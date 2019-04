Liječnik zaposlio medicinsku sestru bez škole, zajedno prijete njegovoj bivšoj partnerici, a optužbe pacijenata ne prestaju pljuštati.

Otkada je izišla najava za večerašnju emisiju Provjereno, cijela zemlja ne prestaje brujati o liječniku i navodnoj medicinskoj sestri iz Obrovca, a poruke i pozivi ne prestaju stizati u redakciju emisije. Reporter emisije Provjereno Mato Barišić prošloga tjedna bio je u Obrovcu i provjerio je li uistinu riječ o vulgarnim i neurednim osobama, kako pričaju bivši pacijenti, a naišao je na nesvakidašnje prizore. Uz to, pacijenti tvrde kako je osebujni liječnik s 30-godišnjim stažom zaposlio ženu koja uopće nije medicinska sestra.

Tragom sumnje ljudi, reporter Provjerenog otišao je u ordinaciju te ispitao Veroniku Pecollaj o njezinim kvalifikacijama, na što mu je ona odgovorila kako se ne sjeća u kojoj se školi obrazovala za medicinsku sestru. „Ne znam, ne mogu se sjetiti. Hvala Bogu pa sam zaboravila. Ne želim se ni sjećati jer sam imala loše iskustvo s tom školom“. Nakon nekoliko trenutaka 25-godišnjakinja je rekla kako je medicinsku školu Vladimira Nazora u Zadru (koja nije medicinska, već gimnazija) završila 2006. ili 2007. godine. „Neka ljudi govore što hoće i neka lažu što hoće, ali ja sam ono što jesam“, odgovorila je. Ni ostale informacije ne idu im u prilog, a stigla je i potvrda iz Hrvatske komore medicinskih sestara kako u njihovu registru nema osobe pod njezinim imenom.

Mato Barišić porazgovarao je s bivšim pacijentima ovog doktora. „Zapustio je sam sebe i bilo ga je ružno vidjeti tako jer je uvijek bio prljav i ta njegova odora mu je bila poderana. Prostačio je...“, anonimno su rekli bivši pacijenti. Bivši pacijent doktora Jusupa za Provjereno je rekao kako ga je osobno prijavio jer ga nije htio pregledati. „Kad sam rekao da idem kod doktorice preko puta, on mi je rekao da idem kod kurvetine i četnikuše“, rekao je bivši pacijent. Bivša Jusupova partnerica za Provjereno je rekla kako je doktor postao psihički bolesnik i zlostavljač, a sve traje otkako su prekinuli vezu 2015. godine. „Od tada me sustavno maltretira i naziva, dva kaznena postupka vode se protiv njega zbog maltretiranja i prijetnje smrću. Zvao je na posao i s obzirom da me nije mogao dobiti, prijetio je da će me ubiti, odnosno da će padati mrtve glave“, kaže bivša partnerica kojoj su i doktor i sestra slali poruke vulgarnog i uvredljivog sadržaja. Naime, doktor Jusup i Veronika nisu samo u poslovnoj, već i u intimnoj vezi.

Ekipa Provjerenog otišla je u ambulantu doktora Jusupa, a reporter ga je ispitivao o razlogu zbog kojeg su se ljudi razbježali, koje liječnik nije prestao kritizirati. „Odite je** im pas mater četničku! Govori im doktorJusup, Hrvat po nacionalnosti, koji je stvorio ovu državu“, rekao je. „Oni su smeće, inspekcija je smeće. To govorim ja. Opet ružna riječ, ali nisu utvrdili ništa“, odgovara doktor na optužbe. „Doktor Goran Jusup sve radi po zakonu i radit će i dalje sve po zakonu i ne šljivi pet posto go**a iz Ministarstva iz Zagreba“, nastavio je komentirati.

Snimke koje su zaprepastile hrvatsku javnost nisu parodija ili šala, riječ je o osobama koje su dosad liječile pacijente u domu zdravlja u Obrovcu. U međuvremenu, jučer je stigla vijest iz HZZO-a kako je raskinut ugovor s doktorom Goranom Jusupom, koji će do kraja mjeseca još biti u sustavu, a od svibnja će pacijenti dobiti novog liječnika. Priču Mate Barišića pogledajte u Provjerenom, večeras u 22:30 na Novoj TV.