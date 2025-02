U manje od tri tjedna dogodila su se dva incidenta u školama i to zbog zaštitara.

"Moja kćerka je poslala u srijedu ujutro poruku. Mama, želim ti nešto reći. Ovaj zaštitar me stalno gleda što je novi došao. Bojim se njega", ispričala je jedna majka i dodala kako je za njezinom kćeri zaštitar ulazio u ženski toalet i kucao joj na vrata.

"Isplazivao jezik, radio s jezikom grimase, namigivao, zabijao se u nju, trčao po školi, tražio je", priča otac jedne djevojčice.

Stvar je otišla toliko daleko da je jedan roditelj napao zaštitara.

Dva tjedna ranije na drugom kraju Zagreba zaštitar je u školi bio u alkoholiziranom stanju, i kao da to nije dovoljno, doveo je prijatelja zaštitara koji je također bio alkoholiziran pa je bauljao po školi.

Više djevojčica se žalilo na neprimjereno ponašanje zaštitara. Neke čak nisu ni rekle sve dok se roditelji nisu povezali. Roditelji su savjetovali djevojčice da to prijave u školi. Ono što roditelje ljuti je što se stvar prijavljivala, a zamjena se nije događala.

Zašto zaštitari?

Nakon tragičnog događaja u Prečkom glavno pitanje bila je sigurnost! Raspravljalo se o mogućim rješenjima i što se može napraviti u tri tjedna do početka polugodišta. Najbrže i najučinkovitije rješenje za 1700 škola u Hrvatskoj je bilo promjena brava. No dogovorilo se i zapošljavanje novih osoba koje bi bile na vratima škola i koje bi prošle edukaciju - a to nije moguće brzo realizirati. Osim toga, predloženi su i zaštitari. Njih su angažirali osnivači škola, dakle gradovi, a tu su se ravnatelji našli u situaciji koju teško mogu kontrolirati.

"Tako da mi kao ravnatelji tu nemamo nikakav utjecaj, ni tko nam dolazi na mjesto zaštitara, niti mi možemo kao s ostalim zaposlenicima njima dati ili opomenu ili otkaz ili neke druge stvari", objasnila je Antonija Mirosavljević iz Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih škola.

I tako su zasjeli na radna mjesta koja zahtijevaju komunikaciju s djecom, roditeljima, učiteljima, zaposlenicima škole. No znamo li zapravo tko to točno sjedi među djecom?

