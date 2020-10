Sjećate li se tko je Tito Gubić, odnosno Ivana Zdravka Josipa Radoš? Čovjek je to koji je desetljećima izigravao pravosudni sustav, pronalazio načine izbjegavanja snošenja odgovornosti za kaznena djela koja je činio. I promjenu imena odnosno spola iskoristio je za još jednu od svojih manipulacija. No onda se dogodila jedna žena koja nije tako lako odustala.

Renata Gredelj kći je čovjeka s kojim je Tito Gubić potpisao ugovor o doživotnom uzdržavanju, ali i sklopio životno partnerstvo, i to jedan sat prije nego što je starac završio u komi. Sve kako bi se domogao trokatnice u zagrebačkoj Dubravi. Uz Renatu bila je tu i ekipa Provjerenog, koja je unatoč prijetnji da će završiti kao Pukanić ustrajno radila svoj posao.

Spavaća soba kao Jakuševac

U ovoj priči važna je još jedna žena - sutkinja Renata Pražetina. Ona je konačno zaustavila Tita Gubića i smjestila ga tamo gdje mu je mjesto - iza rešetaka. Duge četiri i pol godine trajala je ta agonija, ali ovih je dana Renata Gredelj konačno ušla u obiteljsku kuću. Prepunu smeća, križeva, kipova Gospe i seksualnih pomagala.

"Spavaća soba mojih roditelja izgleda kao Jakuševac. Što da uopće radim sa svim tim? U kući smo našli jako puno lijekova, lijekova koji nisu nikada korišteni, zatvoreni. Ja ne mogu reći za koje vrste bolesti se troše, ali to su različita imena lijekova", kaže Renata.

Sve je bilo razbacano, puno smeća, križeva, kipova Gospi, različitih zapisnika s ročišta, medicinske dokumentacije i seksualnih pomagala.

"Za neke stvari koje smo pronašli nisam znala čemu služe. Ako netko već i ima ta pomagala ili nešto, onda se to drži na nekom mjestu gdje nije dostupno, a ovo je bilo zajedno s liječničkim dokumentima, lijekovima, torbama. Najviše nam je smetao taj čudni miris i sve je bilo prljavo. Bilo je vrlo stresno i teško za želudac, moram priznati. Baš gadljivo", priča Renata.

Priča uvrnutija od filma

U Renatinu životnu priču o tome kako je izgubila oca teško je povjerovati jer zvuči poput nekog uvrnutog filmskog scenarija. Neka žena ušla je u život njezina oca, onemogućila joj kontakt s njim. Potom je saznala kako to uopće nije žena, već muškarac.

"Onda sam na internetu otkrila da je to inače osoba pod imenom Tito Gubić, rođena u Bjelovaru, koja je muškarac, navodno promijenila spol", rekla je Renata za Provjereno u rujnu 2016. godine.

S njezinim je ocem sklopio ugovor o doživotnom uzdržavanju, ali je i kod matičara sklopio životno partnerstvo sat prije nego što je starac pao u komu. I tako je postao legalni nasljednik Renatina oca. Ali mi smo sa sudskim vještakom ustanovili kako je potpis oca krivotvoren. Renata ga je tužila privatnom tužbom, a on, odnosno ona nije se pojavljivala na ročištu. Službeno se ispričala kako je na operaciji promjene spola u Beogradu. Međutim, mi smo je zatekli u kući.

Renata je izgubila oca, obiteljsku imovinu. Tada se klupko počelo razmotavati te smo otkrili smo kako je dobro poznat pravosuđu. Protiv njega su tako bile podignute optužnice Općinskog državnog odvjetništva u Zagrebu za kazneno djelo krađe, prijevare, krivotvorenja isprava, nametljivog ponašanja (uhođenje i zastrašivanje), kazneno djelo računalne prijevare, dvije optužnice Općinskog državnog odvjetništva u Slavonskom Brodu za kaznena djela prijevare. Općinsko državno odvjetništvo u Bjelovaru podignulo je optužnice za trgovinu ljudima, kazneno djelo prijetnje, kazneno djelo zanemarivanja i zlostavljanja djeteta, kazneno djelo prijevare. Uz sve to tu je i kaznena prijava za prijevaru koja je u postupku provođenja izvida.

Kao Tito Gubić, tada je trebao ići na izdržavanje zatvorske kazne od 20 mjeseci. Na sporovima koji se protiv njega vode nije se pojavljivao i još je promijenio ime u žensko, što je sustavu zadavalo muke. Usprkos tome tada nam je Ivana Zdravka poslala zahtjev ovjeren kod javnog bilježnika kako inzistira da je dođemo snimiti.

"Taj grafiol neka mavunu popuši"

"Tražim od vas ispriku. Kao prvo, povrijedili ste me da sam krivotvorila isprave", rekao je Tito/Ivana Zdravka u Provjerenom 2016. Nakon što smo mu odgovorili kako je to mišljenje grafologa i sudskog vještaka, odgovorio je samo: "Taj grafiol more lijepo mavunu da popuši!"

Tu noć bio je priveden i otad nije bio na slobodi. Konačno je postao dostupan pravosuđu. Uz sav show u sudnici, sutkinja je smireno i profesionalno dala priliku Titu odnosno Ivani Zdravki da iskoristi sva svoja prava. Stalno je nudila neke nove dokaze, nepostojeće svjedoke i tako pokušavala odugovlačiti spor.

Nakon mjesec dana suđenja, odnosno dva ročišta, stigla je presuda. Sutkinja je Tita proglasila krivim te mu izrekla zatvorsku kaznu u trajanju od 10 mjeseci. Nakon žalbe dobio je sedam mjeseci. No to je bila prekretnica da ga se iz zatvora vodi na druge postupke koji se vode protiv njega. Renati to, doduše, nije pomoglo jer ona je protiv njega bila primorana voditi privatni spor. I on je jednostavno odbijao doći na ročišta, pa je za to morala plaćati.

Nakon naših priloga ustanovljeno je kako mu se žensko ime oduzima, no tada je već završio u zatvorskom sustavu. Od tada se koristi s oba imena. U međuvremenu je za prijevaru Renatina oca i DORH podignuo optužnicu, još jednu u nizu

"Tu je sudac tražio da se utvrdi kako se on ustvari zove, međutim te rasprave dosta dugo sad nije bilo s obzirom na to da je korona i da je sudac koji je vodio spor otišao u mirovinu", kaže Renata.

Na drugim ročištima pauze nije bilo, konačno je presuđena za sporove koji su godinama stajali na mjestu. Stoga je i dalje u zatvoru. Kada je sud proglasio ugovor o doživotnom uzdržavanju ništetnim i poništio životno partnerstvo, kako bi Renata ovršila kuću, presuda je morala biti uručena Titu.

"Bio je u zatvoru u Bjelovaru, pa u Zagrebu, pa u bolnici u Šimunskoj. Taman kad bi došla dostava pošte, on bi otišao na drugo mjesto, pa dok bismo mi poslali na drugo mjesto, on bi tog trena već bio na trećem", objašnjava Renata.

Obitelj konačno ušla u kuću

Kada je konačno presuda došla do nje, onda je uložila žalbu na gruntovnici i tražila od Vrhovnog suda reviziju postupka. Za reviziju je odbijena i Renatina obitelj konačno je ušla u posjed.

"Često se sjetim svog tate, ne znam kako je kroz sve to prolazio. Pogotovo i kad sam vidjela te lijekove, pa sve to što ga je okruživalo... Ne znam, pitam se što mu je sve radio i dala bih sve na svijetu da sad mogu s ocem porazgovarati i čuti kako mu je bilo", kaže Renata.

No tijelo njezina oca i dalje je u vlasništvu Tita Gubića, odnosno Ivane Zdravke Josipe Radoš.

"Taj problem isto moramo riješiti jer ja i moja obitelj želimo svog oca uz sebe. Kako ću to riješiti, to ne znam", rekla je Renata.

Renata je morala platiti vještačenja, sudske troškove i odvjetnika kako bi mogla stupiti u posjed, iako su po presudi svi troškovi teret Ivane Zdravke. A sada je kuća u dugovima, 60 tisuća kuna režijskih troškova koje Ivana Zdravka nije podmirila. Još mora i platiti odvoz smeća koje joj je u kuću nanijela.

"Bojim se, moram priznati. Bojim se jednog dana kada iziđe van iz zatvora, hoće li zaboraviti. Ja sam zaboravila, hoće li i ona zaboraviti, hoće li nas ostaviti na miru ili ćemo i dalje morati strahovati i živjeti u nekakvoj neizvjesnosti?" pita se Renata.

Tuga, ljutnja i bijes...

Tuga, ljutnja, bijes, sve te emocije su se miješale. Sreća nakon takve traume i borbe tek treba stići.

Renata je izborila kuću, a kaznu za to što je Tito učinio njezinu ocu tek treba dočekati. Kao što čekaju i mnoge druge obitelji koje je oštetio čovjek s dva imena. Ipak sustav radi, koliko god Tito Ivana Zdravka manipulirala i otezala, u zatvoru je četiri godine. Strpljenje je ključ, govori Renata, pa i onda kad se čini da morbidnije i beznadnije ne može biti.

