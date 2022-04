Kako biste reagirali da vam potpuni neznanac dobaci kompliment? I što je važnije - kako biste se osjećali? Vrlo vjerojatno - sjajno! Zar ne? To je htjela postići i ekipa emisije Provjereno uz pomoć ljudi koji su već ranije shvatili - da svijet, uz samo malo volje i truda - može biti puno ugodnije mjesto.

Ekipa Provjerenog napravila je mali eksperiment. Sitnim znacima pažnje koji ne koštaju ništa, a znače mnogo - uveselili su slučajne prolaznike. Ali i istražili tko su ljudi koji ovakve stvari rade na dnevnoj bazi. Možda će vas ovaj podatak iznenaditi, ali u posljednje dvije godine - Hrvatska je na ljestvici sreće skočila za 16 mjesta.

Prošlo je i više od dvije godine, a loše vijesti nižu se jedna za drugom; pandemija, potresi, rat, kraja jednostavno kao da nema. No Iven Mastin nas je potpuno razuvjerio. Njemu je pozitiva doslovno posao.

"Meni osobno je jednostavno lijepo davat, ne znam kak da to opišem. Ja na primjer, kad sam pokretao svoj biznis, užasno je teško bilo počet, posebno kad si sam. I osjećao sam se dosta puta, u svemu što radim – sam. I jednostavno ne želim da se ljudi tako osjećaju", kaže Iven koji je s prijateljima pokrenuo posao - krenuli su sa sitnim stvarima, jednostavnim podizanjem morala ljudima usred same pandemije i lockdowna.

Iven kaže da je mu prvi video, koji su snimili na zagrebačkom glavnom trgu, osobno puno znači jer je "užasno pozitivan i pun ljubavi".

To ih je potaknulo na sljedeću akciju. Pozivali su vozače da potrube za "bolje sutra".

"Znaš kad osjetiš da ti se znoj onako oblijeva i u jednom trenu kad su svi počeli trubit, znači….. evo evo opet se ježim!", opisao je Iven ekipi Provjerenog kako se osjećao u tim trenucima.

Konačno, od ovih naizgled malenih stvari došli su i do onih većih koje mijenjaju živote. Ali potakli su i druge da čine dobro.

"Kad smo pomagali jednoj obitelji doslovno je krenulo od jednog storija – želimo pomoći toj i toj obitelji koja je u financijskoj situaciji – tko nam može pomoći stvarno ne tražimo ništa puno i kuna je dovoljna. Meni je sama činjenica da mi je poslala jedna curica, doslovno mi je poslala – molim vas možete li mi reći kako da pošaljem 5 kn? Ja kliknem na profil, to je curica možda ima 10 godina! I meni je to bilo WOW!", rekao je.

U moru loših vijesti, postoji i ono more dobrih i još je veće, no o njemu se manje priča. Dobre stvari postoje i doslovno svugdje su oko nas. U svijetu, u gradu, u kvartu, a čine ih maleni ljudi koji – mijenjaju svijet i nečije živote.

"Ono, lepše je kad je drugom lepše. Najgore je kad netko nema kaj za jest. Nije bitno kak god, kakav je, kaj je – ne smije nitko biti gladan", kaže Iven.



Ivan Gašparović admin je kvartovske Facebook grupe Zakaj volim Špansko. I tako već osam godina. Svrha grupe pomaganje je jedni drugima, počevši s onim najmanjim stvarima pa sve do onih velikih, životnih.

"Pomažemo susjedima, tko nema, tko kaj got – kroz grupu kroz inboxe i svakak. Evo sad baš jednom susjedu malamo stan, sređujemo stvari, našli prek grupe i frižider i krevet i fala svima iz kvarta!

Ja mislim da bi to tak svi trebali malo više radit. Ljepše se osjećaš, bolje ti je. Ja ne znam evo poslije posla dodjem strgan, radim tam kod tog dečka još, meni super. Boli me briga, umoran sam, još umorniji ali ono. Ne mislim na niš, lakše mi je. Znam da on kad si otvori frižider da nekaj ima unutra, da bu nekaj videl", kaže Iven.

Upravo po uzoru na njih, i drugi su kvartovi pokrenuli Facebook stranice. Vesna je admin grupe zagrebačkog kvarta Ravnice. Biti dobar, i time činiti pozitivu - kaže, ne znači samo biti brz na novčaniku.

"Pomažemo jedni drugima s nekakvim svakodnevnim sitnicama, poput pronalaska ključeva, kartica, ne znam, obavijesti o tome kada radi doktor", kaže Vesna Jagić.

Doktoricu Ljiljanu Kaliternu Lipovčan, nazivaju i doktoricom za sreću. Kaže nam da mnoga istraživanja pokazuju kako više volimo davati nego primati i da sreća uvelike ovisi upravo o tome. Mi smo se odmah htjeli i sami uvjeriti u to i poklonili doktorici sitnicu. Bila je u pravu, osjećaj je u samom startu bio puno bolji, a naš razgovor time i opušteniji.

"Ja mislim da su najbitnije za našu sreću upravo te sitne stvari jer mi obično mislimo da nas usrećuju veliki događaji, a veliki događaji su ujedno i izvor stresa tipa vjenčanja, rođenje djeteta, promocije, završavanje školovanja – obično su vezani uz neki stres", kaže doktorica.

Prije otprilike mjesec dana izašlo je i službeno izvješće koje se objavljuje jednom na godinu, a rangira 150 svjetskih zemalja po tome koliko su sretni. Hrvatska je iznenađujuće baš u doba pandemije i potresa moramo reći – skočila sa 61. mjesta na kojem je bila prije dvije tri godine, nama je sad trogodišnji prosijek, 2019./2021. znači upravo doba pandemije i potresa, mi smo skočili na 45. mjesto.

Oni misle da je u cijelom svijetu došlo do povećanja uzajamnog pomaganja među ljudima. Naime ta nevolja, pandemija je na neki način ujedinila ljude. Kako je i rekao jedan od glavnih istraživača tog izvješća – je zgodno rekao da inače se zna iz povijesti da svaka kriza izvlači najbolje iz ljudi.

Još jedan, bitan izvor sreće nalazi se često i izvan naše zone komfora. Kaže, apsolutno je dobar i može nas usrećiti jedan običan, kratak razgovor s potpunim strancem.

"Baš sam nedavno čitala jedno novije zgodno istraživanje, što je pozitivno i malo nas može ohrabriti, da se pokazuje da mi zapravo bojimo se stupiti u kontakt s nepoznatim ljudima jer mislimo da im se nećemo sviđati ili da ćemo bit dosadni, a zapravo pokazuju istraživanja da se više sviađmo drugim ljudima nego što to sami mislimo. Čak je i bilo da su natjerivali studente upravo to da u tramvaju, da se trude stupiti u razgovor sa nepoznatim ljudima i da je to uvijek izašlo na dobro!", kaže doktorica.

A sreća se može i trenirati – jednostavno biti ljubazan prema drugome. Primijetiti one male, sitne, svakodnevne stvari oko sebe. Osmijeh ništa ne košta, kao i lijepa riječ ili kompliment. Ne treba zaboraviti da biti pozitivan i dobar prema drugima, može biti i jest i osobni dio terapije. Onaj zbog kojeg ćemo se i sami osjećati bolje. Nekome tko to baš treba – popravit ćete dan, a jednom kada krenete tako, tvrdi nam naš sugovornik Iven - o pozitivi ćete postati ovisni. Ovisni, ali u najboljem mogućem smislu!

