Bageri su u Istri najavili kraj ilegalne gradnje, a prve su se na udaru našle obiteljske kuće, među kojima nerijetko i jedina nekretnina koju je neka obitelj imala. S druge strane imamo vile, betonirane obale, ilegalna privezišta na pomorskom dobru, cijele kampove na poljoprivrednom zemljištu, od kojih neki u sezoni ubiru tisuće eura po danu. Oni se ne ruše jer neki vlasnici odugovlače beskonačnim sudskim postupcima. Priču donosi reporterka Provjerenog Barbara Majstorović.

"Ovo nije mjesto na kojem bi trebala nicati naselja jer to nije predviđeno prostornim planovima. Čemu onda gradovi, čemu onda općine, čemu onda donositi prostorne planove, štititi prostor ako se ovo tolerira?" rekao je istarski župan Boris Miletić.

Ruše se građevine podignute bez dozvola i na zemljištu koje nije predviđeno za gradnju.

"Neka se ruši, i ja sam rušio. Mislim, nije u redu, nekima se pušta, a neki moraju rušiti", kaže Mirko iz Rovinja.

I to je ono što se mnogi pitaju - jesu li pravila za sve ista?

"Ako si ilegalno nešto napravio, moraš snositi posljedice, ali zašto se ne krene od glavnine problema? Zar mislite da je svaka vila prvi red do mora legalno izgrađena? Pa, puno je veći novac ovdje u igri nego neka mala poljska kućica na poljoprivrednom zemljištu, bez fasade s ravnim krovom od 50 kvadrata gdje se obitelj snašla jer eto nisu imali u tom trenu za napraviti ili kupiti", kaže Petra Žitko, bivša zadarska gradska vijećnica.

Arhitektici Marina Bucat se čini da su na rušenje da se u akciju krenulo kako bi javnost mogla reći kako su divni jer su se uhvatili u koštac s ilegalnom gradnjom. "Nismo vidjeli da se nekome srušio ilegalni hotel, da se srušila neka ozbiljna zgrada koja bi mogla prouzročiti ozbiljnu štetu prostoru u slučaju neke kataklizme, recimo potresa", kaže Bucat.

Anka Mrak Taritaš, bivša ministrica, kaže da treba rušiti ljude koji rade u državnim službama. "Imate načelnika, župana, imate svih vrsta bespravnih graditelja – oni moraju biti pokazna vježba, dakle netko tko je u sustavu i namjerno izigrava sustav i zna da ga može izigrat treba biti pokazna vježba. Od Vruja pa nadalje", kaže Mrak Taritaš.

Zašto ove ne ruše?

Donosimo vam upravo takve primjere puno raskošnijih objekata na pozicijama uz more, za koje je utvrđeno da nemaju dozvole, no još uvijek stoje na svom mjestu. A neki od njihovih vlasnika i zarađuju na njihovom iznajmljivanju.

U Miškovićima na otoku Pagu, poduzetnik i njegov pokojni otac sagradili su raskošnu vilu s bazenom za koju imaju dozvole. No, tu nisu stali – zagradili su pomorsko dobro, napravivši privatnu rivu, betonski plato sa stepenicama, privezište za brodove iako je riječ o pomorskom dobru.

Dugogodišnji sudski procesi

Općinsko državno odvjetništvo u Zadru podignulo je optužnicu protiv riječkog poduzetnika, njegovog oca i izvođača radova jer su još 2015. godine dobili rješenje kojim je zabranjena opisana gradnja.

"Ponavljam – ja niti moj tata nismo gradili šetnicu. Ja to saznanje nemam. I ne znam dal je trebalo ukloniti ili ne ukloniti. Trebate se obratiti Mjesnom odboru i gradu Pagu", rekao je Damir Mišković.

Ekipa Provjerenog obratila se Gradu Pagu, no oni su odgovorili kako navedene radove oni nisu niti izvodili niti financirali.

Sudski proces na Općinskom sudu u Zadru traje već četiri godine. Za to vrijeme poduzetnik Mišković uživa u blagodatima privatne plaže.



"Da, meni stepenice izlaze na more, to je sasvim normalno ko svim drugim koji žive tamo. Mi živimo na moru", kaže Mišković, dodajući da nikome ne zabranjuje dolazak.

Kamp bez dozvole, ali...

Stotinjak metara od atraktivne plaže Podvrške na Murteru najmanje osam mjeseci posluje kamp koji gostima nudi boravak u devet luksuznih, mobilnih mini vila s klima uređajima, kupaonicom te kuhinjom.

Boravak pet dana u kolovozu iznosi 2000 eura. Kamp u oglasniku nudi besplatno parkiralište, a sve jedinice "uključuju terasu s pogledom na more".

Jedini je problem što riječ je o poljoprivrednom zemljištu na kojem nije dozvoljena gradnja, a i dio je ekološki zaštićenog područja. Pritom ne spada pod turističku zonu, a prostorni plan tamo ne predviđa gradnju kampa bilo kojeg tipa.

Državni inspektorat utvrdio je da su investitori bez izvršne odnosno pravomoćne građevinske dozvole i glavnog projekta izrađenog u skladu s prostornim planom, izgradili više građevina. Slijedom navedenoga je doneseno Rješenje o uklanjanju.

Kontrolom izvršenja rješenja utvrđeno je kako investitor nije postupio po Rješenju te je nastavio s građenjem te je doneseno Rješenje o prvoj novčanoj kazni kojom se investitore prisiljava na izvršenje rješenja. Nadalje podnesena je i kaznene prijave protiv investitora.

Ali luksuzni kamp još uvijek je tamo, kao i na stranicama za iznajmljivanje.

Vila s bazenom

Nedavno je Provjereno donijelo priču o Stjepanu Turkoviću iz Karlovca, bivšem direktoru tvrtke Županijske ceste, koji je pokraj Trogira nelegalno izgradio i iznajmljuje vilu s čak osam spavaćih soba i bazenom. Sve je izgrađeno izvan građevinske zone, a Turković i njegov partner Stipo Adžaga tjedan dana boravka naplaćuju i do 30.000 kuna.

U Pobrima pokraj Opatije bespravno je gradila apartmane - ni manje ni više - već zaposlenica ministarstva turizma. Kupila je staru kuću pa započela radove.

"I ona je, dok je građevinska inspekcija stigla na teren, uspjela napraviti tri ploče pregradne između katova, terase, cirka četiri i pol puta dva metra na sva tri kata, vanjsko stepenište, sve bez ikakvih dozvola, bez statičkih proračuna, bez ičega", kaže susjeda Nada Gržetić.

Inspekcija je izašla na teren i naložila rušenje. Žalila se. Njezine su žalbe odbila čak dva suda. Ništa nije srušila, već je podnijela zahtjev za građevinsku dozvolu kako bi sve – ozakonila.

I tako se vraćamo na rečenicu s početka – nekima se pušta, a neki moraju rušiti.

Upitali smo Državni inspektorat koji je kriterij za rušenje kuća. Odgovorili su nam da se prije odluke o prisilnom uklanjanju detaljno provjeravaju sve okolnosti svakog pojedinog slučaja.

Osim bespravne gradnje postoji i ona legalna sa svim dozvolama. No kako se do njih dolazi, ekipa Provjerenog pokazuje na primjeru iz Sukošana.

"Ove zgrade se nalaze na nekadašnjem području, lokaciji koja je bila sukošansko blato, do 2017., 2018. to je bilo u prostornom planu, u Z zoni, zoni zelene gradnje, iliti ga igrališta, dugo godina se obećavalo da će se to blato pročistiti, produbiti, da će se napraviti uvala, za male brodice i igralište za djecu i tako nešto", kaže Žitko i dodaje: "Međutim, događa se to da 2017. tvrtka Kamen Mediteran potpisuje ugovor sa zadarskom nadbiskupijom i otkupljuje ovo zemljište, ovo vrijedno zemljište po cijeni od 80 €/m2, koja se još tada da ponovimo nalazila u Z zoni, znači zelena zona, rekreacija".

Nakon toga traže prenamjenu od općine da u prostornom planu to postane građevinsko zemljište i to im prolazi.

"Koja budala bi išla kupiti zelenu zonu na kojoj ništa ne može graditi, mislim to je preočit slučaj pogodovanja, znači da svatko od nas ima poljoprivredno zemljište ili nešto slično, prvi red do mora, može jednostavno ušetati u općinu i predati zahtijeva i da mu se prenamijeni u građevinsku", kaže Žitko.

Prenamjenom u građevinsko, ovo zemljište ne vrijedi više 80 €/m2 nego preko 500 €/m2.

"Imamo skoro 3000 kvadrata pa sad vi izračunajte, oko 200 000 € je kupljeno ovo zemljište, pogledajte ove zgrade, tu niti jedan stan nije kvadrat ispod 5000 €", rekla je Žitko.

A plaža ispred ostaje još samo formalno javno dobro.

"Tiha uzurpacija kako bih ja rekla, nisu se oni upisali na plažu kao vlasnici, ali samim time što im je balkon na rubu pomorskog dobra, samim time ima direktan izlaz na tu plažu, to nije plaža u širini od 50 m, to je plaža, evo vidite od 3, 4 m, nećemo se kupati ljudima ispod prozora", smatra bivša gradska vijećnica.

Bespravna gradnja treba biti uklonjena, no iz ovih primjera čini se da se ona odnosi na jednostavne kuće koje su često onima koji su ih gradili jedine nekretnine za život. Dok vile s bazenima u prvom redu do mora i ilegalni kampovi, dobivaju opomene i novčane kazne. Na Vruji, koja je postala simbol bespravne gradnje, građevinska inspekcija intervenirala je bezbroj je puta. Investitoru Stipi Latkoviću država je ispisivala kazne, podnosila prijave, no na terenu je još uvijek sve isto.

