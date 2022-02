Za njim je u susjednoj zemlji, Bosni i Hercegovini, prije godinu dana izdana tjeralica nakon što ga je majka osmogodišnje djevojčice prijavila za seksualno zlostavljanje njezine kćeri. Slučaj je to iz Banja Luke, no postoji još jedan iz drugog grada, Kaknja, gdje je isti čovjek prijavljen za zlostavljanje dječaka. No, unatoč prijavama i tjeralici, vlastima je uspio pobjeći, i to u Hrvatsku, točnije Zagreb, gdje živi i radi kao slobodan čovjek.

Majka djevojčice, koja već dulje vrijeme pokušava pronaći i privesti pravdi čovjeka osumnjičenog za bludne radnje nad njezinim djetetom, ispričala je svoju tešku priču za Provjereno.

Radilo se očuhu djetetova oca - djevojčica ga je zvala ''dedo''. Imala je osam godina kada je majci priznala traumatičnu istinu.

"Vrat joj je bio crven, brada joj se tresla i dijete je meni reklo da mi nešto mora reći…" priča majka djevojčice i nastavlja: "Da ju je tjerao da ona njega dira, da je držao njenu ruku na svom spolnom organu, da je skidao sebe i da je skidao nju."



Iako ga u susjednoj zemlji traže već godinu dana, ekipa Provjerenog saznala je njegovu adresu i u roku 48 sati pronašla ga ispred kuće u kojoj sada stanuje.

Na upit reporterke Eme Branice o prijavama u BiH odbacuje sve optužbe i tvrdi da on samo voli djecu.

Što joj je sve ispričao, pogledajte u večerašnjem Provjerenom u 23 sata na Novoj TV.