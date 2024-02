Novinarka Provjerenog tajno se ubacila na ''zdravstveni pregled'' i raskrinkala prevarante: Pogledajte što pokušavaju podvaliti

Pregled je najavljen kao mjerenje elastičnosti krvnih žila, ali sve se svodilo na jednostavne postupke. Poslije pregleda prezentirani su proizvodi – biljni ekstrakti po cijeni od 300 eura, lampa za cirkulaciju i psihičke tegobe od 1200 eura i hit-proizvod – pulsirajuća niskofrekventna magnetna terapija za 3300 eura.

Organizatori ''akcije'' nepoznati su Ministarstvu zdravstva. Nalaz s pregleda na uvid je dobio liječnik kardiolog Goran Krstačić, a kad ga je pročitao, tvrdi da to nema veze s medicinom: ''To su izmjere tlaka, nešto što sluti AB indeksu, ali kako ste mi rekli, on nije napravljen na donjim ekstremitetima, već samo poput izmjere tlaka. Ove krivulje ne mogu rastumačiti kao nešto iz čega bi trebalo iščitati kakvi su ovo nalazi, ako ih možemo nazvati nalazom.''

Da ovakve ''akcije'' dobro prolaze i da interesa ima, pa čak i kad su instantni pregledi u privatnim stanovima u pitanju, i ne čudi. Dr. Krstačić ističe kako su bolesti srca i krvnih žila velik javnozdravstveni problem u suvremenim zemljama, tako i u Hrvatskoj te je 2022. od njih u našoj zemlji preminulo 39 posto od ukupnog broja umrlih.

Psihologinja Ana Čerenšek objašnjava kako funkcionira određeni broj tvrtki koje u telefonskim pozivima nude nešto besplatno, osobito kada je u pitanju zdravlje: ''Kad ih vidite u bijeloj kuti, to je dovoljan poticaj da ih pozicioniramo u nekakvu poziciju autoriteta i zapravo ih ne propitkujemo, slušamo ih i imamo veliku potrebu vratiti im veliku uslugu koju su oni nama upravo dali.'' No uvijek treba biti oprezan, a sama lokacija pregleda već bi trebala biti prvi alarm za uzbunu. ''Pregled nije ni u bolnici, ni u domu zdravlja, ni u nekoj poliklinici. Čim se dođe na vrata, trebalo bi se okrenuti. Ako se i dogovorio, trebalo bi se okrenuti i otići doma da se ne upadne u još veće probleme'', kaže Ana Knežević iz Hrvatske udruge za zaštitu potrošača.

