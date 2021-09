Crne čestice lete im zrakom, ulaze u more, nakupljaju im se na balkonima, ali ih i, kažu, udišu. Za večerašnje Provjereno pred kameru su stali mještani Dugog rata koji zbog nesaniranog odlagališta troske na prostoru propale tvornice strahuju za vlastito zdravlje. Priča je ovo o crnoj točki Jadrana u kojoj, mještani kažu, nema obitelji bez oboljelih od raka.

Lokacija onečišćenog područja je tvornički krug bivše tvornice ferolegura Dalmacija, koja je s radom prestala prije 20 godina. Troska koja je nastajala u procesu proizvodnje godinama se odlagala u more, a danas nezaštićena stoji na kopnu. 2011. resorno je ministarstvo tvrtki ''Projekt uvala'', koja je tri godine ranije kupila tvornicu i srušila ju, naložilo uklanjanje otpadnog materijala, no to se nije dogodilo.

Iz građanske inicijative kažu kako je, umjesto sanacije, druga tvrtka iz troske ekstrahirala vrijednu sirovinu – ferokrom. 2015. vlasnik naručuje izradu novog sanacijskog programa, u kojem stoji da su detektirani takozvani PAH spojevi, policiklični ugljikovodici.

''Oni su detektirani kao opasni, ali oni su unutar graničnih vrijednosti. Troska sama po sebi nije opasna, međutim dođe li do njezinog usitnjavanja pod utjecajem bilo kojeg procesa - valova, sunca, vjetra, može doći do prašine. I oni se mogu zakačiti za čestice prašine i kao takvi mogu ući u dišni sustav'', kaže Blanka Rakuljić, stručna suradnica na projektima gospodarenja otpadom u udruzi Sunce te dodaje da u tom slučaju izazivaju kancerogena oboljenja.

Zbog troske su posebno zabrinute trudnice. ''Okom mogu vidjeti te čestice koje lete zrakom i ja to udišem, to udišu moja djeca. Moj balkon bude crn od tih čestica… ako to mogu vidjeti na tim površinama, ne želim razmišljati što se događa u našim plućima, u našem tijelu, kad se to nataloži'', kaže Anamarija Tomić.

Danas se na mjestu bivše tvornice planira izgraditi megalomanski projekt vrijedan više stotina milijuna eura, a investitore zastupa Kruno Peronja - nekadašnji HDZ-ov župan, koji je ekipu Provjerenog uveo u prostor nekadašnje tvornice.

Priznaje u razgovoru, s vlasnikom je dogovoreno postavljanje dviju stanica za mjerenje kvalitete zraka. Na pitanje reporterke Ane Malbaše zašto to nije učinjeno i ranije, odgovara: ''Govorim da smo poduzeli to što je, što je bilo prije, o tom potom, ali sve je sukladno zakonu.''

