Snimke koje je dobila redakcija emisije Provjereno nastale su spontano, mobitelom, prilikom izvlačenja hrvatskih novinarskih ekipa iz Kijeva. I sve to dok su zrakom odzvanjali zvuci sirena i detonacija. Kontrolne točke, tenkovi uz autocestu, naoružani ljudi. Cijelo to vrijeme - panika u očima građana, neizvjesnost, strah i nemir. Takve su osjećaje mnogi kolege već ranije iskusili. Ali ono što je sve njih dodatno šokiralo, jest situacija u kojoj očajni muškarac, potpunim neznancima, povjerava petero djece i moli ih da ih prevezu na sigurno. Kolege Miroslav Bokan i Ivan Čorkalo, ispričali su i pokazali što se sve događalo u tih 36 sati, koliko je trajao put od Kijeva do poljske granice.

Trebao je to biti samo jedan teren u nizu, jer nitko pa ni oni nisu očekivali takav razvoj situacije. Izvještavanje o napetostima u Ukrajini od bezazlenog se novinarskog zadatka za reportera Dnevnika Nove TV Ivana Čorkala, snimatelja Miroslava Bokana i ekipe N1 i RTL-a pretvorilo u trodnevno izvlačenje iz zemlje u kojoj bjesni rat.

Dio je to posla koji radimo, nešto na što smo spremni i onda kada ste uvjereni da se tako nešto ne može i neće dogoditi. Ali ono na što vas nitko ne može pripremiti, patnja je koju rat nosi sa sobom. Jer kako se pripremiti na situaciju u kojoj vam otac, iako potpunim neznancima, povjerava petero djece da ih izbavite iz vihora rata.

"Dan uoči napada ljudi su normalno izlazili van tijekom te večeri, znači sve se najnormalnije odvijalo. Ja sam se čuo s hrvatskom veleposlanicom. Došla je do lokacije gdje smo imali javljanje uživo", ispričao je Ivan Čorkalo.

Tad kreće show program

U tom trenutku ni on ni snimatelj Miro Bokan nisu vjerovali da će doći do sukoba.

Ruski tenisač o poruci mira koja je obišla svijet: "Ratovi donose samo suze i patnju''

"Da bi se u pola 7 ujutro probudio od zvuka sirene za opasnost. I tad kreće show program", kazao je Bokan.

Pogledali su obraćanje ukrajinskog predsjednika Zelenskog koji je kazao da je došlo do invazije Rusije na Ukrajinu, no još uvijek nisu vjerovali da će doći do napada na Kijev.

"Međutim, do 10 sati informacije koje dobivamo je da je ruska vojska već ušla u predgrađe Kijeva, a da su ruski diverzanti ušli u centar grada", ispričao je Čorkalo, a Bokan dodaje kako su cijelo vrijeme radili. A u popodnevnim satima, između 17 i 19, situacija se promijenila 100 puta, dodao je reporter kojem se u javljanju uživo oglasila sirena.

"Morao sam izbjeći situaciju da netko uđe u paniku jer panika je najgori neprijatelj u tim situacijama", kaže Čorkalo koji je umirivao ostatak ekipe šalom. Nisu znali kako će izaći iz zemlje.

U 40-ak godina nestalo pola milijuna beba iz rodilišta? Progovorile i hrvatske majke: "Obišla sam sva groblja po Vukovaru..."

"U manje od 24 sata što smo bili tamo se sve pretvorilo u kaos", dodao je snimatelj.

"Bili smo topovsko meso"

Ekipa Dnevnika Nove TV mislila je da je sigurna u Kijevu, no stvarnost je bila suprotna. Jedva su pronašli hrabrog vozača koji ih je pristao odvesti iz grada. Mislili su da je iskusan, no nakon sat i pol vožnje shvatili su da su mogli i sami uz pomoć GPS-a krenuti na put.

"On je lik koji ima 31 godinu, dvoje djece, koji je išao zaraditi parsto dolara da nas izvuče van iz grada i koji je jedva čekao da nas ostavi na granici i da se vrati za Kijev, uzme oružje i da može ići u obranu grada", kazao je Čorkalo koji je najveći strah osjetio dok su bili zarobljeni u prometnom krkljancu na izlazu iz grada.

Iako boluje od epilepsije i cerebralne paralize, aktivno se bavi trčanjem: "To me je izgradilo kao osobu, u svim segmentima"

"Doslovce smo bili to topovsko meso", rekao je.

Bokan je ispričao kako su na izlasku iz grada vidjeli konvoj neke paravojne postrojbe ili dobrovoljaca koji su potom krenuli regulirati promet.

"Kad su se zaustavili, izašla su tri vojnika van i uperili su puške u nas. Da su vidjeli kamere ili ne znam kaj, ono baš je bila nezgodna situacija…", ispričao je Bokan, a Čorkalo dodaje: "Nezamislivo, nezamisliv osjećaj".

"Znao sam da ćemo se mi izvući, ali ta djeca..."

U petak su bili 50-ak kilometara pred poljskom granicom kad su u vozilo su primili petero djece. Kolona u kojoj su bili kretala se mic po mic, a do njihovog kombija došao je policajac i pitao jesu li oni novinari iz Hrvatske i bi li primili djecu u auto jer ih majka čeka na granici, a otac ima vojnu obvezu.

"U tom trenutku oči su mi bile pune suza nad sudbinom te djece i nije mi bilo uopće, kako bi rekao... Ja sam znao da ćemo se mi izvući, ali to su djeca. Užas. Baš mi je srce pucalo", kazao je Miro Bokan i dodao: "Bila je jedna mala, ja ne znam koliko ima, 4 ili 5 godina i ovaj... Pogled na nju, hoću joj reći da će biti sve u redu, da smo mi dobri, da ćemo se pobrinuti za nju, ali... u njihovim očima je bio samo nekakav strah i tuga".

Ekipa Provjerenog istražila je tko stoji iza spornih tvrtki koje se spominju u novoj aferi koja trese hrvatsku politiku

"Suze su mi navrle na oči. Gledao sam kako oni plaču"

Novinarske ekipe u subotu, 26. veljače napokon su stigle do ukrajinsko-poljske granice gdje su morali čekati još 10 sati da ih puste van iz zemlje. Granicu su prešli pješice nakon što je zapovjednik prijelaza otvorio poruku na mobitelu u kojoj su bila imena naših novinara i snimatelja. "Popis je valjda diplomatskim putem stigao do njega kao naredba da nas se mora propustiti", kazao je Bokan.

Čorkalo se prisjetio bolnih scena prijelaza granice.

"Djeca, od 3 do 6 mjeseci, u naručju se nose, majka nosi u naručju, baka, djed iza jedva hodaju. Muškarac ih dovodi, ljubi ih sve skupa i govori im, maše im rukom... I otišo je onako hladnokrvno braniti zemlju... To je meni bilo taj osjećaj, stavio sam se u situaciju kao da sam ja tu otprilike. Suze su mi navrle na oči. Grozno. Gledao sam kako oni plaču pa sam se okrenuo na drugu stranu, nisam mogao gledati", kazao je.

Više pogledajte u prilogu Provjerenog.

Emisiju gledajte četvrtkom navečer na Novoj TV, a više o pričama iz Provjerenog saznajte na novatv.hr/provjereno



Propustili ste emisiju? Pogledajte je besplatno na novatv.hr