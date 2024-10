Nevjerojatna presuda! Niti je njegov auto, niti je on na slici. Sve su snimile kamere, ali sud ga ipak proglasio krivim

Siniša Radojičić, ni kriv ni dužan, proglašen je krivim jer nije dostavio podatke o vozaču za počinjeni prometni prekršaj i dobio pravomoćnu presudu!

Sugovornik Provjerenog prvo je dobio obavijest da je njegovim vozilom na drugom kraju zemlje počinjen prometni prekršaj. No njegov atomobil nije napuštao Zagreb, a prekršaj se dogodio u Kaštel Lukšiću. Kada je dobio uvid u fotografiju prekršaja - odahnuo je. To nije bio niti on, niti njegovo vozilo. Naime slikano vozilo je teretno, a on je vlasnik malog osobnog. Registracija - nečitljiva.

Pa je napisao žalbu. No istu - u policiji nitko nije doživio. Pa slučaj završava na sudu. Pomislio je - ok, netko će ondje shvatiti na prvu da je riječ o pogrešci. Oh kako se samo prevario!

Ne samo da ga proglašavaju krivim, već sutkinja bez vještaka utvrđuje kako se radi baš o njegovom vozilu i kako je baš on za volanom - iako se radi o dva različita automobila i iako je on to napisao u pisanoj obrani! Ni kriv ni dužan postao je oboje i to bez prava na žalbu! Sumrak sustava, ponajviše onog pravosudnog - onog u koje dvije trećine građana ne vjeruje!

Siniša Radojičić prije tri godine dobio je obavijest o počinjenom prometnom prekršaju na kojem je pisala registarska oznaka vozila koje vozi njegova supruga. Inače profesorica u srednjoj školi.

"Otvorio sam, pogledao sam, vidim Kaštel Lukšić, vidim datum, vidim radni dan, vidim nelogičnosti, ali opet, ajde pitam suprugu - ženice draga jesi bila ti tamo nekim slučajem, iako mi je nevjerojatno. Govori, naravno, ne, radni je dan, bila sam u školi - radila."

Napisao je mail policijskoj stanici i tražio dodatnu provjeru, ali nije dobio odgovor. Nakon nekog vremena stiže mu obavezni prekršajni nalog. Dobiva uvid u podatke.

"Pogledam fotografiju, prvo mislim, ovdje je neka zabuna ili šta je već. Tablice neprepoznatljive, može se kombinirati puno tih brojeva, puno svega. Ali vidim Citroen Berlingo, a ja sam vlasnik Citroena C3. Tko je to povezao, kako je to povezano?"

S njime se slaže i prometni stručnjak.

"Policija je možda nagađala taj registarski broj i kada su neki sličan vjerojatno ukucali u sustav ispao im je bijeli Citroen. Jednostavno su toliko bili sretni da su pronašli vozilo da su propustili gledati da li je to Citroen C3", kaže Goran Husinec, prometni stručnjak.

Propust koji se dogodio mogao je, da su uvažili žalbu, stati na ovom stupnju. No Sinišina borba s vjetrenjačama ide dalje. Cijela stvar je završila na sudu. Prošlo je, kako je to sve pokrenuto, malo manje od tri godine u tom trenutku. Gotovo otplovilo u zastaru.

Nije mogao odgoditi poslovne aktivnosti pa na sud šalje legitimnu pisanu obranu okrivljenika.

"Prošlo nekih 20-25 dana, ne znam, mjesec dana i dobivam obavijest putem e-građanin osuđujuća presuda. Kako osuđujuća? Što osuđujuća?", priča Radojičić.

Proglašen je krivim što nije dostavio podatke o vozaču i mora platiti kaznu od 660 eura. Tračak nade da postoji razum potražio je uvidom u spis. I išao tražiti nekoga tko bi ga na sudu saslušao.

"Nažalost, ovo liči pomalo na onaj roman od Kafke, Proces, kad čovjek ne zna zaista ni zašto ga sude, ni što se događa", komentira odvjetnik Antonio Volarević.

U ovom je slučaju sutkinja sama uzela ulogu vještaka. I ne samo to, sutkinja je otišla toliko daleko da je ona svojim golim okom ustanovila da je baš Siniša za volanom snimljenog automobila! Iako je osoba na slici ćelava i oble glave.

"To vam je staro načelo, staro 2000. godina, još iz rimskog prava, koje mi u struci zovemo indubio pro reo. Dakle, u sumnji morate suditi u korist okrivljenika. Ovdje se moralo posumnjati o činjenicama je li to uopće taj auto i je li to uopće taj okrivljenik. On sam je upirao da on nije na slici i sam je govorio da on nema takav auto i da njegovo auto uopće nije napustio Zagreb. U takvim okolnostima sud je morao primijeniti ovo načelo i presuditi u korist okrivljenika, odnosno osloboditi ga tereta", naglašava Volarević.

Provjereno se obratilo sudu s pitanjem zašto nije angažiran vještak u ovom slučaju i kako se moglo suditi na temelju ovih dokaza, zašto nije uzeta u obzir pisana obrana okrivljenika? Sud je dogovorio kako su pitanja procesne naravi i da na njih odgovor može dati viši sud po uloženim pravnim lijekovima.

Nema prava na žalbu, a Siniša se ne može pomiriti s tim da je kriv za nešto što nije počinio.

U ovoj situaciji postoje tri pravna lijeka. Jedan je ustavna tužba, koja se može podnijeti u roku od 30 dana od presude. U ovom slučaju taj rok je prošao. Drugi je obnova postupka ukoliko postoji neki novi dokaz.

I još ostaje jedna opcija.

"Zahtjev za zaštitu zakonitosti koji u ime građanina podnosi državno odvjetništvo. Tako se nešto jako rijetko događa, ali kod ovakvih slučajeva eklatantnog kršenja propisa od strane suda, država je putem ovog instituta ipak osigurala da se čovjek može javiti u državno odvjetništvo, a državni odvjetnik, ako prepozna da je čovjek u pravu, može od suda zatražiti ukidanje te presude jer je zakon naprosto povrijeđen", kaže odvjetnik Volarević.

Poslan je upit i nadležnoj policiji.

"U odnosu na upit obavještavamo Vas da je u postupku koji je proveden 2021.godine počinjena pogreška prilikom u utvrđivanju točne registarske oznake i prilikom razmatranja uloženog prigovora. Obzirom na naprijed navedeno Postaja prometne policije Split će podnijeti nadležnom sudu zahtjev za obnovu postupka u korist osuđenika", odgovorili su iz policije.

Policija će dakle ipak pokušati ispraviti ovu nepravdu! I to tri godine nakon što je na iste činjenice ukazivao i sam Siniša! Zahtjev za obnovu postupka već su uložili i izgleda da će u ovom slučaju pravda biti jako spora, ali nadamo se ne i nedostižna.

Pročitajte i ovo Donosi Provjereno Agonija nakon porođaja, mlada žena jedva je preživjela: "To je kao da čistite ono ljigavo iz sudopera, bilo je jezivo, bio je horor"

Pročitajte i ovo Donosi Provjereno Sin lokalnog moćnika dobio dozvolu za kamp, a osvanule kuće s bazenom. No to je tek vrh sante leda: Unutar hotela ostali groblje i spomenik