Oboje su vrući politički problem, dvoje najtraženijih lica u svojim zemljama. Zdravka Mamića želi hrvatsko pravosuđe, koje ga tereti se da je organizirao i vodio zločinačko udruženje koje je iz nogometnog kluba Dinamo izvuklo milijune. Sutkinju Lejlu Fazlagić traži BiH jer je, prema optužnici, bila dio organizirane kriminalne grupe koja je oduzimala vrijedne nekretnine po centru Sarajeva, uglavnom preminulim Židovima. Istražili smo mogućnost razmjene bjegunaca između dvaju država.

Bivša sutkinja Lejla Fazlagić Sarajevo je napustila prije nego što je joj je potvrđana optužnica u kojoj se tereti, među ostalim, za korupciju i fingiranje sudskih postupaka. Sada živi u blizini Makarske.

"Ja sam u Hrvatsku otišla jer imam bolesno dijete. Nisam otišla da bih pobjegla, nego sam otišla radi liječenja djetata", rekla je Fazlagić.

Zdravko Mamić je prije izricanja presude otišao u Međugorje. Zbog izvlačenja stotinu milijuna kuna iz nogometnog kluba Dinamo dobio je šest i pol godina zatvora.

"Meni su suci koji su mi sudili rekli da ću ja biti slobodan. Ja sam se s tim sucima družio, pio, sretao ih i ja sam znao da ću biti slobodan. Imao sam informacije s terena da ću biti oslobođen i onda sam dobio informacije da je izvršen pritisak na sudsko vijeće u Osijeku, da su oni ucijenjeni i nisam imao izbora", objasnio je Mamić odlazak u Međugorje.

Zdravko Mamić (Foto: Dnevnik.hr) - 3

"Nisam planirao doći, ja nisam imao niti jedan dokument. Ja sam se dosjetio da je moj otac prije 20 godina izvadio državljanstvo za sve nas i onda sam to iskoristio da se sklonim u svoju drugu domovinu i da odavde pokušam dokazati svoju nevinost", dodao je.

A onda je potvrđena druga optužnica protiv Zdravka Mamića, prema kojoj ga se optužuje za izvlačenje još više novca. Ubrzo se pojavljuje teza o trgovini: Hrvatska će BiH predati sutkinju Fazlagić, a BiH Hrvatskoj Mamića.

"To je jedna lopovska i bolesna teza jer gđa. Lejla Fazlaghić ima svoje ime i prezime, svoj predmet, a Zdravko Mamić ima svoj predmet. Vidite kako je to ružno, kako je to postalo u hrvatskom javnom prostoru: 'Ajmo trgovati s ljudima i sudbinama kao s kokošima'", rekao je Mamić.

"Da se vratim? I da sebi dopustim da me rastrgaju kao zvijeri?"

I sutkinja i bivši izvršni predsjednik nogometnog kluba Dinamo imaju dvojno državljanstvo, što im je dobro došlo u sudskom procesu. Fokus na izručenju Lejle Fazlagić i Zdravka Mamića poklapa se s fokusom javnosti na rad bosanskohercegovačkog pravosuđa.

Naime, građani su organizirali prosvjede nakon što je u javnost procurila snimka u kojoj predsjednik visokog sudskog i tužiteljskog vijeća u kafiću s poduzetnikom i službenikom SIPA-e dogovara ubrzavanje predmeta i u dvorištu za njega priprema novac.

Na prosvjedu je bio je i odvjetnik Ifet Feraget, koji zastupa Aliju Delimustafića, ratnog ministra kojeg se sumnjiči da je bio vođa kriminalne skupine u kojoj je i sutkinja Fazlagić.

"Suđenje je moralo početi u ožujku prošle godine, a još nije počelo. Očigledno je da postoje i neki drugi politički razlozi, a ne pravni", rekao je Feraget.

I dok on leži u pritvoru, bivša sutkinja Fazlagić živi u Maloj Dubi kraj Makarske. Ona nije pristala na susret uživo, nego smo s njome razgovarali samo preko telefona.

"U takvom ambijentu da se vratim? I da sebi dopustim da me rastrgaju kao zvijeri, kao hijene? Ja ne znam biste li Vi to napravili ili bilo tko. Ja sam žrtva montiranog sudskog postupka", rekla je Fazlagić.

Lejla Fazlagić (Foto: Dnevnik.hr)

Slično je mišljenje Zdravko Mamić, ali o hrvatskom pravosuđu, podijelio tijekom razgovora u vili udaljenoj nekoliko stotina metara od crkve u Međugorju.

"To je kriminalna organizacija koja za određene političke interese vrši ovakve političke progone prema meni", rekao je.

Oboje ih se optužuje da su dio zločinačkih organizacija

Što je to točno osječki sud potvrdio i zašto je druga optužnica puno gora od prve? Zato što je riječ o puno većem iznosu novca koji se izvlačio iz Dinama i zato što se Mamića u drugoj opužnici tereti da je organizirao i vodio zločinačko udruženje.

Naime, u zajedničko djelovanje povezao je ukupno šest osoba: Damira Vrbanovića, Marija Mamića, Sandra Stipančića, Igora Krotu, Zorana Mamića i Nikkyja Artura Vuksana. U inozmestvu su osnivali brojne tvrtke putem kojih su iz Dinama izvukli više od 200 milijuna kuna. Sve je to trajalo, stoji u optužnici, 11 godina: od prosinca 2004. do prosinca 2015.

Navodna zločinačka organizacija Zdravka Mamića (Foto: Dnevnik.hr)

"Pokazat ću Vam financijski dokument Hajduka, bilancu bilanca za 2018 godinu, koju je potpisao predsjednik Brbić. HNK Hajduk je isplatio 24 milijuna posrednicima za usluge i tu je 21 igrač i 21 tvrtka. Zbog istih smo stvari moji kolege i ja u zatvoru, okarakterizirani kao zločinačka organizacija. Koja je razlika između tih igrača i tvrtki i svega onog što sam ja radio?", rekao je Mamić.

Bitna je razlika u tome što je Dinamo udruga građana, a Hajduk sportsko dioničko društvo, zbog čega ta dva kluba ne podliježu istim zakonima. Također, u slučaju Dinama se radi o transakcijama za koje USKOK tvrdi da su nezakonite i nastale u sklopu zločinačkog udruženja. To je teška kvalifikacija koja predviđa veliku kaznu zatvora.

"Može dobiti kaznu ako je djelo počinjeno u sastavu zločinačkog udruženja. Umjesto tri određuje se kazna od šest godina. Očito je kvalifikacija trebala samo da se Zdravka Mamiča izruči iz BiH", rekao je Veljko Miljević, odvjetnik Zdravka Mamića.

Lejlu Fazlagić se također tereti da je bila dio grupe organiziranog kriminala. Grupu od 46 osoba i osam tvrtki vodio je Alija Delimustafić, bivši ministar unutarnjih poslova. Do nekretnina su dolazili, među ostalim, fingirajući sudske postupke, što je radila sutkinja Fazlagić.

Na članove grupe i na njihovu rodbinu su se knjižile nekretnine umrlih, uglavnom Židova. Nakon toga su se sklapali ugovori s trećim osobama. Radili su to sedam godina, od 2009. do 2016., a protupravno su stekli više od 40 milijuna kuna.

Navodna zločinačka organizacija Lejle Fazlagić (Foto: Dnevnik.hr)

"Ja više ne znam što mi se ne stavlja. Nikada nije održano nijedno ročište, ništa od tog predmeta, predmet je šupalj. Od tih 46 ljudi, troje ih je bilo gluho", rekla je Fazlagić.

"Zapravo je napravljena jedna medijska histerija i mi smatramo da u takvoj atmosferi nije moguće normalno suditi, imati normalnu obranu, zato što je ona unaprijed osuđena", rekao je Milko Križanović, odvjetnik Lejle Fazlagić.

Ministar pravde BiH: "Ako su uvjeti ispunjeni, mi ćemo tu osobu isporučiti"

I sam ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković rekao da se ova dva predmeta ne mogu uspoređivati. Također je rekao da do razmjene bjegunaca neće doći.

"To su različiti predmeti, nema tu kupoprodaje, nema tu zamjene", rekao je Bošnjaković

Josip Grubeša, ministar pravde BiH, rekao je da je da će s Bošnjakovićem o toj temi razgovarait.

"S kolegom iz Hrvatske, gospodinom Bošnjakovićem, ja imam osobno vrlo dobar odnos, čak i na prijateljskoj osnovi. Mi se vrlo često i redovno susrećemo i jasno je da ćemo razgovarati i o ovakvoj temi koja je delikatna za oba ministarstva", rekao je Grubeša.

Josip Grubeša, ministar pravde BiH (Foto: Dnevnik.hr)

U slučaju bivše sutkinje Općinskog suda u Sarajevu, svi su hrvatski sudovi rekli da postoje zakonske osnove za njezino izručenje.

"Činjenica je da je tamošnji Ustavni sud odbio žalbu Lejle Fazlagić Pašić i da se u konačnici samo čeka odluka o izručenju hrvatskog ministra pravosuđa. To govori sve", rekla je Azra Bavčić, glasnogovornica Tužiteljstva Kantona Sarajevo.

Ustavni sud je odluku donio još prije godinu i pol. Odvjetnik sutkinje traži obnovu postupka, što Vrhovni sud odbija, zbog čega se Fazlagić žali i Europskom sudu za ljudska prava. Čeka li ministar da se odluči i o ovome? Je li upozoren na sve nedostatke vezane uz početak suđenja u ovome predmetu?

"Još ćemo vidjeti što ćemo odlučiti. Predmet je ovih dana došao k nama", rekao je Bošnjaković.

Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković (Foto: Dnevnik.hr)

Sudovi Bosne i Hercegovine su već jednom odbili izručenje Zdravka Mamića, pa je i ministar Grubeša odbio staviti svoj potpis. Kako će odlučiti sada, kada je potvrđena druga optužnica?

"Ako su uvjeti ispunjeni s naše strane, mi ćemo tu osobu isporučiti", rekao je Josip Grubeša, ministar pravde BiH.

"Žele me ubiti, fizički me žele likvidirati"

Zdravko Mamić je financirao HDZ, a povezivalo ga se i s predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović. Međutim, on tvrdi da se protiv njega vodi politički progon.

"Proganjaju me kao divlju svinju. Žele me ubiti, fizički me žele likvidirati", rekao je. "Danas mi je žao što sam ikada nešto napravio za njih, a radio sam jer su oni dijelili moj svjetonazor. Mogu reći da sam iskreno s njima razorčaran jer sam ih jako puno zadužio", dodao je Mimić.

Zdravko Mamić (Foto: Dnevnik.hr) - 1

Također je rekao da na suđenje u Hrvatsku ne planira doći.

"Živ neću izaći pred hrvatski sud. I neću živ sjediti u hrvatskom zatvoru, a u bosanskom bez problema. Vrlo jednostavno: slučaj Praljak", rekao je.

Emisiju gledajte četvrtkom od 22:15 na Novoj TV, a više o pričama iz Provjerenog saznajte na novatv.hr/provjereno



Propustili ste emisiju? Pogledajte je besplatno na novatv.hr