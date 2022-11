Veterani s jedne strane imaju presudu i ovršnu ispravu. I to za zemljište na kojem planiraju rehabilitacijski centar. S druge strane je Udruga za terapijsko jahanje Fala, koja koristi mali dio tog zemljišta, a koja mora na cestu. Mala je to zajednica volontera, roditelja i djece kroz koju su u višegodišnjem radu prošle stotine mališana, ali i starijih. U zemlji u kojoj gotovo svaki drugi prijepor traje oko zemljišta, ni ovaj nije drukčiji.

Volonteri Udruge Fala kažu - sraz je ovo Davida i Golijata. Veterana koji su na godinu dobivali i po 600 tisuća kuna državnog novca. I njih koji dobivaju deseterostruko manje i financiraju se mahom donacijama.

I nije ta priča od jučer. Prije nekoliko godina, predsjednik Udruge veterana pokušao ih je silom izbaciti.

Godinama nemaju legitimno vodstvo, ali imaju prijavu za krivotvorenje isprava. Ministarstvo branitelja tvrdi - mi udrugu ne financiramo niti znamo išta o njihovim planovima.

"Ako mi godišnje imamo 80 tisuća kuna, a oni 600 samo bespovratnih sredstava od određenih ministarstava, onda se vidi koji je tu srazmjer odnosno nesrazmjer", rekla je Tajana Špiček iz Udruge Fala u prilogu reporterke Provjerenog Barbare Majstorović Ivezić.

"Ovdje je ustvari glavni problem nefunkcioniranje države, onaj tipični obrazac koji se pojavljuje još od 90-ih godina do danas, gdje se pokazuje da je država loš gospodar i to za svoje nekretnine", navodi saborski zastupnik Darko Klasić.

Kao i u većini slučajeva kod nas, sporovi se najčešće vode oko zemljišta. Tako i ovaj put, i to između dvije udruge - Udruge Fala koja se bavi terapijskim i rekreativnim jahanjem i Udruge branitelja i veterana Vojne policije iz Domovinskog rata.

Prijetio da će ih porušiti bagerima

"Problemi postoje cijelo vrijeme, još od 2019. kada je Željko Jakobčić, nelegitimni predsjednik sada te udruge, nama počeo prijetiti ovdje da će nas porušiti bagerima, da će nam svašta nešto raditi, da je to sve njegovo", požalila se Špiček.

Riječ je o zemljištu, šumi i nekretninama u Kustošijanskoj ulici u Zagrebu, koje se prostire na 9417 metara kvadratnih. A koje je Vlada RH 2011. darovala Udruzi branitelja i veterana Vojne policije iz Domovinskog rata.

"Ovo vam je od bivše države, za vrijeme Jugoslavije bio objekt u vlasništvu JNA, bila je streljana. Dolaskom naše države to je prešlo u Hrvatske šume i zapravo se uknjižila država, veliki dio vlasništva, jedan manji dio vlasništva je u privatnom vlasništvu koje je denacinalizirano vraćeno vlasnicima", navodi Klasić.

Hrvatske šume jednu su parcelu od oko 900 kvadrata ustupile Udruzi Fala kako bi tamo provodili terapijsko jahanje.

Pomogli stotinama korisnika, najviše djece

"Imali smo dva konja na pansionima koje smo držali negdje po lokalnim štalama u Zagrebu i jednostavno nam je trebao prostor gdje ćemo se smjestiti", govori Špiček.

I tako je udruga započela s radom. Sve je financirano privatnim sredstvima osnivača udruge.

Konji su donirani ili spašeni iz klaonica, izgrađeni su i objekti za njihov smještaj koji su i legalizirani. Do sada je ta udruga pomogla stotinama svojih korisnika, najčešće djeci. Ali i njihovim roditeljima.

"Ja sam mama Eve koja je u Udruzi Fala već dvije godine zato što ima problem s nogama, ima spastičnu paraplegiju i teško hoda, skraćene su joj tetive i jahanje joj puno pomaže da se te tetive rašire", navodi Lucija Migles, jedna od majki.

Vježbanje kod kuće zna biti zamorno i dosadno, no jašući, te tetive se šire i istežu, a Eva ni ne osjeti da zapravo vježba.

"Udruga Fala je nas prihvatila kad nitko nije, problem je taj što se radi s teško bolesnom djecom ili sa zdravom djecom. Djeca koja su negdje između, teško se mogu negdje pronaći", dodaje.

Dijete se povuklo u sebe

Nina je, kaže njezina majka, imala drugačiju vrstu problema.

"Razlog je bio - nakon razvoda ona se jednostavno povukla u sebe, nije se više zanimala za prijateljstva, školu, nikakve aktivnosti, eventualno nekakve igrice na kompjuteru i jednostavno potražila sam psihološku pomoć za nju i dobila sam savjet da joj nađemo nekakvu aktivnost", dodaje Gordana Zrinski.

Već nakon nekoliko mjeseci, Nina je ponovno bila ona stara – nasmijana i vesela djevojčica, odlična učenica koja obožava vrijeme provoditi s prijateljima i životinjama.

Ljubav prema konjima u Udrugu je dovela i Petru Tomljenović koja već sedam godina dva do tri puta dolazi ovamo kao volonterka.

"Volontiram ovdje i asistiram predsjednici Tanji ako treba nekada sa satovima, radim s djecom, to mi je isto jedna od velikih želja i pomažem oko konja, dosta znam, pošto imam dosta iskustva dosta znam ako ima nekih manjih ozljeda, znam to riješiti i tako", navodi Petra.

Potrebni i Mjesnom odboru

Martina Mujić je u udrugu najprije došla kao predstavnica Mjesnog odbora Črnomerec, a posljednje dvije godine je volonterka jer smatra kako je bitno sudjelovati u životu zajednice.

"Apsolutno je bitno, mislim Mjesni odbor želi najbolje za kvart, ako je za kvart bitno da postoji ovakvo nešto, onda naravno da je i za Mjesni odbor bitno", kazala je.

No vodstvo Udruge branitelja i veterana Vojne policije iz Domovinskog rata, ne želi ih više na zemlji koju smatraju svojom. Iako su tu istu zemlju dobili za gradnju Rekreacijskog centra namijenjenog za smještaj pripadnika udruge i članova njihovih obitelji, do danas nisu napravili - baš ništa.

"Doslovno ništa, devastirao se prostor, prilazna cesta, zgrada koja je, u kojoj je registrirana udruga puštena je u posjed, ona je skroz propala, nema gore više niti prozore ni vrata", navodi Klasić.

"Mi smo računali da će to biti nekakav novi park prirode, na kraju je sad ovo ispalo ruglo", dodaje.

Predsjednik prijavljen državnom odvjetništvu

No veći je problem što je predsjednik Udruge Željko Jakobčić prijavljen od strane zagrebačke policije Općinskom državnom odvjetništvu zbog sumnje na kaznena djela Krivotvorenja isprave i ovjeravanja neistinitog sadržaja jer je uvidom u Registar udruga utvrđeno kako je svima osobama ovlaštenima za zastupanje Udruge istekao mandat 26. veljače 2019 godine.

"Ono što mi je nepojmljivo, da zapravo sudska vlast ne provjerava je li udruga kojoj se dodjeljuje sudskim rješenjem, da li je uopće pravno važeća ili nije, jer tu imamo cijeli niz povreda i zakona i pravilnika", rekao je Klasić.

Ekipa Provjerenog pokušala je doći do čelnika udruge u nekoliko navrata, no nisu željeli davati nikakve izjave. Jakov Stanušić, zamjenik predsjednika potvrdio je u telefonskom razgovoru kako izborna skupština nije održana tri godine – i to zbog COVID pandemije.

Ministarstvo branitelja izvijestilo je Provjereno da sporno zemljište nije u njihovoj nadležnosti, nemaju nova saznanja o projektu, ali i nisu sudjelovali u odobravanju projekta Udruzi sredstvima EU niti da trenutno financiraju aktivnosti Udruge.

"Sramote cijelu braniteljsku populaciju"

"Pa ćemo imati tko je jamio - jamio, čelnici udruge su vidjeli vjerojatno u tome nekakav ekstra profit, mene ovdje žalosti što takvi pojedinci sramote i cijelu braniteljsku populaciju jer oni se pozivaju na branitelje, makar većina branitelja se od njih ograđuje", kazao je Klasić.

Sudski sporovi između ove dvije udruge vodili su se tri puta. 2019. godine Upravni i Trgovački sud donijeli su odluku da navedenom dokumentacijom tužitelj – Udruga branitelja i veterana – nije dokazao da je vlasnik i nositelj drugih stvarnih prava na ovoj čestici.

Jer se, naime, nikada nisu na nju uknjižili. Službeni vlasnik joj je još uvijek Republika Hrvatska.

Ove godine Visoki trgovački sud donosi drugačiju presudu – u korist tužitelja Željka Jakobčića.



"Da je on dokazao da je predmijevani vlasnik, no kako ako on kao osoba koja zastupa udrugu i sama udruga već tri godine nema vodstvo", navodi Špiček.

Dobili odobrenje ovršiti udrugu

Po toj presudi, Udruga branitelja i veterana Vojne policije iz Domovinskog rata, dobila je odobrenje ovršiti Udrugu Fala odnosno izbaciti ih na ulicu skupa sa svim životinjama.



"Mi nikada nismo tražili ništa u vlasništvo niti išta, nego jednostavno odgovor od Republike Hrvatske, da li mi tu možemo biti ili ne, da nam daju nekakvu koncesiju ili nekakvo legitimno pravo da mi ovdje možemo biti. U krajnjem slučaju sad se razvojem cijele situacije tražimo da nam, ako nas se već mora ovršiti, da onda imamo za to vremena", dodaje Špiček.

Brojni korisnici i njihovi roditelji, ali i mladi koji su baš u toj prirodi nadomak centra grada, izgubit će svoje najdraže mjesto.

"Jako bi mi teško pao gubitak ove udruge jer moja djeca ovdje uživaju, oni su na 10 minuta od Ilice, a zapravo su u prekrasnoj prirodi i sa životinjama. To je stvarno jedan doživljaj koji ne mogu nigdje ovako blizu grada iskusiti", navodi Evina majka.

Nepoznato što će tamo biti

No i dalje ostaje nepoznato što će biti na toj lokaciji od gotovo 9500 tisuća metara kvadratnih. Poslan je upit Ministarstvu graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine, no odgovor nije stigao.

"Mislim da je cijeli problem u Hrvatskoj prevelik broj udruga i braniteljskih i civilnih društava koje su postale država u državi, gdje država nema očigledno instrumente da kontrolira cijelu tu plimu nadolazećih udruga. Svatko od nas može s 50 prijatelja de facto napraviti pet udruga, registrirati i probati se prijaviti na fondove, na državna sredstva, na gradska sredstva i od toga živjeti bez nekakvog konkretnog rada. Država, gradovi, županije tu zapravo ne funkcioniraju, oni nemaju kadrovskog kapaciteta da kontroliraju rad tih udruga", smatra Klasić.

"Osjećamo se dosta loše jer mi sad prokazujemo nekakvu braniteljsku udrugu, a u isto vrijeme smo braniteljima zahvalni za sve što su napravili za nas. Ja sam dijete branitelja. Loše se osjećamo jer moramo ono što bi trebalo njihovo predsjedništvo, njihovi članovi, pa možda i ministarstvo branitelja trebalo rješavati", govori Špiček.

Dakako da su braniteljske, kao i brojne druge udruge važne u izgradnji demokratskog, otvorenog i socijalno pravednog društva. Ali i one moraju poštivati zakone i pravila.

Braniteljska udruga iz ove priče krši pravila – od prijava za lažiranje potpisa, neodržavanja skupština pa sve do nepoštivanja smjernica Vlade vezano uz dodijeljeno zemljište.

Pritom se udruga, koja itekako provodi svoju svrhu pomažući djeci s poteškoćama u razvoju suočava s činjenicom da će i volonteri, ali i životinje vrlo vjerojatno - završiti na cesti!

