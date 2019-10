Farsa u kojoj se nalazi Štefica Malkoč iz okolice Zagreba priča je koje se ne bi posramili ni pisci telenovela. Dvadeset godina dokazuje da je naslijedila kuću svog pokojnog ujaka. No unatoč tome, istu kuću susjedi preprodaju bez papira, i to ne jednom. Nju je nakon svih sudskih sporova koje je vodila i dobila neki dan dočekao još jedan šok. U nekretninu koju je napokon mislila da je dobila ulazi jedan zagrebački poduzetnik i tvrdi da je njegova. Ponovno ju čeka borba protiv sustava koji joj već dva desetljeća onemogućava da dobije što joj, kaže, po zakonu pripada.

Poduzetnik, koji u središtu metropole vodi solidan biznis, u Dubravi je kupio ruševnu kuću, nekretninu oko koje se već gotovo 20 godina vodi spor. Za istu tu kuću Štefica Malkoč isto toliko dugo tvrdi, i potkrepljuje sudskim rješenjima, da je to njezino nasljedstvo.

''To je bila kuća mog pokojnog ujaka Dragutina Lončara. Tu je rješenje da je moja mama sve naslijedila. Imam posjedovni list da je to posjedovao moj ujak. Za legalizaciju je predano 2013. godine, predala sam taj zahtjev kad se od mene tražilo, dobila sam poziv'', kaže za Provjereno Štefica Malkoč.

Kuća prodana drugi put

No Štefica u kuću ne može. Priča koje se ni scenaristi Sante Barbare ne bi posramili u našoj je zemlji moguća. Desetljeća nesređenih zemljišnih knjiga, uz višegodišnje sudske sporove, znači kaos koji teško da možete i zamisliti.

Danima prije posjeta ekipe Provjerenog Štefica je uz pomoć obitelji ušla u posjed i čistila. Izvukla je nekoliko desetaka kubika smeća. Dan kasnije na ogradi je zateka lokot i lanac i informaciju da je kuća prodana, i to drugi put. Da je njezina kuća – prodana. Tko, kako i zašto? I dalje joj nije jasno.

Ekskluzivno iz Černobila: Fotoreporter Zoran Marinović donosi zastrašujuće snimke iz najradioaktivnijeg mjesta na svijetu

Sporna kuća nalazi se na dijelu zemljišta koje je prva susjeda prodala Štefičinu ujaku još osamdesetih godina. Od njegove smrti 1997. godine vodi se spor za dokazivanje prava na kuću. U međuvremenu su čak dvije različite osobe, prva susjeda, ali i kuma, kuću bez papira prodale, i to dvaput. ''Nije se čekala ostavinska rasprava, kako sam ja čekala. Ja sam čekala da se na pošten način riješi'', kaže Štefica.

Dok je ona čekala, drugi su nesređene imovinske odnose u međuvremenu iskoristili. Susjeda, koju je u dvorištvu zatekla i ekipa Provjerenog zajedno sa Šteficom, zemlju je prodala Štefičinu ujaku.

Nakon njegove smrti, ista ta susjeda na sudu to potvrđuje. Sud se, naime, vodi jer izvjesna kuma iz okolice Križevaca tvrdi da je pokojnik sve usmeno ostavio njoj. Sud to odbacuje. No to ne priječi istu tu kumu da kuću bez papira proda obitelji Furjan, koja je godinama u toj kući živjela.

Zaposlen je u gradskoj upravi i priznaje da ne radi apsolutno ništa: "Moram biti negdje osam sati, a nemam posla… Jedino što odem na pauzu"

''Od 2004. sam ja ušla kod Furjana misleći da ćemo se dogovoriti u miru. Dokazala sam im s odvjetnicom i pokazala sve dokumente na osnovu čega sve to tvrdim. Oni nisu htjeli pristati ni na kakav dogovor, pa smo išli ponovo probati. Ali kad smo vidjeli da to neće ići, onda smo u sedmom mjesecu 2005. podnijeli tužbu'', govori Štefica.

Štefica je tada dobila spor. Furjani se sele iz kuće. No tu nije kraj, ni blizu. Susjeda koja je na sudu tvrdila da je prodala Štefičinu ujaku, pa potom svjedočila u korist kume koja ju prodala bez papira, nakon svega u kuću useljava – svog zeta, a potom 2017. godine prodaje i čovjeku s početka priče. ''To je šupa od nekoliko kvadrata u Dubravi, to nije kuća. To je šupa'', kaže kupac za kuću.

Obio lokot pred policijom?

Šupa ili kuća, Štefica tvrdi, moja je. Da je kuća ponovo prodana, Štefica nije imala pojma. Saznala je za to nakon što je prije samo desetak dana odlučila ući u posjed kuće i očistiti. No nakon što je Štefica otišla sa čišćenja, dolazi novi vlasnik. On obija lokote, uvozi svoja dva automobila i stavlja svoje lokote. Došla je i policija, no kaže Štefica, navodnog novog vlasnika, nitko nije tražio nikakve papire kojim dokazuje kupnju.

Svemu tome svjedočio je i Franjo Kreševljaković, koji živi preko puta. ''Ušao je i kao kauboj udario ulazna vrata i probio, uz blagoslov policije. To je znanstvena fantastika. I ja sam rekao ovome što je ušao i provalio: 'Kako si to ušao, kako te nije sram?', a on kaže: 'Što meni tko može?' I pokazuje 500 eura, kako ima novca kako je bogat'', priča susjed Franjo.

Sud neizravno priznao da je Kristian u zatvoru bio predugo. Očajni otac: "Stalno je bio čuvan, kako se mogao sam ozlijediti?"

U ulici svi znaju za Šteficu i za njezin problem. Nekoliko minuta nakon dolaska ekipe Provjerenog u Dubravu zastaje susjeda Ivana Čulkić, inače kuma žene koja je prodala Štefičinu kuću. ''Ne znam ima li ona papire, ali ja znam da ona to nije mogla nikako prodati. Ja sam tu 32 godine. Meni ništa ne znači to što smo kumovi. Kuma jesam, ali ono što nije – nije'', govori Ivana Čulkić.

Svi računi već godinama dolaze na ime Štefice Malkoč. Predala je dokumentaciju i primljen joj je zahtjev za legalizaciju. U katastru stoji njezino ime na posjedu. No vlasnički list nema jer sve ove godine nije mogla ni ući, a kamoli provesti mjerenja i legalizaciju. Dobro pitanje je pitanje zašto Štefici dolaze računi, ako je kuću netko drugi kupio prije dvije godine.

Kupac nije želio razgovarati

Ekipa Provjerenog otišla je do središta grada, gdje novi vlasnik ima svoju firmu. Zamolili su ga da im objasni kako je došao do sporne kuće. Rekao im je da kod sebe nema kupoprodajni ugovor te da nema vremena, a za razgovor nije bio raspoložen ni sljedećeg dana. Nakon toga ekipa Provjerenog ponovo zove ženu koja je istu zemlju prodala dvaput, no odgovora nije bilo.

Isti dan kad je zatekla lokote na kući, Štefici je policija rekla da za daljnje postupanje nema ovlasti, da se očito radi o imovinskopravnim odnosima i da bez odluke suda oni tu ništa ne mogu.

Još jedan u nizu sudskih sporova

''Sve imam, a ništa nemam. Sve imam na papiru, a ne mogu ući. Svi ulaze unutra, a ja ne mogu na svoje. Unutra je sve bilo zapaljeno. Sad kad sam sve počistila, ušao je netko drugi i onda mi još najavljuje kako će srušiti'', govori Štefica. Uzela je opet odvjetnika koji je sastavio tužbu za iseljenje.

Nakon toliko muke slijedi još jedan u nizu sudskih sporova. Očajna je, kaže. Prije mjesec i pol treći je put operirana od karcinoma dojke, živi od 1900 kuna mirovine, 20 godina bori se za nasljedstvo, ali očito na krivi način, onaj pošteni.

Emisiju gledajte četvrtkom od 22:15 na Novoj TV, a više o pričama iz Provjerenog saznajte na novatv.hr/provjereno



Propustili ste emisiju? Pogledajte je besplatno na novatv.hr