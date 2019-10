Ante Pavlović, samoprozvani kiropraktičar, javnosti je poznat po skandaloznom i nasilnom ponašanju zbog kojeg je više puta završio u zatvoru, a stanovnici Donjeg Dragonošca žive pod njegovim terorom dok ih svakodnevno snima i zastrašuje te hoda polugol sa sjekirom u ruci.

U posljednjem incidentu, samoprozvani kiropraktičar Ante Pavlović skočio je vozačici na automobil, pokazivao spolovilo i udarao štapom po automobilu. Tada je bio uhićen i pušten. No nisu samo zbog tog incidenta mještani zvali Provjereno, već i zbog čovjeka kojeg je samoprozvani doktor Ante odlučio liječiti.

U kućici usred šume bez struje i vode živi muškarac od otprilike 60 godina, a Ante Pavlović tvrdi da se brine o njemu. Iako govori da mu stalno bježi, Ante ga je pronašao, pa opet pozvao Provjereno. Pred kamerama mu je naređivao da se skine i rekao: ''Ti si se sakrio. Ja sam mislio da si umro. Dva dana i noći se nije htio vraćat, mislio me zavarat. Ti misliš mene zaj****, dosjetljivo đubre''.

Od hladnoće proteklih zima čovjeku su otpali nožni prsti, u lošem je stanju i treba pravog liječnika, a u bolnicu nije otišao jer je odgovornost za liječenje preuzeo Ante. ''Kakvu bolnicu kad ja to radim? Ja to dezinficirao hidrogenom i to sve'', kaže Ante.

Dječaka istukao bičem

Iako Pavlović tvrdi da mu pomaže, sve podsjeća na torturu nemoćnog čovjeka. ''Sad će on ići na kupanje u jezero ako se meni prohtije. Hoćeš ići sa mnom? Kaži - hoću'', govori Ante. Muškarac mu na to odgovara da ne zna plivati, ali Ante mu govori da će ići u plitko. ''Ja sam inteligentniji od tebe. Ja imam četiri fakulteta”, kaže nemoćnom muškarcu.

Mještani su očajni i u strahu, a nestaje im strpljenja i tolerancije. Jedino kada Ante završi pod nadzorom jest kada fizički nasrne na nekoga, a posljednji dulji boravak u zatvoru priskrbio si je zlostavljajući dječaka kojeg je tražio da pokaže spolovilo i istukao ga bičem. Sve je objavio i na svom YouTube kanalu, gdje redovito objavljuje snimke susjeda koji se gotovo 30 godina suočavaju s terorom i institucionalnim ignoriranjem koje ne rješava problem u korijenu. ''To godinama tako traje i tu je jedino mir kad je gospodin Pavlović u zatvoru”, kažu susjedi.

