevni boravak, kupatilo, kuhinja, ne. A to su bili uvjeti za centar", navodi Dedić.

Problemi u obitelji

Nesređenost u obitelji bila je poznata CZSS-u od kolovoza 2016., a otac je bio u tretmanu zbog obiteljskog nasilja još od 2013. Majka je pokušala napustiti izvanbračnu zajednicu zbog nasilja i konzumiranja alkohola 13 puta od 2018. do 2020.

Otac je zbog nasilja više puta bio u pritvoru, a posljednji boravak u zatvoru u Požegi bio je u srpnju 2020. - samo tri mjeseca prije nego što je Centar vratio Nikoll u biološku obitelj. Tijekom nadzora stručnih službi Centra djevojčica stalno ima ogrebotine i modrice na čelu. Ostaje bez kose.

Dijete šminkala i skrivala podljeve

"Ona nije vodila dijete doktoru i mazala je šminkom, da se ne bi vidjeli ti podljevi. Neumjereno je mogla pojesti, što mi to nije bilo normalno. I piti. Ona je živo gutala i kad pije vodu, tu uopće nema osjećaj da guta. Kao bure bez dna. I ja sam onda pomislila - pa ona nju izgladnjuje", navodi Dedić.

Prvi nadzor rada Centra za socijalnu skrb Nova Gradiška provele su Komora socijalnih radnika i Hrvatska psihološka komora. Ekipa Provjerenog zatražila je izvješća i komentar, no nije ih dobila. Nalazi Komora psihologa i socijalnih radnika nepunih mjesec dana nakon zločina pokazali su kako nitko u sustavu socijalne skrbi nije pogriješio te da se sve radilo po propisima.

Šefica Komore socijalnih radnika Štefica Karačić je rekla: "U ovom konkretnom slučaju nismo naišli na propust koji bi mogao doprinijeti ovakvom ishodu strašnom".

Podignute kaznene prijave

Kako je moguće da su nalazi komora, koji nisu utvrdili nikakve propuste, u tolikoj suprotnosti od upravnog nadzora Ministarstva rada i socijalne skrbi? Baš oni podigli su kaznene prijave zbog sumnje da su stručne radnice Centra počinile kazneno djelo neprovođenja odluke za zaštitu dobrobiti djeteta te da su da provoditeljice stručnog nadzora ispred Komora počinile kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti.

Jasmina Džinić, profesorica s Pravnog fakulteta u Zagrebu smatra kako je ovdje riječ o ispunjavanju javnih ovlasti koje je država zakonom prenijela na komoru, ali i da država zadržava obvezu nadzora nad provođenjem tih javnih ovlasti.

"Kod komore je riječ, dakle, da je komora prepustila regulaciju pripadnicima određene profesije. Oni sami reguliraju svoje djelatnosti. To ima određene prednosti jer su to osobe koje su najstručnije u određenom području i smatra se da će one najbolje regulirati to područje, olakšati provedbu akata koji se donose i ta personalna povezanost bi trebala to omogućiti. Međutim, iz te samoregulacije profesija proizlaze određene opasnosti i pogotovo one koje su vezane za personalnu povezanost regulatora i reguliranih odnosno u ovom slučaju onih koji provode nadzor i onih nad kojima se nadzor provodi", objašnjava Jasmina Džinić, profesorica na Pravnom fakultetu.

"Štite svoje članove"

"Stvar je u tome da stručni nalaz, nije to slučaj samo kod socijalnih radnika, vidjeli smo to često i kod liječničke komore i takvih strukovnih organizacija oni štite svoje članove. To je neka vrsta sindikata za svoje članove i oni uviđajući ove doista brojne probleme koje postoje u samom sustavu socijalne skrbi, uviđajući da rade praktički u nemogućim uvjetima, nekako štite svoje kolege što naravno nije dobro i ako ne ukažeš na grešku, onda se doista neće moći stvari pomicati naprijed", kazala je Božić.

O ovoj temi kao da vlada zavjet šutnje. Sugovornika u Ministarstvu Provjereno nije dobilo, jer su, kažu, u pitanju sudski postupci. Zvali su nekoliko socijalnih radnika, Komoru socijalnih radnika, osobno i šeficu Komore, ooslali upit i Hrvatskoj psihološkoj komori. Nitko o ovoj temi nije želio govoriti.

"Funkcioniramo od tragedije do tragedije. Kad se dogodi tragedija, onda se pokreću nadzori, onda ti nadzori utvrđuju ono što svi znamo - da se ne radi kako se treba raditi i da se ne poštuje to što stoji u zakonima jer zakoni se ne podudaraju s onim što imamo u praksi", rekla je Božić.

Činjenica je da je sustav složen tako da imamo začarani krug u kojem nitko ne može biti zadovoljan, a najmanje oni koji trebaju našu pomoć.

Što se u međuvremenu dogodilo u sustavu socijalne skrbi? Ima li kakvih promjena na bolje? Je li nas slučaj nedužne Nikoll nečemu naučio? Da bude jasno, stanje u sustavu socijalne skrbi je alarmantno i tamo uopće nije lako raditi.

Imamo primjere socijalnih radnika koji imaju tristotinjak slučajeva kojima se bave, gotovo koliko je dana u godini. Nedostaje novca, nedostaje kadra, nedostaje novih ideja i bolje organizacije. Ali to ne može biti amnestija za sudjelovanje u smrti jedne djevojčice svojim pogrešnim procjenama.

