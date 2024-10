Porođaj je prošao sjajno i rodila se zdrava beba. No ono što je uslijedilo graniči s hororom. Mlada žena, 24-godišnja Šibenčanka Lara Alat prošla je agoniju nakon porođaja u Općoj bolnici u Šibeniku, a priču donosi Provjereno.

Nitko ju nije slušao dok je upozoravala da su bolovi prestrašni. Da je i s prvim porodom uklanjanje posteljice išlo operativnim zahvatom.

Liječnik koji je vadio posteljicu na to se, tvrdi mlada majka - oglušio. Pa čak i na savjete kolega liječnika.

Nije pokušao izvući posteljicu jednom, već više puta dok nije – pukla!

"On je tresao rukom, to je ispadalo iz njegove ruke, ti komadi… To je bilo jezivo, to je bio horor. To su bili komadi tkiva... Imam flashback tih slika, to je kao da čistite ono ljigavo iz sudopera pa si onako otresete ruku. E tako se on ponašao u tom trenutku. I čupa, i ide, i čupa, i vuče", priča Paula Konjuh, Larina sestra.

Posljedice - dvije kiretaže, umalo i sepsa, visoka temperatura.

I šok kada je saznala - u utrobi joj je ostavljena gaza!

Mlada žena umalo je ostala bez maternice, pa i života. Srećom, uza se je imala obitelj koja joj je pomogla kroz agoniju. Svoju potresnu priču ispričala je kako bi ponovno upozorila na odnos prema rodiljama. Isti slučaj zasigurno će biti i predmetom istrage nadležnih.

Više pogledajte u prilogu reporterke Provjerenog Ane Malbaše Major.

