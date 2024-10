Novi obrat u slučaju koji je pratio cijeli svijet: Braća koja su brutalno ubila roditelje uskoro na slobodi?

Prije 35 godina Ameriku je šokirao slučaj dvojice braće, Erika i Lylea Menendeza, koji su jedne noći iz sačmarice s 13 pucnjeva ubili svog oca Josea i majku Kitty u njihovoj vili na Beverly Hillsu. Braća su osuđena za ubojstvo prvog stupnja i obojica su dobila doživotne zatvore, bez mogućnosti puštanja na uvjetnu slobodu.

Američka i svjetska javnost podsjetila se na njihov slučaj kad je na Netflixu nedavno izišla serija "Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story", u kojoj je među ostalima prikazano da su braća bila žrtve dugogodišnjeg seksualnog i emotivnog zlostavljanja svojih imućnih roditelja. Njihovi odvjetnici branili su ih na suđenju baš s tim argumentima, no tada nije bilo nikakvih dokaza o tome, pa je sud povjerovao tužiteljstvu koje ih je portretiralo kao razmažena derišta koja su ubila roditelje da se dočepaju njihova bogatstva.

U međuvremenu su se pojavili dokazi da je Jose Menendez bio seksualni zlostavljač, i to u vidu pisma koje je Erik pisao drugom članu obitelji 1988. u kojem je opisao navodno zlostavljanje od svojeg oca. Drugi dokaz došao je od u to doba maloljetnog člana portorikanskog boy-benda Menudo. Član benda tvrdi da ga je navodno Jose Menendez, koji je u to vrijeme radio kao direktor u diskografskoj kući RCA, drogirao i silovao tijekom posjeta Menendezovu domu.

Odvjetnici dvojca tvrde da se zbog u međuvremenu promijenjenih pogleda društva na seksualno zlostavljanje, kad bi se danas sudilo braći Menendez, oni možda ne bi bili osuđeni za ubojstvo prvog stupnja s kaznom doživotnog zatvora bez puštanja na uvjetnu slobodu.

Okružni tužitelj Los Angelesa George Gascon preporučio je, u svjetlu novih dokaza, da se dvojcu preinači kazna: doživotni zatvor zamjeni kaznom od 50 godina do doživotne. To bi značilo da bi braća odmah imala pravo na uvjetnu slobodu jer su u vrijeme ubojstava imali manje od 26 godina, a odslužili su 30, što je više nego dovoljno za razmatranje puštanja na uvjetnu slobodu.

"Prema zakonu, preinaka presude je primjerena. Sutra ću to predložiti sudu. Vjerujem da su platili svoj dug društvu", izjavio je novinarima tužitelj Gascon.

Tužiteljstvo sada mora zatražiti odobrenje suda za preinaku kazne, a konačna odluka pada na suca. To ako i prođe na sudu, nije kraj. Nakon toga moraju zadovoljiti kriterije i odbora za puštanje na uvjetnu slobodu. Pa čak i ako to bude pozitivno, cijelo puštanje na slobodu može stopirati kalifornijski guverner Gavin Newsom.

Čak i ovako, na dugom štapu, članovi obitelji Menendez slave te dobre vijesti, ali ne svi. 90-godišnji brat pokojne Kitty Menendez Milton Andersen zgrožen je idejom puštanja Lylea i Erika na slobodu te je podnio podnesak sudu u kojem traži da se originalna presuda ne ruši.

