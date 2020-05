Sa stručnjakom iz Instituta građevinarstva Hrvatske pregledali smo zagrebačke mostove. Svaki treba veći ili manji popravak, ali su zasad sigurni za promet. Čak i nakon potresa od 5,5 po Richteru. Ali jedan, preko kojeg na dan prijeđu deseci tisuća automobila, ne bi izdržao razorniji potres.

Starim Savskim mostom građani pješače i bicikliraju i po nekoliko puta na dan. "Most je derutan, trošan i treba ga popraviti. Tu su stavili samo jednu ogradu, ne znam zašto. To treba sve napraviti", kaže Marijana.

"Ne bih rekao da su baš u najboljem stanju. A sad, valjda postoji netko tko brine o njima", kaže Slavko.

Postoje oni koji brinu o tome u Gradu. Zajedno s građevinskim stručnjacima s Instituta građevinarstva pregledali su nakon potresa sedam savskih mostova i petlju Slavonska avenija - Avenija Marina držića i o tome sastavili zapisnik.



Zaključak stručnjaka je da potres nije ugrozio mehaničku otpornost i stabilnost mostova pa je preko njih dozvoljeno neometano prometovati.

Jadranskim mostom izvan koronakrize prijeđe i više od 50.000 automobila na dan. Stručnjak iz IGH nam kaže da nije siguran uslijed razornijeg potresa - 7 i 8 po Richteru. "Postojeći ležajevi, oni imaju pravo kod tog potresa od sedam, osam pomaći se najviše devet centimetara. Oni se kod tog potresa ovdje pomiču 13 centimetara", kaže Petar Sesar iz Zavoda za materijale i konstrukcije iz IGH.

Mostovima nužna obnova

Ležajevi i diletacije su dotrajali. Nisu mijenjani više od 25 godina. "Oni indirektno ugrožavaju trajnost i time i konstrukciju. Tako da smo mi napravili po glavnom projektu, projekt sanacije ovoga mosta, svih njegovih gornjih dijelova i do ležajeva, stupove u tom projektu nismo dirali", kaže Sesar.

Glavni zagrebački Most slobode sagrađen 1959. godine, treba, kaže, promjenu žbuke, zaštitu gornje konstrukcije, obnovu obloge.



"To je obloga dijela koji je pao. Ali da se to mora sanirati u smislu trajnosti - mora, zato što će kroz vrijeme propasti drugi dio konstrukcije. Onda će se dogoditi neko urušavanje, ali to je nemoguće, neko održavanje mora biti na mostu i bit će valjda", kaže Sesar.

Vodi nas i do Mosta mladosti koji ima mnogo pristupnih vijadukata.

"Ovaj propada. Prvenstveno gornje prohe i vijenci. Evo to se zove vijenac. Ovaj dio gore, ovaj stoji, jedan je propao radi soljenja, radi korištenja samog mosta. To se sve treba nadoknaditi na taj način da izgleda kao i ovo, ovaj istočni dio koji je napravljen", kaže Sesar.

Kada se dogodila katastrofa s talijanskim mostom u Genovi, naše Ministarstvo graditeljstva je od svih gradova tražilo da donesu plan obnove mostova.

Jesu li to učinili svi - nismo uspjeli doznati iz ministarstva, ali jesmo od zagrebačkog gradonačelnika da je Grad Zagreb prije tri godine donio šestogodišnji plan. Uskoro se kreće s obnovom dvaju mostova.

"Za mjesec dana će krenuti radovi na Mostu mladosti u visini 60-ak milijuna kuna, 61 milijun kuna. A natječaj se ovih dana raspisuje za sanaciju pješačkog mosta na Savi. Znači uobičajenim tempom kakav smo donijeli prije 3 godine", najavio je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić.

Nejasno je na koji plan gradonačelnik misli, jer iz Ministarstva graditeljstva kažu da nikakav plan njima nije dostavljen. "Niti za jedan od mostova nije dostavljen Plan i program održavanja cestovnih građevina gdje bi jasno bilo definirano što će se od radova održavanja izvesti na kojem mostu, u kojem razdoblju i sa kojim sredstvima", istuču iz ovog ministarstva.

Bilo je u planu, kaže Bandić, osvijetliti sve mostove. Baš onako kako je osvijetljen Hendrixov most s kojeg je uklonjen legendarni natpis.

Od toga se odustalo - zasad.

Obnavljanje onoga ispod vozne površine, derutnog i dotrajalog možda ne donosi onoliko političkih bodova koliko ono što svijetli, što se jasno vidi, ali daje sigurnost mostova i građana. To bi trebalo biti na prvome mjestu.

