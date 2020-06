Prema podacima e-visitora, proteklog je vikenda broj stranih gostiju u Hrvatskoj udvostručen.

Unatoč većem broju gostiju proteklog vikenda, sve je to daleko od onoga što smo viđali prošle godine. Istra je stoga pokrenula posebnu kampanju nudeći turističke sadržaje upola jeftinije ili čak besplatno.

Gotovo praznome gradu slobodni umjetnik Zoran ne prestaje svirati, a nešto i zaradi.

''A čuj, ja kao slobodni umjetnik moram se snaći. Ovdje sviram turistima, imalo ih ili ne, a uvijek neki prođe, barem glumi turista. Onda ubace nešto. Naravno da je manje nego prošle godine, ali veseli me svaki ubačaj'', kaže Zoran.

Rijetki gosti

Gosti su rijetki, no njemački se ipak čuje češće. Cijene su se itekako gledale.

''Jako slabim koracima idemo naprijed. Nešto rezervacija se dogodilo u zadnji čas koje su se realizirale uglavnom iz obližnjih zemalja'', rekla je Martina Nimac Kalcina, predsjednica Zajednice obiteljskog turizma pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Premašena dnevna brojka

Prolazno vrijeme na e-visitoru kaže da je tijekom subote premašena dnevna brojka od 70.000 turista, što je 30-ak tisuća više nego tjedan dana prije. Broj stranih turista više je nego udvostručen, dosegnuvši brojku od oko 55.000 gostiju.

Najviše je bilo Nijemaca – više od 23.000. Slijede Slovenci, Austrijanci, turisti iz BiH te Češke.

A Istra želi ovaj vikend 13. i 14. lipnja privući još više gostiju posebnom ponudom. ''U akciju se uključilo 50 sadržaja, od vinara do prirodnih nacionalnih parkova. Sva ta ponuda taj vikend je do 50 posto popusta ili čak i besplatno'', otkriva Nada Prodan Mraković, pročelnica za turizam Istarske županije. Sve to kako bi se pomoglo lokalnoj ekonomiji.

