Ovih se dana digla neviđena histerija. Razočarani u sustav, u institucije, građani su zbog slučaja silovanja u Zadru, poželjeli pravdu uzeti u svoje ruke. Javnost se opet podijelila. Žrtve su žene, a muškarci silovatelj. U tom moru ludila, Provjereno donosi priču koja će pokazati koliko su takvi opći stavovi krivi. Žrtva je žrtva. U ovom slučaju, on je muškarac. Supruga, visokopozicionirana državna službenica tukla je supruga. Potom i psihički zlostavljala njihovo dijete. Unatoč svemu, skrbništvo je dobila ona.

Uznemirujuća snimka koju je Zvonko, muškarac iz ove priče, pokazao ekipi Provjerenog pokazuje njegov posljednji susret sa svojom kćeri. Idila je tog dana kratko trajala, a samo nekoliko minuta kasnije slijedi traumatični događaj. Majka je u pratnji bake došla po djevojčicu. Iako je djevojčica vrištala, na njezine vapaje majka se nije obazirala, a dijete su pokušale ugurati u, kako kaže otac, pregrijani automobil.

Djevojčica ne prestaje vrištati i doziva tatu. ''Opire se i ručicama se drži za vrući lim, ali se ne može braniti, ne može se oduprijeti'', suznih očiju govori Zvonko.

Sve se to dogodilo 25. srpnja 2014. godine. Zvonko je tada posljednji put vidio svoju kćer. ''Možda je moje dijete sad u školi, možda sjedi u razredu. Ostalo mi je samo plakanje ispred škole, to je sve. Ne smijem čak ni na drugu stranu ceste'', priča Zvonko.

Godinama nije u kontaktu s djevojčicom

Kako izgleda, s kime se druži, kakva je učenica, koji su joj hobiji – sve to otac danas 12-godišnjakinje ne zna jer s vlastitom kćerkom nije kontaktirao već pet godina. Tako je odlučila majka. ''Zadnji put sam dijete vidio na podjeli svjedodžbi u četvrtom razredu u osnovnoj školi. To je bilo prije godinu i pol'', rekao je.

Zvonko je sa svojom 13 godina mlađom suprugom živio u izvanbračnoj zajednici. Dobili su dugo željeno dijete. Do tada se svi činilo idiličnim, dok im se u zajedničkom kućanstvu nije priključila baka. Njezine odgojne metode otac nije odobravao i suprotstavio se. Supruga je stala na majčinu stranu.

Tada je meta postao – on. ''Baka je ubrala šibe i s tim šibama tukla dijete. Majka joj se nije suprotstavljala u tome, štoviše, ona je dijete znala primat za ramena i tresti ga. Vrijeđala me svakodnevno i znala se fizički obračunavat sa mnom ili bi mi gurala nož pod grlo ili bi mi bacala vruću hranu u lice'', priča Zvonko.

Sitnice kao povod za napad

Otkrio je i koliko je puta majka fizički nasrnula djevojčicu. ''Desetak, dvadesetak puta. A mene je vjerojatno nekih stotinjak puta'', kaže.

Povod za napad bile bi sitnice. Krajem 2013. godine odnosi su već bili nepovratno narušeni, komunikacija rijetka i agresivna. '' Užasno je psovala je pred djetetom, to je konstantno radila'', kaže Zvonko.

Uvrede koje mu je upućivala Zvonko je snimio i audio snimku pustio ekipi Provjereno. ''Samo da te ne vidim, ne mogu te trpjeti. Organski te ne podnosim. Ne mogu te trpjet. Mrzim te, mrzim te, odvratan si, odvratan. 'ko te je*e, odvratan si, gade jedan, odvratan si. Mrzim te, odvratan si kao muškarac, partner, kao sve. Odvratan. Goru osobu nisam mogla u životu odabrat od tebe'', čuju se riječi koje mu je govorila majka njihova djeteta.

Davila ga pred očima djeteta

Zvonko je opisao i kako ga je davila, pred očima djeteta. ''Primila me za vrat, zarila mi nokte u vrat i davila me. Dijete je to gledalo s kreveta dva i pol metra odavde. Ja se nikad nisam branio, jednostavno se nisam branio'', priča. Da je uzvratio, postao bi nasilnik, završio u zatvoru. Zbog djeteta trpio je i šutio.

Međutim, što se događa iza četiri zida otkrila je sama djevojčica, i to tetama u vrtiću. ''U vrtiću se dijete rasplakalo i prijavilo da je mama davila tatu. Tako je vrtić pozvao mene i bivšu na razgovor. Nismo negirali da se to dogodilo i vrtić je 19.12.2013. napisao prijavu Centru za socijalnu skrb'', rekao je Zvonko.

Nije to bila prva prijava vrtića. Na majčino ponašanje Centar su upozorili i tri godine ranije. ''Majka je od početka pokazala nezadovoljstvo jedne od odgajateljica, prema kojoj je bila verbalno agresivna. Od stručnog tima traži savjete, ali se dogovora najčešće ne drži'', pisali su iz vrtića.

Zvonko za računalom (Foto: Dnevnik.hr)

Svaki dolazak majke u vrtić završio bi galamom, a sve se odražavalo na dijete. ''Kod djeteta je prisutan separacijski strah, ali se polako, uz veliki angažman odgajateljica i oca, opušta. Otac pokušava biti kontruktivan i dobro surađivati s odgajateljicama, majka ne dolazi u vrtić'', stoji u izvješćima iz vrtića.

Konkretna reakcija je izostala. A ocu su ruke bile vezane. ''Ja sam se cijelo vrijeme morao povlačiti, nisam imao izbora. Ja sam sve radio što se od mene tražilo. Devet godina sam surađivao s Centrom i izvršavao sve što su tražili od mene. I hodao kod psihijatra i po kojekakvim tretmanima'', tvrdi Zvonko.

Na kraju, majka s djetetom odlazi od kuće i tada nastaju još veći problemi. ''Svaki put kad bih pokušao vidjeti dijete majka bi zvala policiju koja bi rješavala stvari tako da završim na Oranicama'', kaže. Srećom, nikada nije osuđen. Sukladno savjetima, svaki je susret snimao. Tako je snimio i slučajan susret u jednoj trgovini, a na snimci se ponovno čuju uvrede na njegov račun.

Strava kod Zadra: Sedmorica mladića godinu dana grupno silovala maloljetnicu, prijetili joj objavom snimke?

''Mrš, mrš. Ma marš u pi**u materinu. Prestani nas uhoditii slijediti. Je*em ti majku. Go*no us**no, mrš.

Pi**a li ti materina usrana. Go*no'', govori mu, a onda uzvikuje ljudima u blizini da zovu policiju. ''Vidite da mi gospođa prijeti. Ovo je i moje dijete, gledajte što mi radi od djeteta. Misli na dijete malo'', čuje se na snimci i Zvonko.

Majku je policija pustila, a Zvonka su odveli u policiju na ispitivanje. I dok je čekao ispitivanje, na fiksni telefon stigla je prijetnja brata njegove bivše partnerice. ''Onda su me nazvali iz DORH-a i pitali želim li podnijeti kaznenu prijavu za prijetnju. Rekao sam da hoću. Brat od bivše je osuđen na 7 mjeseci zatvora ili dvije godine uvjetno'', priča Zvonko.

Građani izišli na ulice i trgove zbog silovanja djevojčice u okolici Zadra: "Ovdje smo zbog tebe i svih drugih žrtava"

U međuvremenu, majka je djevojčicu odvela u psihijatrijsku bolnicu. Nešto manje od godine dana dijete je dolazilo na tretmane. Zvonko kaže da je djevojčici dijagnosticiran - strah prema ocu. No ispostavilo se sasvim suprotno. Dječja psihijatrica na kraju prijavljuje majku.

''Ovime prijavljujem majku za psihičko zlostavljanje kćerke uz argumente namjernog zastrašivanja djeteta njenim ocem. Sada je razvidno da je strah djevojčice od oca, vjerodostojno doduše iskazan, ali sasvim razvidno induciran od strane neadekvatne majke'', stoji u prijavi dječje psihijatrice.

Majku zbog manipulacije i zanemarivanja djetetovih prava policiji prijavljuje i Centar za socijalnu skrb. Državno odvjetništvo traži da joj se oduzme pravo na život djetetom, a Poliklinika za zaštitu djece zaključuje da je dijete psihološki zlostavljano od strane majke.

''Hodala je s Vladinom iskaznicom po stanu''

''Ona je nedodirljiva, njoj ne može nitko ništa'', kaže Zvonko. Protiv majke je u tijeku kazneni postupak na Općinskom sudu zbog zanemarivanja djeteta. Radila je u Vladinu uredu za zakonodavstvo, pa je premještena u Ministarstvo regionalnog razvoja.

Koristila je službeni položaj kako bi ostvarila neke svoje interese, a to je čak i priznala policiji. Time je zastrašivala i nevjenčanog supruga. ''Ona bi si stavila iskaznicu Vlade i tako bi hodala tu po stanu i bila je glavna, nitko joj ništa nije mogao'', priča Zvonko.

Kao zaposlenica Vlade predstavljala se i policiji. A njih bi zvala svako malo. Protiv Zvonka je, priča, podnijela oko 25 prijava. ''Pušten sam jer su se pojavili dokazi da je majka manipulator teški'', kaže on.

Unatoč mišljenju struke - dobila je skrbništvo

Epilog borbe devet godina duge borbe za skrbništvo dogodio se u rujnu ove godine. Dijete je pravomoćno dodijeljeno majci, unatoč drugačijem mišljenju struke. ''To je završena priča. Majka je dobila sud i ja sam dobio zabranu prilaska djetetu. Čak su me iz institucija nagovarali da koliko god volim dijete da ga ostavim Prestrašno. Da ne znam koliko majka zlostavlja dijete, ona će dobiti skrbništvo'', govori Zvonko.

Ekipa Provjerenog kontaktirala je i majku djevojčice, no upućeni su na odvjetnički ured. Oni su u odgovoru podsjetili da je otac 2010. godine pravomoćno osuđen zbog obiteljskog nasilja.

''Davio je majku (moje stranke) s obje ruke, vukao je po podu kuhinje usput joj govoreći riječi : Ku*vo i slične pogrdne nazive koje su bila upućene i (mojoj stranci), te je pokušao iz kuhinjskog stola izvaditi nož, u čemu ga je spriječila (moja stranka), a mldb. dijete je cijelo vrijeme vrištalo'', piše odvjetnik njegove bivše.

Zvonko u dječjoj sobi (Foto: Dnevnik.hr)

Upozoravaju da je upravo otac taj koji je nasilan i nametljiv kako prema majci i djetetu, tako i nadležnim institucijama. ''…pa je tako protiv moje stranke podnio više od 100 raznih prijava, kako policiji, državnom odvjetništvu, Centru za socijalnu skrb, poslodavcu moje stranke. Podnosio je tužbe protiv članova obitelji moje stranke (njezin brat), a što sve predstavlja daljnje institucionalno nasilje protiv moje stranke i mldb. djeteta'', stoji u rješenju.

I doista, što s djetetom? Tko njega štiti? Kako će se sve skupa psihološki i psihički odraziti na dijete? Odgovor struke vrlo je jasan. ''Kad imamo tjelesno zlostavljano dijete puno masnica ili seksualno zlostavljano dijete, nikome ne pada napamet postaviti pitanje treba li to dijete još malo ostati s počiniteljem, treba li dati još malo vremena pa ćemo vidjeti hoćemo li ga izdvojiti.

A kad je u pitanju emocionalno zlostavljanje, mnogi laici, pa i stručnjaci, usudila bih se reći, igraju se Boga, pa daju priliku roditelju i time oduzimaju djetetu'', ističe Mia Roje iz Poliklinike za zaštitu djece Grada Zagreba.

Tako je bilo i u ovom slučaju. Sud je presudio na temelju saslušanja djevojčice koja je rekla da s ocem ne želi nikakav kontakt. No jesu li to bile njezine riječi ili možda majčine, koja je 5 godina ocu zabranjivala viđanje i otuđila djevojčicu. Bilo kako bilo, otac bitku nastavlja, a sljedeća instanca je Vrhovni sud.

Emisiju gledajte četvrtkom od 22:15 na Novoj TV, a više o pričama iz Provjerenog saznajte na novatv.hr/provjereno



