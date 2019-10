Ni tjedan dana nakon što je slučaj silovanja u okolici Zadra zgrozio javnost, ne prestaju reakcije. Građani diljem Hrvatske u subotu prosvjeduju zbog, prema njihovu mišljenju, loših odluka pravosudnih tijela.

Pod budnim okom policije, pred zadarskim su se sudom u petak okupili nezadovoljni građani. Zadrani zgroženi zbog slučaja silovanja jasno poručuju da je sada dosta. No zadovoljni su obratom situacije jer je sud preinačio odluku suca i to zbog opasnosti utjecaja na svjedoke, pa su osumnjičeni ipak završili u jednomjesečnom pritvoru.

Unatoč tomu što su osumnjičeni mladići u istražnom zatvoru, prosvjedi su najavljeni i za subotu. Iako je glasnogovornik Županijskog suda u Zadru pokušao u petak umiriti javnost informacijom da, od ukupnog broja slučajeva koje zaprime tijekom godine, do ovakvog obrata dođe u 5 posto slučajeva, građani u to baš i ne vjeruju i smatraju da je do obrata došlo zbog pritiska javnosti jer inače osumnjičeni u ovom mučnom slučaju uopće ne bi završili u zatvoru.

Upravo iz tog razloga nastavljeni su planovi za današnji prosvjed pod nazivom ''Pravda za djevojčicu'', koji će se održati u nizu gradova diljem Hrvatske u 10 sati. Tijekom prosvjeda će organizatori uputiti zahtjeve nadležnima.