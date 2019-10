Sedam mladića u dobi od 17 do 19 godina sedam puta su, u razdoblju od kolovoza prošle godine do srpnje ove godine, navodno silovali tada 15-godišnju djevojčicu u jednom mjestu pokraj Zadra.

Kako piše Večernji list pozivajući se na izvore bliske policije, mladići su privedeni krajem tjedna, no ubrzo su navodno pušteni da se brane sa slobode uz mjere zabrane približavanja žrtvi.

Svi mladići navodno žive u istom mjestu gdje i danas 16-godišnja djevojka.

"U tom je mjestu početkom kolovoza prošle godine tada 15-godišnja djevojčica bila u kući sa nekoliko mladića među kojima je bio i njezin bivši dečko. Kada su je fizički počeli dirati ona je bježala, no u jednom trenutku ju je 19-godišnjak uspio ugurati u sobu i zaključati vrata te je prisilio na seksualni čin. Kasnije su je uvjerili da je sve to snimljeno mobitelom pa su ju u više navrata prisilili ucjenama i obmanama na više seksualnih činova. U autobusu su je također maltretirali i govorili kako će svim učenicima pokazivati navodne snimke, ali i njenim roditeljima, čega se ona izrazito bojala. To se sve odvijalo do srpnja ove godine kada je najavila da će ih prijaviti policiji, a tada ju je njezin bivši dečko brutalno premlatio na plaži. Djevojka je navodno sve prijavila policiji te je obaviješten i Centar za socijalnu skrb", javlja Večernji pozivajući se na policijski izvor blizak istrazi.

Mladiće je sud navodno pustio da se brane sa slobode, no službene informacije sa suda u nedjelju nije bilo moguće dobiti.