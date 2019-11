Premijer Plenković, ministrica obrazovanja Divjak i ministar rada Aladrović pozivaju sindikate na razgovor i pronalazak rješenja, a glavni cilj je da djeca što prije krenu u školu. Sindikati najavljuju daljnje korake.

Ana Tuškan, glavna tajnica Sindikata hrvatskih učitelja i Branimir Mihalinec, predsjednik Nezavisnoga sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske govore o nastavku štrajka u osnovnim i srednjim školama, te najavi prosvjeda na Trgu bana Jelačića.

Mihalinec je kazao kako očekuje od premijera poziv na sastanak te će se na njega odazvati, ali nakon što završi prosvjed.

"Sa sjednice Vlade ponovno se šire dezinformacije kako sindikati ne žele doći na sastanake kojima bi se riješilo pitanje štrajka. Vlada i nakon mjesec dana misli da će problem riješiti povećanjem osnovice", kaže Mihalinec.

"U ponedjeljak ćemo održati prosvjed u 12:05", najavio je Mihalinec i kazao da će se tada vidjeti koliko građana podržava prosvjetare.

"To samo bolesni umovi mogu nešto tako pomisliti. Da iza nas stoji politika. Sad smo ušli u izbornu kampanju. Pa tko nas je doveo u to vrijeme? Predsjednik Vlade. On je planirao naš prosvjed. Isplanirao je da imamo prosvjed šutnje na dan kad se najavaljuju predsjednički izbori. Mi nismo instrumenti politike. Mi imamo jedini interes i jedini koga zastupamo su zaposleni u odgovoru i obrazovanju, a preko toga i cijelu Hrvatsku. Ova Hrvatska će ići u kameno doba ako učitelji ostanu na dnu..:", rekao je Mihalinec.

Okupljanje počinje na Trgu Republike Hrvatske u 10 sati. Kolona kreće u 11 sati. Očekujemo ogroman broj ljudi. Kolona će ići Masarykovom, Gundulićevom, Ilicom pa do Trga, najavio je Mihalinec.

"Jedini interesi i stavovi organizatora bit će oni koji će se čuti s pozornice", rekao je Mihalinec i odmah se ogradio. Za kraj je kazao kako je odaziv štrajku zaposlenih u srednjim školama 88.96 %.

"Rezultati za jučer su 94,24%", kazala je Tuškan te poručila političarima da moraju riješiti ovaj problem jer je kap prelila čašu. Zahvalila je građanima koji su podržali njihov jučerašnji prosvjed "Potrubi za obrazovanje".

Premijer Andrej Plenković je danas na početku sjednice Vlade pozvao predstavnike sindikata na razgovore i pronalaženje rješenja.

"Ono što je sigurno, mi dijelimo stav da ne ići u školu nije rješenje. Štrajk prema Vladi koja podiže plaće za 18 posto, samo zbog pitanja koeficijenata, ne može biti dovoljan razlog za paralizaciju školskog sustava i da se dovede u pitanje nadoknade izgubljenih sati, završni razred... Ovo nije pitanje emocija, ovo je pitanje racia", istaknuo je. "Optuživati Vladu da ne razgovara nije točno. Taj argument ne stoji", kazao je Plenković kojem su u četvrtak ispred Banskih dvora prosvjednici dignuli transparent pred lice. Ispred Vlade je štrajkalo tristotinjak sindikalista. Premijer ih je pozvao na dijalog u Ministarstvo rada, a oni su mu kao odgovor pokazali poruku "96 % reklo je NE!".

"Mislim da niste dobili bolju pozivnicu za prosvjed 25. studenoga. Vidimo se!", najavio je tada Mihalinec.

Učenici se moraju vratiti u škole, a učitelji moraju biti motivirani

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak poručila je u petak kako se učenici moraju vratiti u škole, a učitelji pritom moraju biti motivirani, dodavši kako sindikati moraju razmotriti ponude na stolu.

"Predlažem rješenja, sve što sam rekla iza toga stojim, ali je najvažnije da u svakom koraku koji slijedimo imamo jasan cilj, a to su učenici koji se moraju vratiti u škole, a u školama moraju raditi motivirani učitelji", kazala je Divjak uoči sjednice Vlade.

Divjak je sinoć razgovorala s premijerom Andrejem Plenkovićem i upoznala ga s mogućim rješenjima štrajka učitelja. Nakon sastanka je rekla da je na premijeru odluka u kojemu će trenutku dalje reagirati.

"Mislim da svi moramo pred očima imati cilj, a cilj je da naši učenici konačnu krenu normalno u školske klupe, ne samo normalno nego i po novim kurikulumima, za koje sam sigurna da su bolji i poboljšani. To je veliki reformski korak u našim školama", naglasila je ministrica.

Dodala je kako je to svima cilj, i da svi imaju zadaću tražiti rješenja.

Važno je da reforme idu dalje, ljudi dolaze i odlaze

Na pitanje vidi li kraj štrajku, poručila je kako sindikati moraju razmotriti ponude koje će Vlada staviti na stol.

"Na taj način moramo doći do strategije suradnje koja će svima biti prihvatljiva, i koja će, ne samo završiti štrajk, nego i pokazati učenicima da se odrasli ljudi, ako razgovaraju na temelju argumenata, ako imaju dobre i jasne ciljeve, mogu i moraju dogovoriti", smatra Divjak.

Jedino dogovorom možemo prekinuti štrajk

Ministar rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović izjavio je u petak uoči sjednice Vlade kako se jedino dogovorom između Vlade i sindikata može izaći iz štrajka u sustavu obrazovanja te je ponovno apelirao na postizanje dogovora.

"Smatram da se treba komunicirati, sindikate smo jučer očekivali na pregovorima o osnovici, no oni se nisu pojavili, bili su na Markovu trgu. Apeliram na dogovor i smatram da jedino dogovorom možemo izaći iz ove situacije", rekao je Aladrović novinarima pred Banskim dvorima.

Nije želio komentirati treba li ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak otići sa svoje pozicije, kazavši je da se "ne želi upuštati u takve kvalifikacije".