Provjereno istražuje bizarnu krađu kamena s mula iz 19. stoljeća koji je iz dvorišta komunalnog poduzeća iz Biograda na Moru završio u luksuznoj vili, čiji je vlasnik - otac direktora tog poduzeća.

Grad Biograd na Moru prije više godina odlučio je rekonstruirati oštećeni mul. Dio kamena je vraćen nazad u mul, a dio je trebao biti prebačen u reciklažno dvorište lokalne komunalne tvrtke i prema preporuci konzervatora biti iskorišten ponovno za obnovu kulturne baštine u Biogradu na Moru. Međutim, kamen je misteriozno nestao.

Istražujući put nestanka, reporterka Provjerenog Ana Malbaša pokušala je doći do direktora komunalnog poduzeća čiji je otac, sumnjalo se i ranije, uzeo kamen i odvezao ga na svoje privatno imanje. Danima ju je izbjegavao.

Oporbeni vijećnici u gradu Biogradu dobili su informacije da je kamen prevozio djelatnik komunalnog poduzeća, pa su donijeli zaključak da je u sve moralo biti umiješano i samo poduzeće. ''Od pojedinih ljudi čuo sam da gore postoji nadzorna kamera i da baš dva dana u vrijeme nestanka kamena nije radila'', otkrio je gradski vijećnik Ante Fuzul.

Put nestanka doveo je do vlasnika vile, čovjeka koji je priznao da je uzeo kamen - i to ne smatra krađom. ''Uzeo sam ga tamo gdje sam ga našao. Na bačenom mjestu na otpadu. A tko ga je tamo dovezao, što ja znam tko ga je tamo dovezao i tko ga je bacio tamo. To mene ne zanima'', rekao je.

Vili opasanoj zidovima u kamenu nemoguće se približiti. Iznajmljuje se na Bookingu i ima gotovo najveću cijenu, a do nje zemlju ima gradonačelnik Biograda na Moru. Unatoč tome, kamen bez posljedica još uvijek stoji na istome mjestu, a elemenata kaznenog djela, sudeći prema policiji, ovdje nema.

