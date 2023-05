Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika (SDLSN) i Ministarstvo pravosuđa nisu postigli dogovor u postupku mirenja, pokrenutom radi nepostizanja dogovora o povećanju plaća 400 eura za službenike u pravosuđu, pa će tijela SDLSN-a u petak donijeti odluku o štrajku.

"Mi smo zaključili postupak mirenja neuspjelim i sutra idemo u odluku o najavi štrajka", izjavila je Hini predsjednica SDLSN-a Iva Šušković nakon višesatnog sastanka u Ministarstvu pravosuđa u četvrtak.

"Vlada nije prihvatila njihov zahtjev o povećanju plaća za 400 eura za službenike i namještenike u tijelima sudbene vlasti i državnom odvjetništvu jer nije sklona selektivno povećavati samo jednom dijelu državne službe", dodala je.

"Pozdravljamo da povećanje ide svima, što obuhvaća i pravosuđe, jer su pritisci sa svih strana veliki. Međutim to ne pokriva ono što SDLSN traži, a to je nešto više za one najniže rangirane u sustavu koji nemaju nikakve dodatke na plaću", pojasnila je Šušković.

Problem ovog postupka mirenja im predstavlja i to što Vlada na današnji sastanak nije došla s protuprijedlogom iako su iz SDLSN-a na prethodnom sastanku jasno dali do znanja da očekuju konkretnu ponudu i iznos koji je Vlada spremna dati, istaknula je.

"Nisu imali nikakav iznos koji bismo mogli prezentirati našem članstvu kao ponudu Vlade. Odlučili su se držati toga da ide povećanje svima u neodređenom iznosu, kojeg još ne znamo i kojeg će prezentirati svim sindikatima u srijedu", rekla je Šušković.

Navela je i kako im je uvjetovano da se postupak mirenja okonča, da od toga odustanu i o toj temi nastave u razgovorima.

"To je zanimljiva činjenica. Ne znam zašto je postupak mirenja kao takav u smislu medijacije smetao poslodavcu. Dapače, mislim da je dosta učinkovit u smislu razgovora i ishoda koje trebamo zajednički postići", ocijenila je Šušković.

Za sutra je sazvano glavno tijelo SDLSN-a koje donosi odluku o organizaciji i provođenju štrajka, a Sindikat je dužan štrajk najaviti pet dana prije pristupanju štrajku.

U ponedjeljak će sazvati i sastanak svih sindikalnih povjerenika u tijelima sudbene vlasti i državnom odvjetništvu radi smjernica i organizacije.

Malenica: Radimo na cjelovitom rješenju

Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica nakon sastanka je za HRT rekao da se u ovom slučaju nije radilo o klasičnom mirenju s obzirom na to da "ne postoji kolektivni radni spor i da SDLSN nije reprezentativan, niti je predmet mirenja bio nešto o čemu može biti mirenje".

"Mi smo u razgovorima sa sindikatima isticali da radimo na cjelovitom rješenju - zakonu o plaćama, međutim SDLSN, koji zastupa zaposlenike u pravosudnim tijelima i dio državnih službenika, nije prihvatio naš prijedlog da se cjelovito razgovara o povećanju plaća", rekao je ministar.