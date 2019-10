Ante Pavlović samoprozvani je kiropraktičar koji svoje pacijenate liječi takozvanim centriranjem, a ako ne slušaju njegove naredbe dobiju batine. Nakon najave priloga u Provjerenom policija je Pavlovića uhitila, a čovjek kojeg je zatočio i mučio zbrinut je.

Ante je zbog svega što je ranije radio oko osam godina s prekidima proveo po zatvorima i psihijatrijskim ustanovama. Prebio je župnika i zvonara, susjede, pa čak i dijete za koje je služio posljednju zatvorsku kaznu. Tražio ga je da mu pokaže spolovilo i kada je dijete to odbilo tukao ga bičem.

Sada kada se vratio iz zatvora i liječenja opet jaše Donjim Dragonošcem. Tamo, naime, susjedi od njega nemaju mira već gotovo 30 godina. Mnogi incidente ni ne prijavljuju jer se boje svjedočiti protiv njega, pošto ne žele da im se osvećuje.

Njegova posljednja žrtva je nemoćan čovjek koji živi u neljudskim uvjetima bez struje i vode u šumi. Ante ga liječi i tvrdi kako je njegov pacijent, a stručna pomoć je potrebna i jednom i drugom.

Donji Dragonožec, službeno dio Novog Zagreba, živi pod terorom jednog čovjeka. Svakodnevno ih snima, objavljuje na youtubeu, zastrašuje, hoda polugol sa sjekirom, zaustavlja promet i napada.

Predsjednik DVD-a Stjepan Cerovski objašnjava kako to traje godinama te kako je u mjestu mir jedino kad je gospodin Pavlović u zatvoru.

Terorizira mještane, stalno krši zakon

U selu su nam rekli da stalno hoda okolo u gaćama. Pokušala sam razgovarati s njime, no sve što sam dobila su nesuvisli odgovori koji zabrinjavaju još i više.

„Samo taj dan sam išao kad je Sai Baba reko nema problema. Imao sam san – viziju, onda sam izašao, ne u gaćama, nego u ovoj košulji i pa evo bos. Hoćeš da se izujem da vidiš kako su mi otekle noge?“ ispričao je Ante dok je ispred nas počeo skidati odjeću.

Već u sljedećoj minuti polugol nam je objašnjavao posljednji incident. „I onda sam skinuo, neka vide, neka uslikaju. Vidi guza, to je bilo je*ote stani-pani. Ovo je sad mila majka. To je bilo kao u Mahatme Ghandija. Hoćeš i prednju da skinem?“ upitao nas je na što smo ga zamolili da to ipak ne učini.

U posljednjem incidentu je bio uhićen. U službenoj dokumentaciji stoji kako je narušavao javni red i mir i vrijeđao osjećaje građana na način da je u donjem rublju držeći spolovilo u ruci šetao ulicom, te zaustavljao osobe po cesti, vikao i galamio na iste, te metalnim teleskopskim štapom udarao po vozilima u prolazu, gdje je oštetio vozilo čija je vlasnica zatražila intervenciju policije.

„Idem s autom, zateknem kolegicu gdje stoji s autom. Sva izbezumljena, trese se, znači stanem šta je bilo? Nisam uopće obraćala pažnju nego sam se koncentrirala na nju što joj je. Čovjek stoji u gaćama ispred nje i mlati štapom u jednoj ruci u drugoj mlati retrovizorom“ prepričala nam je stanovnica Dijana Prša.

Krenuo u potragu za ženom koja ga je prijavila

Uhićen je, odveden na prekršajni sud te pušten na slobodu. Ali to ga nije smirilo. Dapače, oštećena gospođa, koja je željela ostati anonimna, nam se javila baš kada smo krenuli prema njemu.

„Ako vidite čovjeka na motoru to vam je on, on sad mene traži“.

Mislite? -upitali smo ju

„Da, pa znam! On vam mene traži, znači on vam je na motoru vjerojatno u gaćama“ bila je uvjerena.

Nismo ga tamo zatekli, ali smo zatekli policiju kako traži upravo njega. Kasnije nam je pričao tom događaju. Koji je to dan bio i kada je točno bio u pritvoru je pobrkao, sve o čemu pričamo dogodilo se prošli tjedan, ali on toga nije svjestan.

„Ti ne znaš da sam ja bio, jučer da sam izašao iz pritvora? Zato što me udarila žena. Di je 40, ona 120 vozila, i meni poklekne koljeno i ja da ću pasti i ona kako je brzo vozila zapne mi retrovizorom tu i pobjegne, al nije mogla pobjeći gore jer su bili tu radovi“ priča nam Ante svoju stranu priče.

Njegova verzija je dakako posve drugačija od one koja stoji u službenom zapisniku. Pa pokazuje retrovizor. „Mala naći ćemo mi tebe. Samo ti bježi. Daj mi to vrati. Dolje snimaj! Ja njoj kažem, dobit ćeš ti moj kuro“ naglo je postao neugodan Ante te se primio za svoje međunožje.

Samoprozvani doktor Ante Pavlović ponovno ordinira (Foto: Provjereno) - 8

Strah ih je svjedočiti

Ljudi ga se boje, ne znaju što mogu očekivati od njega. Zovu policiju stalno, no nitko ne želi svjedočiti protiv njega. Dovoljno je problematično živjeti s njim i ovako, ne treba im da si ga natovare na grbaču govore nam anonimno.

Jedna mještanka nam anonimno priča kako je razbijao aute i prije nekoliko godina. Kaže kako poznaje ljude kojima je skočio na auto tijekom vožnje te je zaustavljao promet. „Što je nagore dolje je škola, vrtić, djeca to gledaju. Ja ne želim da moje dijete gleda nečije genitalije“ nadovezala se Dijana.

Ante Pavlović sam sebe naziva doktorom, tvrdi da je kiropraktičar. Još je devedesetih počeo puniti novinske stupce i osvajati medijski prostor sa svojim takozvanim centriranjem. U Donjem Dragonošcu otvorio je Antin Hram zdravlja, a ljudi su masovno odlazili na liječenje kod njega.

Često je u emisijama uživo znao puknuti, pa udariti pacijente. A to je radio i na tim takozvanim liječenjima ukoliko ga netko ne bi slušao. Razbija automobile, bio je 10 mjeseci u zatvoru jer je napao susjedu, pretukao je i susjeda, ali i župnika i zvonara jer se nisu pokorili njegovim naredbama odnosno nisu priznali kako je on reinkarnacija Isusa Krista.

„Ja sam reinkarnacija Isusa Krista, Isus koji je došao. Bit ću predsjednik RH“ tvrdio je. Tada su mještani pisali peticiju, prikupili dvije tisuće potpisa i molili za pomoć.

Samoprozvani doktor Ante Pavlović ponovno ordinira (Foto: Provjereno) - 4

Mještanin Stjepan Cerovski objašnjava kako su te potpise zatim poslali ministarstvu unutarnjih poslova da se poduzmu radnje u okviru njihovih nadležnosti i da se gospodina Pavlovića na neki način smjesti po preporuci stručnjaka u neku odgojnu ustanovu ili negdje gdje će biti pod nadzorom.

U zatvoru zbog zlostavljanja dječaka

Međutim, jedino kad završi pod nadzorom je kada fizički nasrne na nekoga. Posljednji dulji boravak u zatvoru od gotovo dvije godine priskrbio si je tako što je zlostavljao dječaka, tražio da pokaže spolovilo. K tome je još sve to objavio na svom Youtube kanalu.

„To je fora da vidimo zašto mali ima takve probleme. Pa je li možda u penisu, da li je obrezan ili nije. Ako nije pa se upali i to. I ja sam kao fol ajde malo skini gaće, da ga osramotim pred ovima. Znao sam ja što radim. Nisam ja fiju-fiju. A kad je on rekao neću, meni je odmah fiju. Jer da meni netko u mojoj kući kaže neću. Šta nećeš! Ja ga skinem na silu. Kad je ono bilo tako čvrsto da ja nisam imao šanse. Skidaj sam! On opet neću. I ja njega zahvatim. Ja njega dolje skidaj i ja onim korbačom“ prepričava nam Ante užasan događaj.

Sve to učinio je pored njegovih roditelja koji nisu reagirali. Zaradio je 22 mjeseca zatvora, a bio je kažnjen i otac dječaka uvjetnom kaznom. Ante tvrdi da je samo htio napraviti atrakciju da sve bude, kako kaže, uočljivo.

I govori nam to mu je Josipović onda namjestio kako u to doba ne bi mogao na izbore. „Ja sam dobio 22 mjeseca zatvora, još da ostanem malo duže. I na kraju me lijepo drogirali nečim i od tada ja više nisam dobio erekciju. A kad ga hoću podignut, on onako mlohav samo izađe kao u kobile suza kad krene“ nevjerojatan je nastavak njegove priče.

Zato je sada opet objavio kandidaturu i oblijepio selo plakatima, pa inzistirao da ovo kaže u našoj emisiji. Zatim je izrekao govor mržnje koji ne možemo u cijelosti objaviti, pa pišemo samo dio: „program moj prvi, odmah ćemo žestoko krenut. Ja osobno ću ubiti Manolića, Mesića, Josipovića, Antu i Ivu, Kolindu. A onda ćemo Fjumića zato što je rekao da je u Bleiburgu ubijeno 11 okorjelih ustaša“.

„Ne je*e mene što su trepavice i obrve to mene ništa ne je*e što Kolinda stalno mijenja perike tako dobre i skupe, da ljudi ne primijete. Nabijem ja na kur*c njezine perike. Ona je glumica, neka ona udari šakom o stol kad onaj njezin… muž njezin, saibaba pomozi, onaj što kuha i djecu čuva. Neka on stavi kur*c, ona neka udari šakom po njezinom kur*u“, nastavlja svoju mizogenu pripovijest.

Tvrdi da mu se novac sam materijalizira

Iz kuće mu trešti muzika dan i noć, njegove životinje hodaju uokolo slobodne i po parcelama susjeda, i još nam i sam demonstrira zašto ga susjedi ne vole osim laveža njegovih pasa.

„Gledaj. Samo ostani tu. Nemoj se približavati. Jesi glup u pi*ku materinu. Nemoj se približavat“ govori Ante dok istovremeno turira na motociklu najglasnije što može kako bi provocirao susjede.

Upitali smo ga i radi li još uvijek te dolaze li mu ljudi na tretmane. On tvrdi da ne dolaze, nego da on ide njima.

„Moja je cijena bila od 2 do 10 tisuća eura, na godinu dana čitava obitelj. A budući da je Sai Baba sad počeo materijalizirati novac evo na primjer ja sam dobio putovnicu i tamo sam je poljubio u petrinjskoj. Ujutro probudio se, daj samo da je ponovno dodirnem. Ono Sai Baba materijalizirao, potpuno nove“ razjašnjava nam svoju zaradu te pokazuje na dvije novčanice od 500 eura u putovnici.

Samoprozvani doktor Ante Pavlović ponovno ordinira (Foto: Provjereno) - 2

Sa Sai Babom komunicira redovito tvrdi, sada mu se javlja kao Ivan iz Austrije. Uvjeren je i da mu je on kazao da ga je gledao dok je tukao dječaka pa mu rekao da djecu treba malo udarati baš kako su njega učili fratri u sjemeništu.

Zatočio muškarca u užasnim uvjetima

Nisu nam samo mještani pisali za samoprozvanog doktora Antu, već i ljudi koji su naletjeli na njegov Youtube kanal i video u kojemu pomaže i liječi mještanina koji živi bez struje i vode. Tu cijela stvar postaje još gori horor. Silno nas je htio odvesti tamo.

„Jutros sam ga ucepao, tu sam ga uhvatio. Dan prije nije se javljao, ja sam mislio da neće, i j*biga ja uđem kad njega nema. Vidite tu je neprobojno staklo, a budući da sam ja Isusek govorio sam, ja mogu proći kroz zid znaš…ja mu kažem da slučajno nije pobjegao. Idem odvesti ove stvari, budeš li izašao nećeš dobro proći, ja ti kažem“ prepričava nam Ante kako je zatočio nesretnog čovjeka.

Kaže stalno mu bježi. „Evo slikaj sad ovdje. Oh, oprosti prdnuo sam. Uf, uf, to fino miri. Sad gledaj, kako čovjek ovdje spava. Tu se i usere i upiša. Evo ovdje je upišano, evo ovdje“ nastavlja s odvratnim opisom zlostavljanja čovjeka.

U kućici usred šume svojom voljom živi čovjek od 60-ak godina. Mještani su mu napravili krov na kućici prošle godine jer nije imao ni to. Ali Ante govori kako se on brine za njega i on ga liječi. Dva dana i dvije noći ga već traži. Pa nas je nazvao kad ga je našao.

„Ali ti si sj*bao. Ti si se sakrio. Ja sam mislio da si umro, dva dana i noći se nije htio vraćat, mislio me zavarat. E ku*če jedan, ti misliš mene zaj*bat. A dosjetljivo đubre“ počeo je vrijeđati muškarca Ivana Župana, dok ga je pokušavao uhvatiti za međunožje.

Ivanu su od hladnoće proteklih zima otpali nožni prsti. U jako je lošem stanju.

Uspjeli smo biti sami s njim na kratko i pitati ga dolazi li mu centar za socijalnu skrb i je li mu Ante predložio da ide doktoru kao što nam je pred njim rekao?

Samoprozvani doktor Ante Pavlović ponovno ordinira (Foto: Provjereno) - 11

„Pa zvali su me da idem u dom prošlu godinu, pa sam rekao da ne idem. Što ću vam ja još na teret, ima vremena“ objašnjava Ivan. Tvrdi da nije htio ići kod doktora zato što ga Ante liječi, a i on je isto doktor.

Tortura nemoćnog čovjeka

Ante kaže da je zvao hitnu pomoć da dođe po njega pa da ga vrate. Rekli smo mu da Ivan ne može živjeti u šumi, po velikoj hladnoći.

- Ma kako ne može! Ja ću mu kupit peć.

Zato su mu prsti otpali!

- Nisu zato, nego su zato što ne može čarape skinuti. Sačekaj malo. Sačekaj malo da ja njega izujem.

I onda je krenula tortura nemoćnog čovjeka koji izgleda kao da je zatvorenik u logoru.

Ma nemojte ga skidat.

-Pa ti nis normalna! Kakva si ti novinarka?

Pa nemojte smrznut će se.

-Budalo jedna vidi zašto skidam, pa čekaj zašto pa vidi e alo.

Smrznut će se.

-Ali vidi kiropraktik Antin hram zdravlja. Je*o li te, ovo su moje čarape. I on to nije skidao. Sad će ovo pomirišit, ne budeš li nećemo intervju.

Ali vi se nemate gdje oprat.

Ispostavilo se da Ivan ima gangrenu, no Ante inzistira da nema otkako ga je on okupao u hladnoj vodi. Kaže da ga u bolnicu nije odveo jer je on liječnik.

-Ja to dezinficirao hidrogenom i to sve.

Pa ne može s takvim nogama bez vode živjeti.

-Di će kako će? pa zato sam tebe pozvao jebote.

Dobro, ne vičite.

-Šta ne viči?

Koliko imate kila?

- Imam 55. Evo, donijet ću vagu.

Hoćeš ići sa mnom? Kaži, hoću!

Ante je nesretnom muškarcu, iako smo tražili da to ne radi, naredio da skine majicu. Zatim ga je prisilio da se skine potpuno. Mještani kažu primio ga se i ne pušta, a pomoć je potrebna i jednom i drugom.

Upitali smo Ivana hoće li se obući, no Ante mu to nije dozvolio. „Sad će on ići na kupanje u jezero ako se meni prohtije. Hoćeš ići sa mnom? Kaži hoću“ pokušavao ga je prisiliti Ante iako Ivan ne zna plivati.

Govori nam da je njegovo stado koje je susjedima radilo probleme uginulo. Tvrdi netko mu je otrovao bunar i njega. Kaže nije mogao ustat iz kreveta i stado je uginulo.

Na pitanje tko mu je otrovao stado kaže da su za to krivi crveni. „Zato ćemo ih sve pobiti i nema više oprosta. Ako ovo ne objaviš, je*at će te svi pripadnici ATJ Lučko. Neću to reći. Jer oni neki nisu zaslužili“ nastavlja.

Mještani su očajni i u strahu, nemaju više tolerancije i strpljenja, a on je opet u svojoj fazi koja vodi ka fizičkom nasilju. U gotovo 30 godina suživota nauživali su se terora i institucionalnog ignoriranja koje ne rješava problem u korijenu.

„Jer je činjenica mještani nazovu i netko s druge strane ljubazan ili neljubazan poklopi slušalicu i ništa se ne poduzme. Pa valjda postoji nečija nadležnost da se taj problem riješi“ tvrdi Stjepan Cerovski

Po zatvorima je proveo ukupno 8 godina, zbroj ukupnog vremena provedenog u psihijatrijskim ustanovama, što domaćim, što stranim nije poznat. Što god da napravi, mještani govore uvijek se vrati i opet sve ispočetka.

U redu je dok gol hoda sa sjekirom, međutim ako ozlijedi nekoga sa sjekirom onda nije u redu. I to ljuti mještane, nema prevencije, a znaju već kako će stvar završiti, samo ne znaju tko je sljedeća žrtva ovaj put, osim Ivana.

