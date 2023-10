Na pješačkom prijelazu udario ga je sudski vještak, a zbog "manjka dokaza" slučaj je odbačen: Ovo je Markova priča

"U školi te uče da kad se nešto loše dogodi - zoveš policajca i on će ti pomoći, ali neće, nažalost nije tako. Ja hoću da bude tako i to je moja motivacija da izađem pred kamere", ispričao je Marko Martinović iz Osijeka reporterki Provjerenog Danki Derifaj.

Marko je prije tri godine u prometnoj nesreći na pješačkom prijelazu zadobio frakture lubanje, unutarnja krvarenja, frakturu lopatice, napuknuće prednjeg križnog ligamenta, meniskusa, hrskavice i impresijsku frakturu kosti lijevog koljena. "Ja mislim da to ne može nastati običnim padom", rekla je njegova supruga Mirna Martinović.

Državno odvjetništvo utvrdilo je da može. Odbacili su kaznenu prijavu protiv vozača koji je sudjelovao u prometnoj nesreći zaključivši da tjelesne ozljede podnositelja prijave nisu u uzročno-posljedičnoj vezi s prometnom nesrećom.

"Nekoliko odvjetnika koja sam kontaktirao u Osijeku, neki su bili voljni razgovarati sa mnom o tome, ali kad bih spomenuo da je mene na pješačkom udario netko tko radi na sudu u Osijeku, oni su mi rekli da su sigurni da se ta osoba ne može osuditi na sudu u Osijeku", prepričao je Marko.

Šetali su psa

Sve se odigralo 28. studenog 2020. godine oko 17 sati kada su šetali psa kao i svaku večer.

Za volanom Lade Nive bio je Branislav Vukosavljević, dugogodišnji stalni sudski vještak Općinskog suda u Osijeku.

"To je vozilo u zadnji čas, jedno dva metra prije pješačkog prijelaza počelo kočiti i naglo je napravilo manevar u suprotnu stranu, znači prešlo je u suprotnu traku, udarilo supruga u lijevu nogu i odnijelo mi je supruga", ispričala je Mirna.

Vozač je dao audioizjavu za Provjereno, tvrdi da nije udario Martinovića, nego da mu je pas pobjegao na cestu i povukao ga.

"Ja njega nisam automobilom pipnuo niti udario, još se ja čudim. On je stajao pored ceste, a pas je izletio i onda je on pružio ruku onako kako je pas izletio. Nije on, on da je prelazio, ja bih ga udario, ja bih ga pogodio automobilom", objasnio je.

U zapisniku očevida nema riječi o udaru ni psa ni pješaka, a kao svjedoci navedeni su vozač, suvozač i ozlijeđeni koji je odvezen u KBC Osijek.

"Kako sam ja pratila suprugovo zdravstveno stanje, u jednom trenu podigla sam glavu i začudila se koliko ljudi je oko nas. Bio je vozač i bilo je jako puno ljudi", prepričala je supruga, a u zapisniku piše da se kao svjedok nitko nije javio.

Prometni sudski vještak Goran Husinec rekao je da je policija trebala brzo reagirati. "Definitivno se policija nije pozabavila tragovima i svjedocima kako je trebala", dodao je.

"Lakše tjelesne ozljede"

Policija jest došla u bolnicu i uzela iskaze od Marka i njegove supruge, a u izvješću pišu da su u bolnici rekli da ozlijeđeni ima lakše tjelesne ozljede, koje su naknadno promijenjene u teške.

Vukosavljević je rekao da je zvao policiju da vidi ima li kakvih posljedica, na što su mu rekli da zove bolnicu, a iz nje je saznao da su u pitanju lakše tjelesne ozljede.

Vukosavljevićev suvozač izjavio je da nisu vidjeli pješake na pješačkom te da su udarili psa, koji je onda pobjegao. Tri mjeseca nakon prometne nesreće zamjenik općinske državne odvjetnice, danas državni odvjetnik Ronald Tomaković, na osnovu specijalnog izvješća policije konstatira da nema elemenata za podizanje kaznene optužnice protiv Vukosavljevića, ali traži dopunu izvida.

Suvozač u ponovljenom uzimanju iskaza u travnju 2021., pet mjeseci nakon prometne, mijenja iskaz i kaže da je prilikom kočenja došlo do udara NN osobe u desni bočni dio automobila.

Provjerenom je to potvrdio i suvozač Franjo Halak, koji je rekao i da on nije dao izjavu 16. travnja 2021. kako piše u policijskoj bilješci, već da je siguran da je s njima razgovarao prije Nove godine.

Ipak, specijalna bilješka policije rađena je na dan prometne, a druga je nastala na zahtjev državnog odvjetništva u veljači.

Vozač je rekao da za promjenu iskaza nije znao. Nalazi KBC-a pokazuju da je Marko imao hematome i frakturu lubanje, no ostale ozljede nisu zabilježene.

Privatni pregled

Marko je nakon odlaska iz bolnice, koji je potrajao zbog zaraze koronom, otišao na privatni pregled ortopedu te nakon dva mjeseca čekanja termina za magnetsku rezonancu i to obavio privatno, a okarakterizirane su mu ozljede.

Prometno medicinsko vještačenje nije priznalo naknadnu dokumentaciju. Naknadno vještačenje držalo se informacija iz očevida, kaže Marko, a potpuno su zanemarili izmijenjeni iskaz suvozača, kao i ostale očite stvari.

"Očevidom nisu utvrđena oštećenja niti tragovi kontakta na vozilu vozača, što apsolutno nije istina i vidi se iz fotografija, iz sudskog spisa. Točno se vidi da na mjestu gdje je moje koljeno udareno da je udubina i da je na haubi skinuta prašina s automobila mojim lijevim rukavom jer se ja toga sjećam, ja sam počistio tu prašinu i prljavštinu", naglasio je Marko.

Vozač je izjavio i da osobu na pješačkom nije vidio jer je padala kiša, a on je bio u tamnoj odjeći. I to je sudac istrage Županijskog suda koristio kao jedan od argumenata. Marko tvrdi da je nosio svijetlu trenirku koju je inspektor i fotografirao, a kiša nije padala.

Na osnovu vještačenja dvaju sudskih vještaka Markov je slučaj odbačen, a kad je pokušao podnijeti privatnu tužbu, Županijski sud odbio mu je zahtjev kao neosnovan.

Iz Državnog odvjetništva u Osijeku odgovorili su da su oni odradili sve u skladu sa Zakonom o kaznenom postupku i po pravnim standardima koji jamče jednak način prema svima bez obzira na to jesu li vještaci nekog drugog pravosudnog tijela.

"Pravda i pravo nisu isto, znate kako kažu u američkim filmovima - oslobođen zbog nedostatka dokaza. Tako se i tu događa se. Zbog čega se dokazi nisu pronašli, zbog čega se nisu utvrdili pravi tragovi, to nikada nećemo znati", komentirao je Husinec.

Markova supruga rekla je da se nadaju da će prilog vidjeti osobe koje su se tog datuma našle na mjestu nesreće.

Marko je prošao operaciju potpune rekonstrukcije koljena u privatnoj klinici, i zatim osam mjeseci fizioterapije. Još uvijek vježba, i tri godine kasnije puno je bolje, ali još uvijek ne može hodati samostalno bez štaka.

Iz policije do zaključenja priloga Provjereno nije dobilo odgovor. Marko Martinović probao je na svim instancama, Državno odvjetništvo, Općinski sud, Županijski sud. Poklonili su vjeru vozaču automobila da je udario psa od 18 kilograma koji je potom otrčao u nepoznatom smjeru. Iako za to nema dokaza. Iako je njegov suvozač potvrdio da je udario čovjeka.

Martinovići su u Osijek došli samo zbog snimanja priloga. Otjerani nepravdom, odselili su se zauvijek.

