Pripreme za Advent, Čileanka o Hrvatskoj: "Mislim da je jeftinije nego u ostatku Europe"

Na Gornjem gradu turisti su na svakom koraku. Susreli smo bračni par koji je potegnuo čak iz Čilea.



"Ova država nam je nevjerojatna, šarmantna. Dame su najbolje u svijetu", izjavio je Hernando iz Čilea.



"Mislim da je jeftinije nego u ostatku Europe, recimo u Parizu i Milanu", izjavila je Blanca iz Čilea.

A jedan drugi par došao je iz Amerike.



"Upravo smo stigli iz Muzeja prekinutih veza gdje smo naučili da možete preživjeti, (smije se) sve se nastavlja okretati. Vrlo zanimljivo, predivan grad", izjavio je Larry iz SAD-a.



U Zagrebu se najčešće zadržavaju dan-dva. A onda obilaze i obalu.



"Kada smo išli u školu i učili povijest, dobivali smo djeliće svega što se ovdje događalo. Kada ste ovdje i doznajete sve strane priče, to nam je vrlo zanimljivo, nama Amerikancima", izjavila je Callie iz SAD-a.



"To je dio svijeta o kojem slušamo, ali ne znamo iz prve ruke", izjavio je Larry iz SAD-a.

Prošli mjesec apartmani su imali najviše noćenja. U idućim tjednima za Zagreb upiti za rezervacije stižu sa svih strana.

"Pogotovo što se tiče vikenda, i što se tiče Nove godine, tu smo u nekim objektima već i rasprodani", izjavila je za Dnevnik Nove TV Maja Sladkov, konzultant za iznajmljivanje apartmana.

Iako će brzo doći, do Adventa ipak još ima vremena. Vlasnici apartmana još će morati pričekati.



"Nema još nešto puno upita niti potražnje, generalno očekujemo da će to više manje biti last minute, kao što je to bilo i prošle godine", izjavila je Maja Sladkov, konzultant za iznajmljivanje apartmana.



A hoteli mogu očekivati dobru popunjenost. U rujnu je bilo oko 630 tisuća dolazaka. Cijene noćenja kreću se od 60ak do gotovo 300 eura. No, putničke agencije predviđaju dobro produljenje sezone.



"Ono što je obilježje još ovog zimskog dijela turizma je svakako kulturni turizam, sportski turizam i zdravstveni, primjerice u prvom mjesecu imamo svjetsko prvenstvo u rukometu koji će privuć veliki broj ljudi u zagrebu, varaždinu i poreču" izjavio je Boris Žgomba, predsjednik udruženja putničkih agencija.



I dočeci privlače turiste. Gradovi žele što veće gužve na trgovima. Do najluđe noći ostalo je malo više od dva mjeseca.

