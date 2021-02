Stanovnici Višnjana podignuli su se na noge – njihov načelnik izložio je prijedlog izmjena i dopuna prostornog plana. Dok neki na svojim česticama neće moći ništa graditi jer postaju zelene, drugi će pak moći graditi, ili ih prodavati po puno većoj cijeni.

Ono što je najviše uzbudilo stanovnike Višnjana je činjenica da načelnik sebi i svojoj obitelji urbanizira 16 tisuća i 500 kvadrata diljem općine. ''Ja to nisam činio da bih profitirao, nego sam činio da bih išao u onom pogledu razvoja vlastite obitelji'' objašnjava Angelo Mattich, načelnik općine Višnjan novinarki Provjerenog.

Samim načelnikovim prijedlogom izmjene prostornog plana otkrilo se kako u njegovoj imovinskoj kartici nedostaju pune tri stranice popisa zemljišta. Kako kaže, on je 'domorodac' te je samim time dosta zemlje naslijedio. No, tijekom godina načelnik je i kupovao. Trenutačno obnaša treći mandat, a o svemu tome u imovinskoj kartici nema ni slova. ''Nisam smatrao toliko važnim da bi trebao toliko povesti računa o tome'', ističe načelnik.

Osim netransparentnosti imovinske kartice načelnika, najasnoća oko pretvaranja čestica u negrađevinske, građanima također nije jasno zašto se urbanizira još kvadrata oko nove poslovne zone kada već postojeći nisu do kraja izgrađeni, niti je u najmu niti prodano. ''Samim time, načelnik bi ovom urbanizacijom ovo zemljište valorizirao između 35 i 40 eura po kvadratu, od startnih jedan euro. Osobno smatram da je to slučaj bez presedana u Istri, vjerujem i šire gdje se povlaštenim informacijama stvara bitna i znatna imovinska korist za jednog čovjeka koji bi trebao raditi za javni interes, da ne govorim da se to sve radi na način da se nekom mještaninu uzme dio građevinskih kvadrata i preseli na zonu'' izjavila je Ana Černjul, općinska vijećnica IDS-a.

Osim toga, Mattich je vlasnik jedne tvrtke u likvidaciji, jedne aktivne i direktor u jednostavnom trgovačkom društvu koji nosi naziv njegove liste. Ista ta tvrtka objasnio je ekipi Provjerenog, osnovana je jer je s prijateljima osmislio monografiju Višnjana kad nije bio načelnik, a sada kad opet je - općina kupuje primjerke od nje i daruje kao poklon te je to dio stavki u proračunu. ''Na moje pitanje vezano za proračun kako je moguće da stavka reprezentacije prelazi sto tisuća kuna, u vrijeme kada nema domjenaka, ni službenih posjeta gdje su restorani zatvoreni, a nema ni hrane, načelnik mi je odgovorio da on jede sedam puta na dan. I da se to mene ne tiče'' otkriva Černjul.

O čemu se točno radi, kakve sumnjive informacije su još isplivale na površinu te za čiji interes radi načelnik Višnjana - propituje Provjereno.

