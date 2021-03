Slaven je svjetski putnik koji, kako sam kaže, ni korak nije napravio. On je putopisac i bloger koji se penje po planinama i obilazi egzotične krajeve, a sve to radi u kolicima. Naime, on već 12 godina ima tetraparezu, zbog čega je uvelike ovisi o drugima.

Od safarija u Tanzaniji do pustinje u Maroku, od klokana koji su mu jeli iz ruke do sati provedenih u vlakovima Šri Lanke kako bi uživao u rajskim plažama, Slaven Škrobot je prošao cijeli svijet. On je posebna osoba, jedna od od onih koji nikada nemaju mira.

U Tanzaniji je gotovo umro od toplinskog udara nakon što je dobio infekciju. Iako željan nove avanture, posljednjih godinu dana je doma. Što nisu mogla zaustaviti ni kolica, zaustavila je korona. On je bloger, pisac, putopisac, pustolov – sve u jednom.

"Pomalo je već lud, a ja uz njega i još i luđa, osobito kad ja spomenem koronu. Ne smijem ništa govoriti", rekla je Slavica, Slavenova majka.

Netko je uvijek s njim. Veći dio dana to je njegova asistentica Patricija. Pozitiva, neposrednost i otvorenost koja pršti iz ovih ljudi razlog su što Slaven nimalo ne odgovara stereotipnoj slici osobe s inavliditetom. Osim Patricije, puno mu pomaže i Slavica, njegova desna ruka.

Nebrojene avanture pretače u tekstove

Umjesto na nekom egzotičnom mjestu, našli smo se kod njega doma, na zagrebačkom Jarunu. Slaven ima 35 godina, a posljednjih 12 život mu je vezan uz kolica. Njegov put u svijet putopisaca krenuo je izletom u Sarajevo. pa Madrid i Maroko.

"Prošle sam godine osvojio nagradu za putnika godine, što je i meni smiješno jer nisam ni koraka napravio", rekao je Slaven.

Jedan je od rijetkih u svijetu koji putuje i piše iz pozicije osobe s invaliditetom.

"Mislim da su to neke tabu teme o kojima se ne priča baš i da na neki način probijem led", dodao je Slaven.

Sate i sate materijala i dogodovština pretače u tekstove, iako ne može koristiti prst. Planira napisati knjigu, a od pisanja se, kaže, i pomalo živi. Ne baš posve, ali ide u tom smjeru.

"Sve se može napraviti kada to želiš. Putovanje s invaliditetom zahtjeva veliku volju i nije to samo tako. Nije to da ja pucnem prstom i da se stvori šest ljudi koji će me nositi okolo", objasnio je te dodao: "Put u Australiju sam planirao četiri mjeseca, Poslao sam 350 mailova i toliko su me puta odbili da bi 99 posto ljudi odustalo."

Završio u kolicima nakon tragičnog skoka u more

Slaven mora uz sebe imati barem dvoje ljudi. Ne može samostalno ni jesti niti piti, ni otići na WC. Na putovanju ga moraju nositi ako želi iz broda, u avion, do plaže ili planine. No, on je sve samo ne osoba koja odustaje. Do titule blogera u kolicima došao je teško, a do statusa osobe s invaliditetom u sekundi.

"Dogodilo mi se to prije skoro 12 godina na Krku. Skakali smo u more s mola, nas četiri prijatelja. Ja sam gledao je li prazno i vidio sam da je, ali prijatelj je ostao roniti. Zaletio sam se. Nije bilo visoko, samo sam išao jako brzo. On je izronio, maknuo sam ruke da ga ne ozlijedim i zabio sam se glavom u njegovo bedro. Ostao sam plutati na vodi", ispričao je.

Hitno je prebačen u riječki KBC.

"Njemu se odlomio komad kosti i zabio se u leđnu moždinu i to mu je uvjetovalo paralizu. Došla sam tamo i vidjela njega. On leži spojen sa svim tim cijevima. Scena kao iz filma", prisjetila se Slavica.

Nakon što mu je dijagnosticirana tetrapareza, mjesece je proveo u bolnicama i rehabilitaciji.

"Pitaju me ljudi kako je to kad nemaš osjećaj u rukama pa im kažem da je to kao kad nemaš ruku", rekao je kroz smijeh Slaven te dodao: "Znam kako je tebi vruće i hladno, ali ne mogu ti objasniti kako je sad meni i koji je to osjećaj."

Prvih godina trebao se naviknuti na novi život. Od tada su, kaže, neki ljudi nestali iz njihova života. Nisu se, kaže Slavica, znali nositi s novom situacijom. No, njih dvoje žive, rade, trude se i bore. Prepreke pretvaraju u izazove ili ih ruše i svakog si dana postavljaju nove ciljeve.

Svakoj pustolovini prethodi detaljna organizacija

Isti dan kad smo ga snimali, Slaven je dogovarao novi izazov s još jednim putopiscem. Prošlogodišnji obilazak obale na biciklu ove godine želi proširiti i spojiti hrvatski sjever i jug, od Savudrije do Cavtata.

"Uvjeren sam da ću ga prvi dio Istre pratiti. Već smo dosta komunicirali za tu njegovu rutu", rekao je Goran Blažević, putopisac iz Umaga.

Goran najčešće putuje sam i to pješice. No, zbog Slavena će napraviti iznimku.

"Smislit ćemo mi neki način kako to spojiti. On je s kolicima puno brži nego ja pješice, ali u najgorem ću slučaju ja skočiti na bicikl pa ću biti njegove brzine", rekao je.

Na Jarun je toga dana, osim zbog gušta, Slaven morao i zbog dogovora. Irma i Danko mladi su par koji sa Slavenom planiraju put u Egipat. Upravo je njihova snimka penjanja na poznatu stijenu u Šri Lanki ponukala i Slavena na taj uspon!

"Bilo je poprilično zahtjevan. Krajnji dio puta bio je praktički jedva izvediv. Penješ se po kamenju i nije baš bilo tako jednostavno", rekla je Irma.

Znaju da je Slaven pustolov, ali i vrhunski organizator koji malo toga prepušta slučaju. Ipak, mjere i korona učinile su ono što nisu ni kolica – vezale su ga za Zagreb. No, neće još dugo. Dijagnoza ga nije odredila ni ranije, a kamoli sada. To što je tvrdoglav i uporan zapravo je veliki plus.

"Kad dođem na neku ideju i kad je izložim ljudima, kažu mi da nisam nisi normalan, da sam budala. Najveći gušt mi je dokazati ljudima suprotno", rekao je Slaven.

Svaki njegov put dodatan je napor. Nije to samo uzeti kovčeg, kartu i putovnicu i krenuti. Mjeseci priprema, ali i ovisnosti o drugim ljudima. Sve to Slavenu nije prepreka, ali ni onima koji s njime putuju. Optimist po prirodi, on jednostavno ne staje.

"Pomirio sam se s trenutnim stanjem, ali medicina napreduje i tko zna što će biti za 10 godina. Možda i prohodam. Onda nitko sretniji od mene", rekao je.

I u kolicima i bez njih, postoje oni koji pomiču granice. Ne one državne, već ljudske, one koje ponekad sami namećemo, ali i one koje su tu silom prilika. Slaven nije nemoćan, on je samo osoba s invaliditetom. Jači u glavi, pozitivniji i sretniji nego mnogi, koji za razliku od njega mogu, ali često ne žele ni pokušati.

