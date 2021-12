Ekipa Provjerenog u trodnevnoj je akciji u Kosnici kraj Zagreba istraživala je li istina da se na nekoliko hektara državnog i privatnog zemljišta obavlja ilegalni biznis – dovoženje i odlaganje gomile otpada za par stotina kuna. Po kiši, blatu, hladnoći, opremljeni kamerama, ali i strpljenjem, dokazali su sve ono na što su ih upozorili eko aktivisti – kraj grada, koji i sam muku muči s otpadom, prostire se veliki ilegalni deponij na kojem netko itekako zarađuje.

Iza cijele priče, kažu svjedoci, stoji uigrana ekipa i rade to godinama.

"Išli smo provjeriti, kolega prijatelj i ja iz Udruge. Iznajmili smo nekakav kombi, natrpali smo ga nekakvim raznim krevetima, madracima, glupostima kaj smo uspjeli skupit i kontaktirali smo čovjeka taj broj koji smo dobili da je glavni zaduženi za tu na Kosnici. Nazvali smo čovjeka, čovjek je rekao: 'Nema problema, samo dođite, kombi 300 kuna", kaže Josip Pavlović iz udruge Ekologija grada.

Kako bi se i sami uvjerili u to, ekipa Provjerenog napunila je kombi šutom i građevinskim materijalom i zaputila se na lokaciju s ciljem da dođu do osobe koja stoji iza cijelog biznisa. No, ono što ih je dočekalo je scenarij kakvog se ne bi posramio ni autor Alan Forda – tri imena u igri, svi "čisti" i svaki proziva onog drugog. Samo dan nakon dolaska novinarske ekipe i nekoliko postavljenih pitanja, neki od njih u potpunosti mijenjaju priču.

