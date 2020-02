U finalu za prestižnu medijsku nagradu Zlatni studio 2020. Provjereno ima čak dvije nominacije – jednu u kategoriji TV emisije, a drugu je dobila urednica Provjerenog Ivana Paradžiković, i to u kategoriji TV voditelj/voditeljica.

Emisija Provjereno ušla je u finale natjecanja za medijsku nagradu Zlatni studio 2020. u kategoriji TV emisija. Nominaciju je u kategoriji TV voditelj/voditeljica dobila i urednica Provjerenog Ivana Paradžiković, koja je za DNEVNIK.hr otkrila dosad nepoznate detalje o redakciji Provjerenog.

Kako je nesretni broj 13 ekipi Provjerenog donio sreću i koja je priča rasplakala Ivanu Paradžiković, pogledajte u videu.

Svakog četvrtka navečer ekipa Provjerenog tisuće gledatelja dirne pričama na koje je teško ostati ravnodušan, a urednica emisije kaže ni da u redakciji jedni pred drugima ne skrivaju svoje emocije.

''Mislim da je to ono ključno u našoj redakciji – ništa se ne gura pod tepih. Kad smo sretni, smijemo se, kad smo tužni, plačemo i to je jednostavno tako. To nam na neki način pomaže da profiltriramo te emocije, da to sve prođe kroz nas. A i smijeh je ključan kod nas. Nema tabua, zabranjenih tema, smijemo se svemu i svačemu. Mislim da nas to na neki način drži'', rekla nam je Ivana Paradžiković.

Brojne odgovornosti sa sobom nosi i uloga urednika, posebno prema sugovornicima. ''Kad ti netko na taj način da povjerenje, ne može ti se taj dan ne raditi, odustajanje nije opcija'', kaže Paradžiković i otkriva da u redakciji Provjerenog ne postoji ''tipičan radni dan''.

Za finaliste se može glasati preko interneta do 17. veljače, a svoj glas za Provjereno možete ostaviti ovdje. Ivani Paradžiković svoj glas možete dati ovdje.



Nagrada Zlatni Studio dodijelit će se 6. ožujka na gala večeri.