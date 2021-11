Reporterka Provjerenog Ana Malbaša istražila je učinkovitost ove mjere i donosi reportažu o pravom stanju stvari na terenu.

Epidemiološka mjera koja funkcionira ili mrtvo slovo na papiru? Baš kada je ministar unutarnjih poslova najavio pojačanje kontrole u ugostiteljskim objektima zbog porasta broja zaraženih, ekipa Provjerenog izašla je na teren i istražila je li istina da se u noćne klubove u jeku pandemije može ući s – tuđom COVID-19 potvrdom.

I dok se mladi u želji da se zabavljaju i žive kao i prije snalaze kako znaju, a ugostitelji negoduju što je na njima da se igraju policajaca, reporterka Ana Malbaša istražuje učinkovitost ove mjere i donosi reportažu o pravom stanju stvari na terenu.

Ispred jednog zagrebačkog kluba nekoliko je mladih osoba. U ekipi je, kažu, pola s COVID potvrdama, a pola bez. No, nadaju se da će ipak uspjeti ući, a za njima sreću iskušava reporterka Provjerenog.

Iako ima svoju, prvi je to klub u koji tijekom vikenda planira ući s tuđom COVID potvrdom. No, za nju je nitko ni ne pita i ulazi samo s osobnom iskaznicom. Druge pak večeri, uz predočenje tuđe COVID potvrde, bez problema ulazi u čak nekoliko klubova u Zagrebu. Izuzetak su bile svega dvije lokacije, na kojima su tražili dodatnu provjeru.

"U šoku sam, evo stvarno ne znam što bih rekla. Naravno da takve stvari ne podržavamo. Ne znam koji su to klubovi i znam da su stalno inspekcije na terenu i da rade svoj posao. Ovo mi je prvi glas, iskreno", rekla je za Provjereno Žakline Troskot, predsjednica Nezavisne udruge ugostitelja Grada Zagreba.

Da takvo nešto jest moguće, smatra Damir Trut, ravnatelj civilne zaštite, no istovremeno naglašava, i kažnjivo je. "…Svako krivotvorenje iskaznice ili dokumenta, a COVID potvrda to jest, to podliježe krivičnom zakonu. Onoga koga se uhvati u takvom prekršaju, može biti kažnjen kaznom od 3 godine zatvora", rekao je.

Inspektori civilne zaštite u svojem su nadzoru proteklog vikenda ustanovili razna kršenja mjera, ali ne i ulazak s tuđim potvrdama. Koliko ih je na taj način ušlo u klubove, nitko ne zna, no ekipa Provjerenog uvjerila se kako se sustav još jednom pokazao – slabo učinkovitim.

